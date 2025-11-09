Re7 Labs merilis laporan tentang dampak de-pegging xUSD: Lebih dari $13 juta dana terpengaruh oleh Stable Labs, dengan belum ada respons yang diterima.

PANews melaporkan pada 9 November bahwa Re7 Labs merilis laporan tentang dampak de-pegging xUSD, menunjukkan bahwa lebih dari $13 juta dana terpengaruh oleh Stable Labs. Laporan tersebut menyatakan: 1. Stream-xUSD: CEO Stream telah meyakinkan bahwa situasi keuangan perusahaan stabil dan tidak terpengaruh oleh peristiwa pasar. Stream telah sebagian membayar kembali posisi peminjamannya di Plasma dan $7 juta USDC yang disimpan di vault Re7 Labs di Worldchain. Sementara itu, untuk mencegah eksposur risiko lebih lanjut, Re7 Labs telah mentransfer semua dana dari vault Earn keluar dari pasar xUSD. Selain itu, batas pada pasar xUSD telah diatur ke 0, dan telah dihapus dari antrean pasokan vault Euler Earn. 2. Elixir-deUSD dan sdeUSD: Setelah menemukan minggu lalu bahwa peminjam yang menggunakan deUSD dan sdeUSD sebagai jaminan tampaknya terkait dengan Stream, mereka mulai mengurangi eksposur risiko mereka terhadap Stream dan Elixir. Langkah-langkah spesifik termasuk menurunkan batas investasi dan memindahkan dana keluar dari pasar yang mencakup xUSD, deUSD, dan sdeUSD. Saat ini, semua posisi peminjaman yang menggunakan sdeUSD sebagai jaminan telah sepenuhnya dilunasi di Plume. 3. Stable Labs-USDx dan SUSDx: Kami berkomunikasi dengan CEO Stable Labs Flex minggu ini dan menemukan bahwa dia mungkin dalam masalah. Kami telah memintanya untuk menyetor likuiditas sehingga pengguna dapat menutup posisi mereka. Dana yang terpengaruh oleh Stable Labs sekitar $13.114.000 dan kami belum menerima tanggapan. Re7 Labs menyatakan bahwa mereka sedang mencari nasihat hukum dan akan mengembangkan respons hukum dan strategis yang tepat setelah penilaian komprehensif terhadap semua aspek insiden tersebut. PANews melaporkan pada 9 November bahwa Re7 Labs merilis laporan tentang dampak de-pegging xUSD, menunjukkan bahwa lebih dari $13 juta dana terpengaruh oleh Stable Labs. Laporan tersebut menyatakan: 1. Stream-xUSD: CEO Stream telah meyakinkan bahwa situasi keuangan perusahaan stabil dan tidak terpengaruh oleh peristiwa pasar. Stream telah sebagian membayar kembali posisi peminjamannya di Plasma dan $7 juta USDC yang disimpan di vault Re7 Labs di Worldchain. Sementara itu, untuk mencegah eksposur risiko lebih lanjut, Re7 Labs telah mentransfer semua dana dari vault Earn keluar dari pasar xUSD. Selain itu, batas pada pasar xUSD telah diatur ke 0, dan telah dihapus dari antrean pasokan vault Euler Earn. 2. Elixir-deUSD dan sdeUSD: Setelah menemukan minggu lalu bahwa peminjam yang menggunakan deUSD dan sdeUSD sebagai jaminan tampaknya terkait dengan Stream, mereka mulai mengurangi eksposur risiko mereka terhadap Stream dan Elixir. Langkah-langkah spesifik termasuk menurunkan batas investasi dan memindahkan dana keluar dari pasar yang mencakup xUSD, deUSD, dan sdeUSD. Saat ini, semua posisi peminjaman yang menggunakan sdeUSD sebagai jaminan telah sepenuhnya dilunasi di Plume. 3. Stable Labs-USDx dan SUSDx: Kami berkomunikasi dengan CEO Stable Labs Flex minggu ini dan menemukan bahwa dia mungkin dalam masalah. Kami telah memintanya untuk menyetor likuiditas sehingga pengguna dapat menutup posisi mereka. Dana yang terpengaruh oleh Stable Labs sekitar $13.114.000 dan kami belum menerima tanggapan. Re7 Labs menyatakan bahwa mereka sedang mencari nasihat hukum dan akan mengembangkan respons hukum dan strategis yang tepat setelah penilaian komprehensif terhadap semua aspek insiden tersebut.