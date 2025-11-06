BursaDEX+
Brevan Howard, Galaxy, Weiss mendukung penggalangan dana penambangan Bitcoin Canaan sebesar $72 juta

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/06 20:27
Pembuat perangkat keras penambangan mengatakan bahwa mereka memfokuskan kembali pada bisnis inti mereka yaitu desain chip ASIC dan peralatan komputasi kinerja tinggi saat mereka meningkatkan produksi di Amerika Serikat.

Canaan Inc., pembuat perangkat keras penambangan Bitcoin, telah mendapatkan investasi ekuitas strategis sebesar $72 juta dari Galaxy Digital, Weiss Asset Management, dan divisi aset digital Brevan Howard, Brevan Howard Digital.

Transaksi tersebut, yang diumumkan pada hari Selasa, akan memperkuat neraca perusahaan dan mengurangi ketergantungannya pada penggalangan modal at-the-market (ATM) di masa depan, kata perusahaan tersebut. Dalam kesepakatan ini, investor membeli 63,7 juta saham depositori Amerika, yang mewakili saham Kelas A Canaan dengan harga $1,13 per saham melalui penawaran langsung terdaftar.

Didirikan pada tahun 2013, Canaan mengkhususkan diri dalam desain chip sirkuit terintegrasi khusus aplikasi (ASIC) dan peralatan komputasi kinerja tinggi. Perusahaan ini mengembangkan rig penambangan Bitcoin bermerek Avalon pertama pada tahun 2013 dan terdaftar di Nasdaq pada tahun 2019.

Baca selengkapnya

Sumber: https://cointelegraph.com/news/brevan-howard-galaxy-weiss-canaan-72m-bitcoin-mining?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed%3F_%3D1762431939949%26noCache%3Dtrue&utm_campaign=rss_partner_inbound

