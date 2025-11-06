Dana kripto telah melihat modal utama mereka berkurang setengahnya dalam empat tahun meskipun berinvestasi di VC kelas atas. Apa yang salah dengan mereka?

Penulis: PANews, Zen Baru-baru ini, Akshat Vaidya, co-founder dan kepala investasi di family office Maelstrom milik Arthur Hayes, secara terbuka mengungkapkan kinerja investasi yang buruk di X, memicu diskusi luas di komunitas kripto. Vaidya mengatakan dia menginvestasikan $100.000 di dana token tahap awal Pantera Capital (Pantera Early-Stage Token Fund LP) empat tahun lalu, dan sekarang hanya tersisa $56.000, kehilangan hampir setengah dari modalnya. Sebaliknya, Vaidya menunjukkan bahwa selama periode yang sama, harga Bitcoin kurang lebih meningkat tiga kali lipat, sementara banyak proyek kripto tahap seed melihat pengembalian melonjak 20-75 kali. Vaidya meratapi, "Meskipun tahun spesifik investasi memasuki pasar itu penting, kehilangan 50% dalam periode tertentu dianggap sebagai kinerja terburuk yang mungkin." Penilaian tajam ini secara langsung mempertanyakan kinerja dana tersebut, memicu perdebatan sengit dalam industri mengenai kinerja dan struktur biaya dana kripto besar. "3/30" dari boom pasar Struktur biaya "3/30" yang secara khusus disebutkan dan dikritik oleh Vaidya mengacu pada biaya manajemen tahunan 3% dan biaya kinerja 30% atas pengembalian investasi. Ini jauh lebih tinggi dari model "2/20" yang umum digunakan oleh hedge fund dan dana modal ventura tradisional, yang terdiri dari biaya manajemen 2% dan biaya kinerja 20%. Pada puncak kegilaan pasar kripto, beberapa dana institusional terkenal, memanfaatkan saluran proyek ekstensif dan rekam jejak masa lalu mereka, mengenakan biaya kepada investor lebih tinggi dari standar tradisional, seperti biaya manajemen 2,5% atau 3% dan 25% atau bahkan 30% dari pengembalian berlebih. Pantera, yang dikritik Vaidya, adalah contoh tipikal dana dengan biaya yang terlalu tinggi. Seiring evolusi pasar, biaya yang dikenakan oleh dana kripto juga telah secara bertahap berubah dalam beberapa tahun terakhir. Setelah melewati siklus pasar bull dan bear, dan dipengaruhi oleh tekanan tawar-menawar LP dan kesulitan penggalangan dana, dana kripto umumnya bergeser ke arah biaya yang lebih rendah. Dana kripto yang baru dikumpulkan dalam beberapa tahun terakhir telah mulai membuat konsesi pada biaya, seperti mengurangi biaya manajemen menjadi 1-1,5% atau hanya mengenakan biaya kinerja yang lebih tinggi pada pengembalian berlebih, berusaha untuk lebih selaras dengan kepentingan investor. Saat ini, hedge fund cryptocurrency biasanya menggunakan struktur klasik "2% pembagian keuntungan dan 20% biaya kinerja", tetapi tekanan pendanaan telah menyebabkan penurunan biaya rata-rata. Data yang dirilis oleh Crypto Insights Group menunjukkan bahwa biaya manajemen saat ini mendekati 1,5%, sementara biaya kinerja cenderung berkisar antara 15% hingga 17,5% tergantung pada strategi dan kondisi likuiditas. Dana kripto sulit untuk diskalakan Postingan Vaidya juga memicu diskusi tentang ukuran dana kripto. Vaidya menyatakan secara blak-blakan bahwa, dengan beberapa pengecualian, dana modal ventura cryptocurrency besar umumnya memiliki pengembalian yang buruk dan merugikan mitra terbatas mereka. Dia mengatakan tujuan tweet tersebut adalah untuk menggunakan data untuk mengingatkan/mendidik orang bahwa modal ventura cryptocurrency tidak dapat diskalakan, bahkan untuk merek terkenal dengan investor top. Satu sudut pandang mendukung pendapatnya, berpendapat bahwa ukuran penggalangan dana yang berlebihan dari dana kripto tahap awal sebenarnya telah menjadi beban bagi kinerja. Institusi terkemuka seperti Pantera, a16z Crypto, dan Paradigm telah mengumpulkan miliaran dolar dalam dana kripto dalam beberapa tahun terakhir, tetapi mengerahkan jumlah modal yang besar secara efisien pada tahap relatif awal pasar kripto sangat sulit. Dengan kumpulan proyek yang terbatas, Dana Investasi Industri Sirkuit Terpadu Nasional (Dana Besar) terpaksa berinvestasi di banyak startup dengan cara "jaring lebar". Akibatnya, investasi di setiap proyek tidak tinggi dan kualitasnya bervariasi. Diversifikasi berlebihan ini menyulitkan untuk mendapatkan pengembalian berlebih. Sebaliknya, dana yang lebih kecil atau family office, dengan ukuran modal yang moderat, dapat lebih ketat menyaring proyek dan memusatkan taruhan mereka pada investasi berkualitas tinggi. Beberapa pendukung percaya bahwa strategi "kecil tapi elit" ini lebih mungkin untuk mengungguli pasar. Vaidya sendiri juga berkomentar bahwa dia lebih setuju dengan pandangan bahwa "masalahnya bukan dengan token tahap awal, tetapi dengan ukuran dana" dan bahwa "dana cryptocurrency tahap awal yang ideal harus kecil dan fleksibel." Namun, beberapa suara telah mempertanyakan klaim radikal ini. Argumen mereka adalah bahwa sementara dana besar mungkin menghadapi pengembalian marjinal yang menurun ketika mengejar proyek tahap awal, nilai mereka dalam industri tidak boleh sepenuhnya dinegasikan oleh kinerja buruk dari satu investasi. Dana kripto besar sering memiliki sumber daya yang melimpah, tim profesional, dan jaringan industri yang luas, memungkinkan mereka untuk menyediakan layanan nilai tambah kepada proyek setelah investasi dan mendorong pengembangan seluruh ekosistem—sesuatu yang tidak dapat disamai oleh investor individu atau dana kecil. Selain itu, dana besar biasanya mampu berpartisipasi dalam putaran pendanaan yang lebih besar atau pengembangan infrastruktur, memberikan industri dukungan finansial mendalam yang diperlukan. Misalnya, beberapa blockchain publik dan platform perdagangan yang membutuhkan ratusan juta dolar dalam pendanaan sangat bergantung pada partisipasi dana kripto besar. Oleh karena itu, dana besar memiliki tempatnya, tetapi penting untuk mengontrol kecocokan antara ukuran dana dan peluang pasar untuk menghindari ekspansi berlebihan. Patut dicatat bahwa, di tengah kontroversi ini, beberapa komentator percaya bahwa serangan publik Vaidya terhadap rekan-rekannya memiliki elemen "pemasaran" yang kuat—sebagai kepala family office Arthur Hayes, dia baru-baru ini telah mengembangkan strategi yang berbeda dan mengumpulkan dana untuk dananya sendiri—Maelstrom sedang mempersiapkan dana baru lebih dari $250 juta, berencana untuk mengakuisisi perusahaan infrastruktur dan data kripto berukuran menengah. Oleh karena itu, kritik Vaidya terhadap pesaing dicurigai menyoroti posisi Maelstrom yang berbeda berdasarkan investasi nilai dan arus kas. Mike Dudas, co-founder 6th Man Ventures, menyatakan bahwa jika dia ingin mempromosikan kinerja dana family office barunya, dia harus membiarkan prestasinya sendiri berbicara, daripada mencoba menarik perhatian dengan menyerang orang lain. "Tidak ada strategi yang lebih baik daripada membeli BTC." Vaidya membandingkan pengembalian dana dengan strategi memegang Bitcoin sederhana berdasarkan pengalamannya sendiri, mengangkat pertanyaan yang sudah usang: untuk investor, apakah lebih baik hanya membeli Bitcoin daripada mempercayakan uang ke dana kripto? Pertanyaan ini mungkin memiliki jawaban berbeda pada waktu yang berbeda. Dalam siklus pasar bull sebelumnya, beberapa dana kripto top secara signifikan mengungguli Bitcoin. Misalnya, selama kegilaan pasar 2017 dan 2020-2021, manajer dana yang cerdas mencapai pengembalian jauh melebihi keuntungan Bitcoin dengan memposisikan diri lebih awal dalam proyek yang sedang berkembang atau menggunakan strategi leverage. Dana yang sangat baik juga dapat memberikan manajemen risiko profesional dan perlindungan downside: Dalam pasar bear, ketika harga Bitcoin turun setengah atau bahkan jatuh lebih jauh, beberapa hedge fund telah berhasil menghindari kerugian besar dan bahkan mencapai pengembalian positif dengan menggunakan strategi short selling dan hedging kuantitatif, sehingga relatif mengurangi risiko volatilitas. Kedua, untuk banyak institusi dan investor kaya, dana kripto menawarkan eksposur yang terdiversifikasi dan akses profesional. Dana dapat menjelajah ke area yang sulit diakses oleh investor individu, seperti proyek token yang didanai secara pribadi, investasi ekuitas tahap awal, dan hasil DeFi. 