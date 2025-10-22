ProShares mencari lampu hijau untuk ETF Crypto multi-koin

Perusahaan manajemen aset terkemuka, ProShares, telah mengumumkan niatnya untuk memperkenalkan ETF kripto baru yang akan melacak CoinDesk 20 Index.

Untuk mencapai hal ini, perusahaan tersebut meminta persetujuan dari Securities and Exchange Commission (SEC) setelah mengajukan berkas ke komisi tersebut.

Sementara itu, sumber-sumber terpercaya telah mencatat bahwa indeks ini sangat penting dalam ekosistem cryptocurrency, karena mengukur kinerja 20 cryptocurrency teratas berdasarkan kapitalisasi pasar mereka.

Penyedia dana kripto menyambut persetujuan ETF kripto di sektor tersebut

ProShares membagikan nama dana baru tersebut, menunjukkan bahwa dana tersebut akan dikenal sebagai ProShares CoinDesk Crypto 20 ETF. Menurut perusahaan tersebut, ini akan memungkinkan investor untuk berinvestasi di cryptocurrency utama, termasuk Solana, Ethereum, XRP, dan Bitcoin.

Di sisi lain, pengajuan SEC menekankan bahwa ETF ini dirancang untuk mencerminkan kinerja CoinDesk 20 Index. Perlu dicatat, ini tidak akan memperhitungkan biaya dan pengeluaran lainnya.

Sumber-sumber terpercaya juga telah melakukan penelitian dan menemukan bahwa indeks tersebut tidak akan terdiri dari wrapped token, meme coin, atau stablecoin, tetapi akan fokus pada cryptocurrency dengan kapitalisasi pasar yang signifikan dan likuiditas yang kuat.

Untuk mendukung klaim ini, tolok ukur pasar secara menonjol mencakup BTC, ETH, dan XRP, dengan SOL juga menjadi salah satu aset terbesar dalam indeks tersebut.

Sementara itu, perlu dicatat bahwa langkah ProShares menggambarkan tren yang berkembang di antara penyedia dana kripto yang mencari persetujuan untuk ETF kripto. Contohnya adalah VanEck, yang baru-baru ini memperbarui aplikasi ETF Solana-nya dan mengurangi biaya menjadi 0,3%.

Mengenai ETF kripto ProShares, perusahaan tersebut telah memperjelas bahwa ETF-nya tidak akan secara langsung memiliki cryptocurrency apapun. Sebaliknya, perusahaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan eksposur dalam ekosistem cryptocurrency dengan menggunakan swap, derivatif, dan alat keuangan serupa yang terkait dengan aset dalam indeks tersebut.

Sumber-sumber telah mengkonfirmasi bahwa pendekatan ini sangat disukai di pasar, dengan menyebutkan contoh seperti pembaruan terbaru dari pengajuan S-1 21Shares untuk ETF Dogecoin spot yang mencari persetujuan dari SEC.

Mereka juga menekankan bahwa pengaturan investasi ini akan mematuhi standar regulasi saat ini. Selain itu, ini akan memungkinkan investor untuk memperoleh kinerja pasar kripto melalui opsi yang diatur.

Dana tersebut bermaksud untuk mendirikan anak perusahaan di Kepulauan Cayman untuk mengelola kontrak derivatif tertentu. Namun, dana tersebut akan memastikan bahwa kontrak-kontrak ini tidak melebihi 25% dari total asetnya.

ProShares mencari lebih banyak opsi investasi terkait kripto

Pada tahun 2021, ProShares memperkenalkan ETF futures Bitcoin, menandai ETF terkait bitcoin pertama di AS. Sejak peluncurannya, perusahaan tersebut telah aktif bekerja untuk mengembangkan lebih banyak opsi investasi terkait kripto.

ProShares meningkatkan minatnya di sektor ini setelah pengajuan terbaru menekankan bahwa beberapa institusi lebih menyukai keranjang kripto yang terdiversifikasi untuk membantu mereka mengurangi ketidakpastian seputar aset individual.

Mengenai proses pembaruan CoinDesk 20 Index, indeks tersebut menjalani pembaruan setiap tiga bulan. Selain itu, indeks tersebut mencakup beberapa koin yang paling populer diperdagangkan, seperti BTC, ETH, XRP, SOL, ADA, dan Avalanche.

Hal ini sejalan dengan tren yang lebih luas, karena REX–Osprey baru-baru ini mengajukan berkas untuk beberapa ETF yang terkait dengan altcoin, termasuk ADA, HYPE, XLM, dan SUI.

Jika disetujui, ProShares CoinDesk Crypto 20 ETF akan diposisikan sebagai salah satu ETF kripto terdiversifikasi pertama di AS.

