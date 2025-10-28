Metaplanet Targetkan 1% dari Pasokan Bitcoin dengan Pembelian Kembali Besar Senilai $500M

TLDR

Metaplanet telah menyetujui program pembelian kembali saham senilai $500 juta untuk meningkatkan strategi permodalan yang berfokus pada Bitcoin.

Perusahaan berencana membeli kembali hingga 150 juta saham, sekitar 13,1% dari saham yang beredar.

Pembelian kembali akan berlangsung antara 29 Oktober 2025 dan 28 Oktober 2026, di Bursa Efek Tokyo.

Metaplanet akan menggunakan fasilitas kredit $500 juta yang didukung oleh cadangan Bitcoin untuk mendanai pembelian kembali.

Program ini sejalan dengan tujuan Metaplanet untuk memperoleh 1% dari total pasokan Bitcoin pada tahun 2027.

Metaplanet telah mengumumkan program pembelian kembali saham senilai $500 juta untuk mendorong strategi permodalan yang berfokus pada Bitcoin. Perusahaan akan membeli kembali hingga 150 juta saham, sekitar 13,1% dari saham yang beredar. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi modal dan menaikkan Bitcoin Yield perusahaan.

Metaplanet Menetapkan Rencana Pembelian Kembali Saham untuk 2026

Dewan direksi Metaplanet menyetujui rencana pembelian kembali pada 28 Oktober 2025. Perusahaan akan membeli kembali saham di Bursa Efek Tokyo antara 29 Oktober 2025 dan 28 Oktober 2026. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dengan menggunakan fasilitas kredit $500 juta yang dijamin oleh cadangan Bitcoin.

Program pembelian kembali akan dilaksanakan di bawah perjanjian perdagangan diskresioner. Program ini merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas Metaplanet untuk memperoleh 210.000 BTC, atau 1% dari total pasokan Bitcoin, pada tahun 2027. Strategi ini akan membantu perusahaan meningkatkan BTC Yield, sebuah ukuran Bitcoin per saham.

Pendanaan Program Pembelian Kembali

Metaplanet akan mendanai pembelian kembali menggunakan fasilitas kredit $500 juta, yang didukung oleh cadangan Bitcoin. Fasilitas yang sama juga dapat mendukung pembelian Bitcoin tambahan atau investasi dalam aliran pendapatan yang didukung Bitcoin. Metaplanet bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi modalnya dengan memanfaatkan fasilitas ini.

Keputusan perusahaan sejalan dengan strategi perbendaharaan yang disiplin. Ini juga merespons kondisi pasar di mana rasio nilai aset bersih berganda Metaplanet turun di bawah 1,0x. Analis percaya langkah ini akan mengurangi tekanan penjualan pendek dan memperkuat nilai intrinsik.

Inisiatif pembelian kembali saham Metaplanet menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan nilai pemegang saham jangka panjang. Dengan meningkatkan kepemilikan Bitcoin, Metaplanet memperkuat posisinya sebagai pemegang Bitcoin terbesar di Asia dan terbesar keempat secara global.

