XRP Adalah Ancaman Terhadap Benteng Wall Street, Peringatan CEO

Menurut komentar yang dibuat pada konferensi Ripple Swell, CEO Canary Capital Steven McClurg mengatakan bahwa XRP Ledger sedang diposisikan sebagai seperangkat rel keuangan yang dapat menyaingi sistem lama di Wall Street. Dia berpendapat bahwa fitur pembayaran buku besar tersebut menjadikannya alat praktis untuk memindahkan uang melintasi batas negara. Komentarnya muncul saat beberapa manajer dana besar memperbarui pengajuan untuk dana ETF XRP potensial, dan saat trader mengawasi persetujuan yang mungkin tiba secepat pertengahan November. XRP Ledger Dibingkai Sebagai Rel Pembayaran McClurg mengandalkan latar belakangnya sebagai manajer obligasi pasar berkembang ketika dia menunjuk biaya pengiriman uang yang tinggi sebagai masalah yang jelas. Pekerja sering membayar antara 8% dan 15% untuk mengirim uang ke rumah, katanya. Rel blockchain seperti XRPL dapat memangkas biaya tersebut, tambah CEO, dan kasus penggunaan itu adalah bagian dari alasan mengapa dia percaya minat institusional akan tumbuh. Dia juga mengulangi prediksi yang pernah dibuatnya sebelumnya: bahwa ETF XRP bisa melihat aliran masuk $10 miliar dalam bulan pertama mereka jika diluncurkan dengan dukungan kuat. Saya menyukai sesi ETF di Ripple Swell. "Cara berpikir tentang XRP adalah dengan memikirkan XRP Ledger. Ini adalah rel keuangan. Pesaing Wall Street" pic.twitter.com/KlAaOQPDpl — Vet 🏴‍☠️ (@Vet_X0) 4 November 2025 Pengajuan ETF Mendapatkan Momentum Sementara itu, Franklin Templeton, Bitwise, dan Canary Capital telah memperbarui pengajuan S-1 terkait dana XRP. Franklin menghapus klausul 8(a) dari S-1-nya, perubahan yang mengurangi alasan prosedural untuk penundaan. Grayscale telah mengajukan amandemen kedua dan telah menunjuk eksekutif kunci dan penasihat dalam dokumennya. Peserta pasar mengatakan langkah-langkah ini menunjukkan bahwa para manajer sedang mempersiapkan kemungkinan peluncuran pada November, meskipun waktu SEC masih penting. Utilitas Pembayaran Versus Struktur Investasi McClurg berpendapat bahwa peran XRP sebagai token pembayaran memberikannya profil yang berbeda dari aset yang bergantung pada staking. Dia menyarankan bahwa pemegang ETF tidak akan menghadapi trade-off kehilangan hasil staking, yang telah mempengaruhi beberapa produk Ethereum. Klaim tersebut digunakan untuk menjelaskan mengapa ETF XRP mungkin menarik aliran yang berbeda, daripada hanya mengikuti jalur dana kripto sebelumnya. Taruhan Ekosistem Dan Pemain Industri Ripple telah mendorong produk yang berfokus pada XRPL seperti RLUSD dan layanan institusional di bawah merek Ripple Prime. Laporan menyebutkan kemitraan dengan GTreasury dan Rail untuk meningkatkan kemampuan kliring dan kustodian. Upaya-upaya tersebut dirancang untuk membuat XRPL lebih berguna bagi bank dan perbendaharaan besar yang membutuhkan opsi penyelesaian dan kustodian yang dapat diprediksi. Apa Yang Mungkin Dilakukan Pasar Trader akan mengawasi likuiditas, spread perdagangan, dan apakah pembeli ETF awal berasal dari perbendaharaan perusahaan, kantor keluarga, atau saluran ritel. Aliran masuk bulan pembukaan yang besar, seperti $10 miliar yang diproyeksikan McClurg, akan mengubah dinamika harga jangka pendek. Namun tanggal persetujuan dan struktur dana akan membentuk seberapa cepat modal bergerak. Pengamat pasar mengatakan waktu pengajuan dan penghapusan klausul penundaan meningkatkan peluang peluncuran yang terlihat pada kuartal ini. 