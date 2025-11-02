BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
PANews melaporkan pada 2 November bahwa Dewan Emas Dunia merilis "Laporan Tren Permintaan Emas Global" untuk Q3 2025. Laporan tersebut menunjukkan bahwa harga emas internasional telah mencapai rekor tertinggi baru sebanyak 50 kali tahun ini per 30 Oktober. Permintaan emas global (termasuk transaksi over-the-counter) mencapai 1.313 ton pada Q3, dengan total nilai $146 miliar, menetapkan rekor baru untuk permintaan emas kuartal tunggal. Mengenai ETF emas, investor telah secara signifikan meningkatkan kepemilikan ETF emas fisik mereka untuk kuartal ketiga berturut-turut, menambahkan 222 ton lagi dan $26 miliar dalam arus masuk global. Pada tiga kuartal pertama 2025, total kepemilikan ETF emas global meningkat sebesar 619 ton, setara dengan sekitar $64 miliar.PANews melaporkan pada 2 November bahwa Dewan Emas Dunia merilis "Laporan Tren Permintaan Emas Global" untuk Q3 2025. Laporan tersebut menunjukkan bahwa harga emas internasional telah mencapai rekor tertinggi baru sebanyak 50 kali tahun ini per 30 Oktober. Permintaan emas global (termasuk transaksi over-the-counter) mencapai 1.313 ton pada Q3, dengan total nilai $146 miliar, menetapkan rekor baru untuk permintaan emas kuartal tunggal. Mengenai ETF emas, investor telah secara signifikan meningkatkan kepemilikan ETF emas fisik mereka untuk kuartal ketiga berturut-turut, menambahkan 222 ton lagi dan $26 miliar dalam arus masuk global. Pada tiga kuartal pertama 2025, total kepemilikan ETF emas global meningkat sebesar 619 ton, setara dengan sekitar $64 miliar.

Dewan Emas Dunia: Per 30 Oktober, harga emas internasional telah mencapai rekor tertinggi sebanyak 50 kali, dengan permintaan kuartal ketiga mencapai rekor tertinggi.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/11/02 17:59

PANews melaporkan pada 2 November bahwa Dewan Emas Dunia merilis "Laporan Tren Permintaan Emas Global" untuk Q3 2025. Laporan tersebut menunjukkan bahwa harga emas internasional telah mencapai rekor tertinggi baru sebanyak 50 kali tahun ini per 30 Oktober. Permintaan emas global (termasuk transaksi over-the-counter) mencapai 1.313 ton pada Q3, dengan total nilai $146 miliar, menetapkan rekor baru untuk permintaan emas kuartal tunggal. Mengenai ETF emas, investor telah secara signifikan meningkatkan kepemilikan ETF emas fisik mereka untuk kuartal ketiga berturut-turut, menambahkan 222 ton lagi dan $26 miliar dalam arus masuk global. Pada tiga kuartal pertama tahun 2025, total kepemilikan ETF emas global meningkat sebesar 619 ton, setara dengan sekitar $64 miliar.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network meluncurkan x402z untuk mengaktifkan pembayaran agen AI yang mengutamakan privasi menggunakan FHE untuk memperkuat transaksi A2A yang aman di seluruh ekosistem Web3, DeFi, dan AI.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 20:10
Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

TLDR TSMC melaporkan laba Q4 hari Kamis dengan analis memperkirakan pertumbuhan laba 27% menjadi T$475,2 miliar. Pendapatan kuartal keempat meningkat 20,45% didorong oleh 3-nanometer
Bagikan
Blockonomi2026/01/12 20:45
Kripto $0,014 yang Dipercaya Analis Dapat Menjadi Token AI Top-10 pada 2028 — Penjelasan Proyeksi Keuntungan 900× Ozak AI.

Kripto $0,014 yang Dipercaya Analis Dapat Menjadi Token AI Top-10 pada 2028 — Penjelasan Proyeksi Keuntungan 900× Ozak AI.

Ozak AI saat ini sedang naik ke puncak token berbasis AI yang sedang berkembang di pasar cryptocurrency. Ozak AI mungkin masuk dalam 10 besar token AI pada tahun 2028, menurut
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/12 20:16