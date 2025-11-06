KWARXS, platform berbasis Cardano yang memungkinkan kepemilikan fraksional proyek tenaga surya dunia nyata melalui "fluid NFT," telah mengamankan ₳300.000 (sekitar $250.000) dalam pendanaan dari Project Catalyst Cardano. Hibah ini memperkuat misi KWARXS untuk membuat investasi energi terbarukan dapat diakses oleh pengguna sehari-hari, sambil menempatkan Cardano di pusat inovasi blockchain terkait iklim.

Didirikan oleh veteran energi terbarukan Sandro Gonzalez, KWARXS dibangun berdasarkan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam pengembangan tenaga surya skala besar. Gonzalez telah membantu menghasilkan lebih dari 6 gigawatt kapasitas tenaga surya global — cukup untuk menyuplai listrik ke 3,5 juta rumah — di seluruh Eropa, Jepang, dan Amerika Selatan. Saat ini ia mengawasi perusahaan-perusahaan tenaga surya di Spanyol dan Jerman yang merancang, membangun, dan mengoperasikan taman tenaga surya skala utilitas.

KWARXS memungkinkan pengguna membeli NFT yang terkait dengan proyek tenaga surya dunia nyata, menggunakan blockchain untuk transparansi dan partisipasi fraksional. Pendapatan dari instalasi ini didistribusikan dalam ADA, token asli Cardano, melalui kontrak pintar. Setiap klaim divalidasi melalui mekanisme burn-and-remint yang mencegah penghitungan ganda dan memastikan pendapatan yang dapat diverifikasi di blockchain.

Proyek ini telah mendapatkan visibilitas yang semakin besar di seluruh komunitas blockchain. Baru-baru ini ditampilkan di TOKEN2049 di Singapura dan Konferensi Futuris Blockchain di Miami. Pada September, Gonzalez bertemu dengan pendiri Cardano Charles Hoskinson selama acara Tech 4 Impact Jepang untuk membahas peran energi terbarukan yang berkembang dalam ekosistem Cardano.

"Membangun di atas Cardano memberi kami blockchain yang hemat energi yang selaras dengan misi keberlanjutan kami," kata Gonzalez. "Dukungan Catalyst memvalidasi model kami dan mempercepat ekspansi kami ke pasar baru."

Pendanaan baru ini akan mendukung pengembangan akhir kerangka kontrak pintar KWARXS, audit yang dipimpin CertiK, dan pendaftaran regulasi dengan Otoritas Regulasi Aset Virtual Dubai (VARA). Aset tenaga surya operasional pertama platform ini juga sedang dipersiapkan untuk partisipasi komunitas.

Dengan pasar tokenisasi aset dunia nyata (RWA) yang diproyeksikan melebihi $30 triliun pada tahun 2030, KWARXS bertujuan untuk memposisikan dirinya — dan Cardano — sebagai pemain kunci dalam menjembatani energi terbarukan dan keuangan terdesentralisasi.

Disclaimer: Informasi yang disediakan di AlexaBlockchain hanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan nasihat keuangan. Baca disclaimer lengkap di sini.