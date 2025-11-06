BursaDEX+
Apakah Bagian Lain dari Strategi BTC Michael Saylor Mulai Terwujud?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/06 18:29
Bagian lain dari strategi Ketua Eksekutif Strategy (MSTR) Michael Saylor tampaknya mulai terbentuk setelah saham preferen abadi perusahaan, Stretch (STRC), mencapai rekor tertinggi $100,10 dengan volume perdagangan mencapai 1 juta saham.

Pencapaian ini signifikan karena memungkinkan Strategy, pemegang bitcoin terbesar BTC$103.060,67, untuk memanfaatkan penawaran at-the-market (ATM) terhadap STRC untuk membeli lebih banyak cryptocurrency terbesar tersebut. STRC, yang digambarkan oleh perusahaan sebagai instrumen kredit berdurasi pendek dengan imbal hasil tinggi, saat ini menawarkan pengembalian tahunan 10,5%, dibayarkan bulanan dalam bentuk tunai.

ATM, yang didirikan pada 31 Juli, telah ditahan karena instrumen tersebut tidak diperdagangkan pada nilai par. Perusahaan menaikkan tingkat dividen STRC, yang awalnya 9%, untuk membantu mendorong harga perdagangan mendekati nilai par $100. Menurut pengajuan 8-K terbaru, perusahaan memiliki kapasitas tersedia sebesar $4,2 miliar untuk penerbitan saham.

Strategy telah menggunakan penjualan ATM pada tiga produk preferen abadi lainnya —STRK, STFR dan STRD— serta saham biasanya untuk mendanai pembelian bitcoin.

Saham biasa MSTR telah turun 15% tahun ini menjadi sekitar $253. Dengan kelipatan terhadap nilai aset bersih (mNAV) yang mendekati 1,3, kemampuan Saylor untuk menerbitkan saham preferen abadi dengan sukses akan menjadi kunci untuk melanjutkan akumulasi bitcoin perusahaan dengan cara yang tidak dilutif.

STRC naik 0,5% dalam perdagangan pra-pasar di $100,50 per saham, sementara MSTR turun 1%.

Sumber: https://www.coindesk.com/markets/2025/11/06/another-piece-of-michael-saylor-s-bitcoin-strategy-may-be-falling-into-place

