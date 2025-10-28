BursaDEX+
ETHZilla menjual $40M dalam ETH untuk mendanai pembelian kembali saham, mendorong saham naik 14% karena bertujuan untuk mengurangi diskon NAV dan meningkatkan nilai pemegang saham. Baca selengkapnya...

ETHZilla Menjual $40M dalam ETH untuk Mendanai Pembelian Kembali Saham, Saham Melonjak 14%

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/10/28 07:41
