Metaplanet berusaha memaksimalkan pengembalian Bitcoin-nya dengan melaksanakan program pembelian kembali saham yang besar. Dewan Metaplanet telah menyetujui program pembelian kembali saham berskala besar senilai ¥75,4 miliar (~$500 juta) sebagai bagian dari strategi modal yang berfokus pada Bitcoin. Diumumkan pada 28 Okt, ...

Metaplanet menyetujui pembelian kembali saham senilai $500M untuk meningkatkan BTC Yield

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2025/10/28 14:18
Metaplanet berusaha memaksimalkan pengembalian Bitcoin-nya dengan melaksanakan program pembelian kembali saham besar-besaran.

Ringkasan
  • Metaplanet menyetujui pembelian kembali saham senilai ¥75B yang mencakup 13,1% dari saham yang beredar.
  • Program ini bertujuan untuk meningkatkan BTC Yield dan mendukung valuasi di tengah volatilitas pasar.
  • Didanai oleh fasilitas kredit senilai $500M yang didukung Bitcoin untuk eksekusi yang fleksibel.

Dewan Metaplanet telah menyetujui program pembelian kembali saham berskala besar senilai ¥75,4 miliar (~$500 juta) sebagai bagian dari strategi permodalan yang berfokus pada Bitcoin. 

Diumumkan pada 28 Oktober, rencana tersebut memungkinkan perusahaan untuk membeli kembali hingga 150 juta saham, sekitar 13,1% dari saham yang beredar, selama tahun depan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi modal dan menaikkan "BTC Yield," yaitu ukuran Bitcoin (BTC) yang dimiliki per saham.

Memperkuat BTC Yield dan mempertahankan valuasi

Menurut pengajuan tersebut, program ini dirancang untuk meningkatkan nilai pemegang saham ketika nilai pasar Metaplanet jatuh di bawah rasio nilai-aset-bersih-berganda sebesar 1,0x, yang membandingkan nilai perusahaan dengan nilai pasar kepemilikan Bitcoin-nya.

Dengan 30.823 BTC saat ini di neraca keuangannya (bernilai sekitar $3,5 miliar), Metaplanet tetap menjadi pemegang Bitcoin publik terbesar di Asia dan terbesar keempat secara global.

Perusahaan akan mendanai pembelian kembali menggunakan fasilitas kredit senilai $500 juta yang dijamin oleh cadangan Bitcoin-nya. Fasilitas yang sama dapat digunakan untuk pembelian BTC tambahan atau investasi dalam aliran pendapatan yang didukung Bitcoin. Perusahaan mengatakan keputusan tersebut sejalan dengan strategi alokasi disiplin Metaplanet dan tujuan untuk memperoleh 210.000 BTC, atau 1% dari pasokan, pada tahun 2027.

Fleksibilitas pendanaan dan dampak pasar

Program ini memberikan Metaplanet keleluasaan untuk membeli kembali saham di Bursa Efek Tokyo antara 29 Oktober 2025 dan 28 Oktober 2026, di bawah perjanjian perdagangan diskresioner. Ini mengikuti serangkaian langkah keuangan terbaru, termasuk pembelian rekor 5.268 BTC pada awal Oktober dan penangguhan pelaksanaan waran tertentu untuk menghindari dilusi.

Para analis mencatat bahwa inisiatif ini dapat mengurangi tekanan penjualan pendek sambil secara langsung meningkatkan Bitcoin per saham. Dengan mNAV turun di bawah paritas untuk pertama kalinya sejak strategi treasuri dimulai, Metaplanet memandang pembelian kembali sebagai alat yang efisien untuk memperkuat nilai intrinsik dan mempertahankan tingkat akumulasi Bitcoin-nya.

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$90,651.93
$90,651.93$90,651.93
-0.24%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
