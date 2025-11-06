Saham Nvidia (NVDA): Jensen Huang Mundur Setelah Klaim China Akan Memenangkan Perlombaan AI

TLDR

CEO Nvidia Jensen Huang mengklaim "China akan memenangkan perlombaan AI" pada konferensi Financial Times sebelum mengeluarkan pernyataan yang lebih lunak beberapa jam kemudian

Huang menunjuk subsidi energi China dan regulasi yang lebih ringan sebagai keunggulan kompetitif dibandingkan pasar Barat

China telah memblokir Nvidia dari pasarnya selama tinjauan keamanan, menurunkan pangsa pasar pembuat chip tersebut menjadi nol

CEO tersebut telah melobi melawan pembatasan ekspor AS, dengan argumen bahwa Amerika membutuhkan akses ke komunitas pengembang China

Trump menyatakan chip Blackwell canggih Nvidia harus tetap eksklusif untuk pembeli Amerika

Huang telah memperingatkan bahwa China akan mengalahkan Amerika dalam kecerdasan buatan. Dia menyebutkan biaya energi yang lebih rendah dan regulasi yang lebih sedikit sebagai keunggulan utama China.





Pernyataan asli tersebut akan menjadi peringatan terkuat Huang sejauh ini tentang posisi AI Amerika. Penarikan kembali yang cepat menunjukkan betapa sensitifnya topik ini.

Melobi Melawan Aturan Ekspor

Huang telah berulang kali berargumen bahwa AS dapat mempertahankan keunggulannya dengan menjaga pengembang global tetap menggunakan sistem Nvidia. Dia menggunakan logika ini untuk melawan pembatasan ekspor ke China.

Beijing telah menutup Nvidia dari pasar China selama tinjauan keamanan nasional. Huang sebelumnya mengkonfirmasi bahwa pangsa pasar perusahaan di China turun menjadi nol.

Blokade ini menciptakan masalah bagi strategi pertumbuhan Nvidia. China mewakili salah satu pasar terbesar dunia untuk chip AI.

Para pejabat mendorong perusahaan teknologi China beralih ke alternatif chip AI domestik. Masih belum jelas apakah China akan mengizinkan chip Nvidia kembali masuk.

Beberapa analis percaya Beijing menggunakan akses pasar sebagai daya tawar dalam pembicaraan perdagangan. Yang lain berpikir China menginginkan akses yang lebih luas ke semikonduktor canggih dari AS.

Sikap Administrasi Trump

Presiden Trump mengatakan pada hari Minggu bahwa chip Blackwell paling canggih dari Nvidia harus tetap eksklusif untuk pelanggan Amerika. Dia menambahkan Washington akan membiarkan China terlibat dengan Nvidia, tetapi "bukan dalam hal chip yang paling canggih".

Setelah pertemuan Juli dengan Trump, tampaknya lobi Huang telah berhasil. Washington setuju untuk melonggarkan beberapa pembatasan.

Berdasarkan rencana tersebut, Nvidia dan AMD akan membayar pemerintah AS 15% dari pendapatan China dari penjualan prosesor AI. Namun, tinjauan keamanan Beijing menghentikan penjualan tersebut.

Pembicaraan perdagangan bulan lalu antara Trump dan Presiden China Xi Jinping tidak menghasilkan konsesi kebijakan chip. The Wall Street Journal melaporkan Trump awalnya ingin membahas permintaan Huang untuk penjualan chip baru ke China.

Pejabat tinggi menentang ide tersebut, menurut sumber Journal. Huang berada di Korea Selatan selama pembicaraan tersebut.

Keluhan Regulasi

Dalam wawancaranya dengan FT, Huang mengkritik regulasi Barat. Dia membandingkan apa yang disebutnya aturan Barat yang berlebihan dengan pendekatan China yang ramah industri.

Nvidia belum mengajukan lisensi ekspor AS untuk menjual chip di China. Huang menyebutkan sikap Beijing terhadap perusahaan sebagai alasannya.

Dengan akses ke China yang dibekukan, Huang tampaknya fokus pada masalah lain. Komentar tentang energi dan regulasinya menunjukkan bahwa dia sedang memeriksa masalah struktural di luar kebijakan perdagangan saja.

