Re7 Labs merilis laporan tentang dampak de-pegging xUSD: Lebih dari $13 juta dana terpengaruh oleh Stable Labs, dengan belum ada respons yang diterima.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
PANews melaporkan pada 9 November bahwa Re7 Labs merilis laporan tentang dampak de-pegging xUSD, menunjukkan bahwa lebih dari $13 juta dana terpengaruh oleh Stable Labs. Laporan tersebut menyatakan: 1. Stream-xUSD: CEO Stream telah meyakinkan bahwa situasi keuangan perusahaan stabil dan tidak terpengaruh oleh peristiwa pasar. Stream telah sebagian membayar kembali posisi peminjamannya di Plasma dan $7 juta USDC yang disimpan di vault Re7 Labs di Worldchain. Sementara itu, untuk mencegah eksposur risiko lebih lanjut, Re7 Labs telah mentransfer semua dana dari vault Earn keluar dari pasar xUSD. Selain itu, batas pada pasar xUSD telah diatur ke 0, dan telah dihapus dari antrean pasokan vault Euler Earn. 2. Elixir-deUSD dan sdeUSD: Setelah menemukan minggu lalu bahwa peminjam yang menggunakan deUSD dan sdeUSD sebagai jaminan tampaknya terkait dengan Stream, mereka mulai mengurangi eksposur risiko mereka terhadap Stream dan Elixir. Langkah-langkah spesifik termasuk menurunkan batas investasi dan memindahkan dana keluar dari pasar yang mencakup xUSD, deUSD, dan sdeUSD. Saat ini, semua posisi peminjaman yang menggunakan sdeUSD sebagai jaminan telah sepenuhnya dilunasi di Plume. 3. Stable Labs-USDx dan SUSDx: Kami berkomunikasi dengan CEO Stable Labs Flex minggu ini dan menemukan bahwa dia mungkin dalam masalah. Kami telah memintanya untuk menyetor likuiditas sehingga pengguna dapat menutup posisi mereka. Dana yang terpengaruh oleh Stable Labs sekitar $13.114.000 dan kami belum menerima tanggapan. Re7 Labs menyatakan bahwa mereka sedang mencari nasihat hukum dan akan mengembangkan respons hukum dan strategis yang tepat setelah penilaian komprehensif terhadap semua aspek insiden tersebut.PANews melaporkan pada 9 November bahwa Re7 Labs merilis laporan tentang dampak de-pegging xUSD, menunjukkan bahwa lebih dari $13 juta dana terpengaruh oleh Stable Labs. Laporan tersebut menyatakan: 1. Stream-xUSD: CEO Stream telah meyakinkan bahwa situasi keuangan perusahaan stabil dan tidak terpengaruh oleh peristiwa pasar. Stream telah sebagian membayar kembali posisi peminjamannya di Plasma dan $7 juta USDC yang disimpan di vault Re7 Labs di Worldchain. Sementara itu, untuk mencegah eksposur risiko lebih lanjut, Re7 Labs telah mentransfer semua dana dari vault Earn keluar dari pasar xUSD. Selain itu, batas pada pasar xUSD telah diatur ke 0, dan telah dihapus dari antrean pasokan vault Euler Earn. 2. Elixir-deUSD dan sdeUSD: Setelah menemukan minggu lalu bahwa peminjam yang menggunakan deUSD dan sdeUSD sebagai jaminan tampaknya terkait dengan Stream, mereka mulai mengurangi eksposur risiko mereka terhadap Stream dan Elixir. Langkah-langkah spesifik termasuk menurunkan batas investasi dan memindahkan dana keluar dari pasar yang mencakup xUSD, deUSD, dan sdeUSD. Saat ini, semua posisi peminjaman yang menggunakan sdeUSD sebagai jaminan telah sepenuhnya dilunasi di Plume. 3. Stable Labs-USDx dan SUSDx: Kami berkomunikasi dengan CEO Stable Labs Flex minggu ini dan menemukan bahwa dia mungkin dalam masalah. Kami telah memintanya untuk menyetor likuiditas sehingga pengguna dapat menutup posisi mereka. Dana yang terpengaruh oleh Stable Labs sekitar $13.114.000 dan kami belum menerima tanggapan. Re7 Labs menyatakan bahwa mereka sedang mencari nasihat hukum dan akan mengembangkan respons hukum dan strategis yang tepat setelah penilaian komprehensif terhadap semua aspek insiden tersebut.

Re7 Labs merilis laporan tentang dampak de-pegging xUSD: Lebih dari $13 juta dana terpengaruh oleh Stable Labs, dengan belum ada respons yang diterima.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/11/09 12:01
XUSD
XUSD$1.0003--%
Streamflow
STREAM$0.01624-2.92%
USDCoin
USDC$1.001--%
Capverse
CAP$0.13209+0.64%

PANews melaporkan pada 9 November bahwa Re7 Labs merilis laporan tentang dampak de-pegging xUSD, menunjukkan bahwa lebih dari $13 juta dana terpengaruh oleh Stable Labs. Laporan tersebut menyatakan:

1. Stream-xUSD: CEO Stream telah meyakinkan bahwa situasi keuangan perusahaan stabil dan tidak terpengaruh oleh peristiwa pasar. Stream telah sebagian melunasi posisi peminjamannya di Plasma dan $7 juta USDC yang disimpan di vault Re7 Labs di Worldchain. Sementara itu, untuk mencegah paparan risiko lebih lanjut, Re7 Labs telah mentransfer semua dana dari vault Earn keluar dari pasar xUSD. Selain itu, batas pada pasar xUSD telah diatur ke 0, dan telah dihapus dari antrean pasokan vault Euler Earn.

2. Elixir-deUSD dan sdeUSD: Setelah menemukan minggu lalu bahwa peminjam yang menggunakan deUSD dan sdeUSD sebagai jaminan tampaknya terkait dengan Stream, mereka mulai mengurangi paparan risiko mereka terhadap Stream dan Elixir. Langkah-langkah spesifik termasuk menurunkan batas investasi dan memindahkan dana keluar dari pasar yang mencakup xUSD, deUSD, dan sdeUSD. Saat ini, semua posisi peminjaman yang menggunakan sdeUSD sebagai jaminan telah sepenuhnya dilunasi di Plume.

3. Stable Labs-USDx dan SUSDx: Kami berkomunikasi dengan CEO Stable Labs Flex minggu ini dan menemukan bahwa dia mungkin dalam masalah. Kami telah memintanya untuk menyetor likuiditas sehingga pengguna dapat menutup posisi mereka. Dana yang terpengaruh oleh Stable Labs sekitar $13.114.000 dan kami belum menerima tanggapan.

Re7 Labs menyatakan bahwa mereka sedang mencari nasihat hukum dan akan mengembangkan respons hukum dan strategis yang tepat setelah penilaian komprehensif terhadap semua aspek insiden tersebut.

Peluang Pasar
Logo XUSD
Harga XUSD(XUSD)
$1.0003
$1.0003$1.0003
0.00%
USD
Grafik Harga Live XUSD (XUSD)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network meluncurkan x402z untuk mengaktifkan pembayaran agen AI yang mengutamakan privasi menggunakan FHE untuk memperkuat transaksi A2A yang aman di seluruh ekosistem Web3, DeFi, dan AI.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 20:10
Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15