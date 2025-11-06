Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang untuk Jangka Panjang: Mengapa Digitap ($TAP) Mengalahkan Blazpay dan Pepenode

Meskipun Bitcoin memasuki pasar bearish pada hari Selasa, tiga nama presale kripto yang menonjol terus maju dan menarik investor baru yang fokus pada potensi jangka panjang. Ini termasuk:

Digitap ($TAP) adalah proyek kripto yang berfokus pada fintech yang menjembatani keuangan tradisional dan aset digital.



Blazpay adalah platform keuangan terdesentralisasi berbasis AI yang menawarkan alat perdagangan canggih.



Pepenode adalah proyek yang terinspirasi meme yang memungkinkan pengguna mendapatkan hadiah melalui permainan penambangan virtual.

Setiap proyek memiliki kelebihannya masing-masing dan termasuk di antara altcoin terbaik untuk dibeli. Namun, Digitap menonjol karena sudah memberikan utilitas keuangan dunia nyata. Ini merupakan keunggulan dibandingkan yang lain dalam hal viabilitas jangka panjang.

3 Cara Aplikasi Digitap Menyatukan Perbankan Dan Kripto

Digitap sedang membangun solusi perbankan terpadu yang menggabungkan rekening bank tradisional dengan kemampuan kripto dan aplikasi pembayaran dalam satu platform.



Tidak seperti banyak proyek presale kripto yang hanya menawarkan ide atau protokol dasar, Digitap menawarkan aplikasi seluler yang berfungsi penuh yang memungkinkan pengguna menerima, mengirim, berinvestasi, menukar, dan membelanjakan mata uang kripto dan fiat.

Kehadiran produk ini, yang tersedia di Android, iOS, dan melalui browser web, memberikan dorongan kredibilitas langsung bagi Digitap. Pengguna dan investor dapat melihat utilitas dan nilai secara real time alih-alih membaca tentang skenario masa depan dalam whitepaper.

Atribut utama Digitap adalah kartu debit co-branded Visa yang terhubung dengan aplikasi perbankan. Kartu ini diterima di mana saja kartu kredit Visa reguler diterima dan bahkan terintegrasi dengan Apple Pay dan Google Pay. Kartu ini dapat diisi terlebih dahulu dengan fiat atau kripto, atau platform akan secara otomatis melakukan konversi pada saat pembelian.

Mengapa Digitap Masuk Daftar Pendek Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang

Presale Digitap dirancang untuk memberi penghargaan kepada pendukung awal dan menginspirasi kepercayaan pada potensi pertumbuhan jangka panjang proyek. Presale telah mengumpulkan lebih dari $1,3 juta sebagai bagian dari penjualan bertahap yang dijadwalkan. Investor awal menerima harga masuk yang lebih rendah untuk token asli $TAP.



Saat ini, $TAP dihargai $0,0268 di putaran ketiga dan dijadwalkan naik menjadi $0,0297 pada akhir minggu. Pembeli putaran ketiga akan menerima keuntungan kertas 10% dalam beberapa hari mendatang. Selain itu, harga peluncuran bursa yang direncanakan baru saja ditetapkan menjadi $0,14, yang berarti diskon 80% dibandingkan nilai listing.

Tokenomics Digitap adalah fitur menonjol lainnya, menjadikannya salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang. Ada batas keras 2 miliar token $TAP, yang berarti tidak ada pencetakan tanpa batas seperti proyek kripto lainnya. Digitap telah menerapkan mekanisme di mana 50% dari keuntungan platform dialokasikan untuk pembelian kembali dan pembakaran $TAP.

Desain deflasi ini menyelaraskan kesuksesan token dengan penggunaan platform. Semakin banyak orang di seluruh dunia menggunakan aplikasi dan kartu Visa Digitap, semakin banyak token yang dibakar.

Blazpay Mengembangkan Alat DeFi, Tetapi Kehilangan Utilitas Sehari-hari

Blazpay adalah platform keuangan kripto bertenaga AI yang menggabungkan layanan DeFi dan kompatibilitas lintas rantai untuk menciptakan ekosistem digital yang menarik. Blazpay berencana untuk memungkinkan perdagangan dan pertukaran di lebih dari 20 blockchain, staking untuk hasil, dan strategi perdagangan otomatis berbasis AI.

Blazpay layak mendapat pujian atas kesuksesan awalnya. Dilaporkan, lebih dari 800.000 pengguna berada di platform tersebut. Namun, proyek ini gagal memberikan apa yang paling diinginkan pengguna: utilitas dunia nyata. Penawaran Blazpay secara langsung menargetkan penggemar kripto tetapi tidak menjembatani kripto dengan kehidupan keuangan sehari-hari.

Misalnya, pengguna tidak dapat membayar belanjaan dengan aplikasi Blazpay, dan kemungkinan tidak akan pernah ada kartu belanja. Selain itu, lingkungan kompetitif sangat kuat, dengan Blazpay secara langsung dan tidak langsung bersaing melawan raksasa DeFi, termasuk Aave, Yearn Finance, dan Curve.

Pepenode Memadukan Meme Dan Game, Dengan Risiko Spekulatif

Pepenode adalah satu bagian budaya koin meme dan satu bagian penambangan kripto yang digamifikasi. Pepenode memanfaatkan daya tarik meme viral yang masih kuat untuk membangun komunitas dan mempromosikan game penambangan virtualnya. Pepenode memungkinkan pengguna membeli dan meningkatkan Node Penambang virtual dan Fasilitas dalam dasbor visual.

Bagi banyak orang di seluruh dunia yang menyukai meme dan game, konsep Pepenode sangat menarik. Namun, ini juga berarti nilai token sebagian besar bergantung pada spekulasi dan hype komunitas daripada utilitas keuangan fundamental.

Ini berarti jika momentum tahap awal Pepenode memudar, atau jika pasar koin meme yang lebih luas kehilangan popularitas, Pepenode bisa kesulitan mempertahankan permintaan tokennya.

Jangkauan Dunia Nyata Digitap Mengalahkan Permainan Murni Insider Kripto

Memilih yang terbaik kripto untuk dibeli sekarang untuk jangka panjang memerlukan melihat melampaui hype dan fokus pada proyek yang mengatasi penggunaan nyata. Blazpay dan Pepenode adalah proyek presale kripto yang solid, tetapi keduanya sebagian besar terbatas pada dunia insider kripto. Kesuksesan jangka panjang mereka berkorelasi dengan mempertahankan momentum dalam lingkaran tersebut, yang merupakan tantangan.

Digitap membedakan dirinya dengan menjangkau melampaui gelembung kripto dan memecahkan masalah di dunia keuangan yang lebih luas. Misalnya, pendaftaran tanpa KYC opsional Digitap menawarkan fitur perbankan dasar dan merupakan solusi ideal untuk 850 juta orang dewasa di seluruh dunia yang tidak memiliki identifikasi resmi.

Kemampuan Digitap untuk menjembatani kripto dengan kebebasan keuangan nyata dapat memposisikan $TAP sebagai altcoin yang paling menjanjikan untuk dibeli, mengingat investasi kripto jangka panjang di antara para pesaingnya.

