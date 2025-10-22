Metis Bermitra dengan Spheron Network untuk Mengembangkan Infrastruktur Web3 Berbasis AI

Metis, entitas penskalaan L2 terkemuka, telah mengumumkan kemitraan barunya dengan Spheron Network, platform infrastruktur Web3 terkenal. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengembangkan fondasi unik untuk penerapan aplikasi terdesentralisasi (dApps) berbasis AI. Seperti disebutkan dalam pengumuman media sosial resmi Spheron Network, pengembangan ini dirancang untuk memungkinkan penerapan dApp Web3 dengan skalabilitas tak terbatas sekaligus menghilangkan ketergantungan pada penyedia cloud konvensional. Dengan demikian, pengguna dan pengembang dapat mengantisipasi ekosistem digital yang benar-benar terdesentralisasi, kuat, dan relatif otonom. Bayangkan ekosistem Web3 di mana para pembangun dapat menerapkan dApps bertenaga AI dengan skalabilitas tak terbatas dan tanpa ketergantungan cloud. Itulah yang sedang diciptakan oleh @MetisL2 dan @spheron. Metis membawa ekosistem multi-jaringan, dan Spheron menyediakan tulang punggung GPU, memungkinkan terdesentralisasi nyata... pic.twitter.com/deDJzYIrC3— Spheron Network (@spheron) 21 Oktober 2025 Metis Menawarkan Infrastruktur Web3 Terdesentralisasi Generasi Berikutnya yang Dipimpin oleh AI Dalam kolaborasi dengan Spheron, Metis berupaya menawarkan infrastruktur Web3 yang tak tertandingi. Dalam hal ini, Metis, yang terkenal dengan platform multi-jaringan L2-nya, membawa interoperabilitas dan skalabilitas untuk operasi blockchain yang kompleks. Selain itu, Spheron memberikan energi komputasi berbasis GPU terdesentralisasi, berperan sebagai mesin penting untuk menggerakkan aplikasi berbasis AI, proyek DeFi mutakhir, dan jaringan infrastruktur fisik terdesentralisasi (DePINs). Dengan mempertimbangkan hal ini, dengan penggabungan kekuatan inti dari kedua entitas, kemitraan ini membuka jalan bagi lingkungan yang mengutamakan pengembang. Ekosistem masing-masing akan ditandai dengan inovasi tanpa batasan yang dihadapi oleh sistem cloud yang dikendalikan secara terpusat. Sebagai hasilnya, inisiatif bersama ini menjanjikan pengembangan jaringan yang mendukung penerapan dApp yang mulus dan menjamin aksesibilitas, keamanan, dan efisiensi bagi konsumen di seluruh dunia. Mendefinisikan Ulang Komputasi Terdesentralisasi dan Evolusi Web3 Menurut Spheron Network, kemitraan ini memberikan solusi generasi berikutnya untuk ketergantungan pada entitas komputasi cloud yang dikendalikan secara terpusat seperti Azure, Google Cloud, dan AWS. Selain itu, dengan tulang punggung GPU terdesentralisasi dari Spheron yang terintegrasi ke dalam ekosistem L2 mutakhir Metis memungkinkan pengembang mengakses skalabilitas komputasi komprehensif sambil menikmati desentralisasi. Pada akhirnya, pengembangan ini berfokus pada merevolusi komputasi terdesentralisasi, memperkuat evolusi Web3, dan mendorong adopsi lintas sektor. 