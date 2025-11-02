Dewan Emas Dunia: Per 30 Oktober, harga emas internasional telah mencapai rekor tertinggi sebanyak 50 kali, dengan permintaan kuartal ketiga mencapai rekor tertinggi.

PANews melaporkan pada 2 November bahwa Dewan Emas Dunia merilis "Laporan Tren Permintaan Emas Global" untuk Q3 2025. Laporan tersebut menunjukkan bahwa harga emas internasional telah mencapai rekor tertinggi baru sebanyak 50 kali tahun ini per 30 Oktober. Permintaan emas global (termasuk transaksi over-the-counter) mencapai 1.313 ton pada Q3, dengan total nilai $146 miliar, menetapkan rekor baru untuk permintaan emas kuartal tunggal. Mengenai ETF emas, investor telah secara signifikan meningkatkan kepemilikan ETF emas fisik mereka untuk kuartal ketiga berturut-turut, menambahkan 222 ton lagi dan $26 miliar dalam arus masuk global. Pada tiga kuartal pertama 2025, total kepemilikan ETF emas global meningkat sebesar 619 ton, setara dengan sekitar $64 miliar. PANews melaporkan pada 2 November bahwa Dewan Emas Dunia merilis "Laporan Tren Permintaan Emas Global" untuk Q3 2025. Laporan tersebut menunjukkan bahwa harga emas internasional telah mencapai rekor tertinggi baru sebanyak 50 kali tahun ini per 30 Oktober. Permintaan emas global (termasuk transaksi over-the-counter) mencapai 1.313 ton pada Q3, dengan total nilai $146 miliar, menetapkan rekor baru untuk permintaan emas kuartal tunggal. Mengenai ETF emas, investor telah secara signifikan meningkatkan kepemilikan ETF emas fisik mereka untuk kuartal ketiga berturut-turut, menambahkan 222 ton lagi dan $26 miliar dalam arus masuk global. Pada tiga kuartal pertama 2025, total kepemilikan ETF emas global meningkat sebesar 619 ton, setara dengan sekitar $64 miliar.