Senator Republik Memperingatkan: Waktu Hampir Habis untuk Meloloskan RUU Kripto Penting

TLDR

Senator Thom Tillis memperingatkan bahwa waktu semakin menipis untuk mengesahkan RUU kripto penting sebelum politik tahun pemilu mengganggu.

Tillis menekankan perlunya tindakan pada awal 2026 untuk menghindari penundaan yang disebabkan oleh pemilihan paruh waktu yang akan datang.

Penutupan pemerintah AS yang sedang berlangsung telah menunda kemajuan RUU terkait kripto penting yang sedang dipertimbangkan.

CLARITY Act, yang telah disahkan oleh DPR, tetap terhenti di Senat karena penutupan pemerintah.

Senator Cynthia Lummis sebelumnya mengindikasikan RUU kripto bisa menjadi undang-undang pada 2026, tetapi penundaan dapat menghambat jadwal ini.

Konfirmasi Michael Selig sebagai ketua CFTC, tokoh kunci dalam mengatur cryptocurrency, masih tertunda, menambah ketidakpastian.

Senator North Carolina Thom Tillis, anggota Republik dari Komite Perbankan Senat AS, telah memperingatkan bahwa waktu semakin menipis bagi Kongres untuk mengesahkan RUU kripto. Dia menyatakan bahwa pemilihan paruh waktu 2026 kemungkinan akan menunda kemajuan legislasi aset digital. Tillis menekankan perlunya bertindak pada awal 2026 untuk memastikan pengesahan RUU kripto sebelum politik tahun pemilu mengganggu.

Tillis mengungkapkan kekhawatirannya tentang waktu legislasi kripto, menyatakan,

Dia lebih lanjut mencatat bahwa Kongres harus bertindak pada bagian pertama Januari atau Februari untuk menghindari kehilangan kesempatan. Menurut Tillis, penundaan apa pun akan mendorong RUU tersebut ke dalam siklus pemilu 2026, mengurangi peluang pengesahan.

Penutupan Pemerintah Menghambat Kemajuan RUU Kripto

Penutupan pemerintah AS yang sedang berlangsung, yang dimulai pada 1 Oktober, telah semakin mempersulit pengesahan RUU kripto. Para pembuat undang-undang tidak dapat mencapai kesepakatan pendanaan karena perselisihan mengenai pemotongan dan subsidi perawatan kesehatan. Sementara Senat tetap bersidang, Ketua DPR Mike Johnson telah menunda urusan di DPR, menghambat kemajuan RUU-RUU penting, termasuk yang terkait dengan aset digital.

Di tengah penutupan, CLARITY Act, yang disahkan oleh DPR pada Juli, tetap terhenti di Senat. Para pemimpin Senat berharap dapat membangun RUU tersebut untuk menciptakan kerangka struktur pasar untuk cryptocurrency. Namun, tanpa resolusi untuk penutupan, kemajuan RUU tersebut telah terhenti, semakin menghambat pengesahan legislasi kripto yang penting.

Penutupan Pemerintah Menunda Kemajuan Legislasi Kripto

Senator Cynthia Lummis, pemimpin Republik di Komite Perbankan Senat, sebelumnya telah mengindikasikan bahwa RUU kripto akan menjadi undang-undang pada 2026. Dia mencatat bahwa Responsible Financial Innovation Act, yang mencerminkan aspek-aspek kunci dari RUU kripto, dapat disahkan pada 2026. Namun, penutupan pemerintah saat ini dan politik tahun pemilu menimbulkan hambatan signifikan terhadap jadwal ini.

Selain penundaan legislatif, nominasi Michael Selig untuk memimpin Commodity Futures Trading Commission (CFTC) telah menambah ketidakpastian. Sidang konfirmasi Selig belum muncul di kalender Senat hingga hari Senin. Konfirmasinya dapat memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan regulasi untuk RUU kripto. Namun, penundaan yang sedang berlangsung dapat semakin menunda kemajuan legislasi terkait kripto.

The post Republican Senator Warns: Time Running Out to Pass Crucial Crypto Bill appeared first on Blockonomi.