Dalam kompetisi kripto AI 2025, IPO Genie ($IPO) memimpin penjualan awal dengan utilitas nyata, 120K pemegang, airdrop $50K & akses kesepakatan berbasis AI.

IPO Genie vs Bitcoin Hyper – Siapa yang Benar-benar Memimpin Kompetisi Kripto AI 2025?

Penulis: BlockchainreporterSumber: Blockchainreporter
2025/11/11 20:00
blockchain-integration-web3

Kebangkitan AI + Blockchain pada 2025

Bagaimana jika langkah terbesar dalam kompetisi kripto AI bukan tentang hype, tetapi tentang token yang memberikan hasil nyata? Pasar kripto telah pulih dengan kuat pada 2025, melampaui $4 triliun dalam kapitalisasi total menurut CoinDesk, sementara proyek kripto terkait AI saja kini melebihi nilai $25 miliar. Ini bukan janji kosong; investor menuntut token yang menggabungkan kecerdasan dengan utilitas.

Di sektor yang bergerak cepat ini, dua nama mendominasi berita utama, pertama adalah IPO Genie ($IPO) dan yang kedua adalah Bitcoin Hyper ($HYPER). Keduanya berjanji untuk menggabungkan AI dan blockchain, tetapi hanya satu yang mengubah visi itu menjadi imbalan nyata bagi investor. Jadi, pertanyaan sebenarnya bagi trader dan early adopter sangat sederhana: siapa yang benar-benar memimpin kompetisi token AI Web3 teratas pada 2025, dan proyek mana yang layak didukung sebelum terobosan berikutnya?

Poin Utama

  • Kompetisi kripto AI tahun 2025 lebih dari sekadar hype.
  • Ini adalah pergeseran kekuatan menuju model kripto cerdas yang didorong pendapatan. 
  • Selain itu, IPO Genie bukan hanya bagian dari perubahan itu; ia memimpinnya.

IPO Genie Memperpanjang Airdrop & Memasuki Fase 5 Setelah Kesuksesan Presale Rekor

Momentum menceritakan kisahnya sendiri. IPO Genie kini telah memasuki Fase 5 presale-nya setelah empat putaran terjual habis. Setiap fase ditutup dalam waktu rekor, didorong oleh permintaan yang meningkat dan kelangkaan. Harga presale saat ini berada di $0,0001 per token $IPO, memberikan investor awal titik masuk rendah ke dalam proyek yang sudah memiliki daya tarik nyata.

Untuk merayakan kesuksesannya, IPO Genie memperluas airdrop komunitasnya dari $30.000 menjadi $50.000, meningkatkan jumlah pemenang dari 35 menjadi 40. Langkah itu tidak hanya memperkuat loyalitas komunitas tetapi juga menandakan kepercayaan internal yang kuat. Sementara proyek lain masih menjanjikan imbalan masa depan, IPO Genie sudah memberikan kemajuan terukur saat ini.

IPO

IPO Genie vs Bitcoin Hyper

Untuk melihat mengapa IPO Genie mendominasi perhatian, membantu untuk membandingkannya secara langsung dengan Bitcoin Hyper. Bintang baru lainnya yang bertujuan menggabungkan infrastruktur AI dan blockchain.

MetrikIPO Genie ($IPO)Bitcoin Hyper ($HYPER)
Fokus UtamaPenemuan kesepakatan berbasis AI dan akses tokenisasi ke pasar privatBitcoin Layer-2 untuk DeFi dan kontrak pintar
Kinerja Presale4 fase terjual habis ✅ – Fase 5 aktif dengan harga naikMenaikkan harga dalam pendanaan awal
Utilitas untuk PemegangAkses ke startup terverifikasi, imbalan staking, dan hak tata kelolaStaking validator dan biaya jaringan
Integrasi AIMesin AI aktif untuk pencarian kesepakatan dan wawasan investorPenggunaan AI terbatas; fokus pada teknologi penskalaan
Potensi LikuiditasKepemilikan tokenisasi dengan pasar sekunder yang direncanakanBergantung pada adopsi Layer-2
Airdrop & KomunitasAirdrop $50K + 40 pemenang = keterlibatan masifImbalan komunitas minimal yang diumumkan

Seperti yang ditunjukkan tabel, IPO Genie menonjol dengan menggabungkan AI, kepatuhan, dan insentif komunitas. Juga, ini adalah trifecta langka bahkan di antara presale paling menjanjikan tahun 2025.

Mengapa IPO Genie Unggul dalam Kompetisi Kripto AI

Setiap beberapa tahun, kripto menemukan tren baru: ICO pada 2017, NFT pada 2021, dan pada 2025, ini adalah era kripto AI. Inilah mengapa IPO Genie memimpin:

  1. Utilitas Dunia Nyata & Aliran Pendapatan
     Pemegang $IPO mendapatkan akses ke kesepakatan tokenisasi di startup privat terverifikasi dan perusahaan pra-IPO. Jadi, setiap transaksi menghasilkan pendapatan on-chain yang kembali melalui imbalan staking.
  2. Penemuan Kesepakatan Bertenaga AI
    Mesin AI eksklusif IPO Genie menganalisis kinerja startup, tren pendanaan, dan sentimen investor 24/7. Ini mengidentifikasi peluang "unicorn 2025" tahap awal sebelum mereka mencapai bursa mainstream.
  3. Kinerja Presale & Permintaan
     Empat tahap presale terjual habis. Fase 5 telah melihat peningkatan tajam dalam partisipasi, bukti bahwa investor memandang $IPO sebagai pemimpin dalam kompetisi kripto AI.
  4. Momentum Komunitas-Pertama
    Airdrop yang diperluas sebesar $50.000 dan basis pemegang yang berkembang mencerminkan keterlibatan asli, bukan hype berbayar. Namun, lebih dari ribuan dompet kini memegang $IPO, dan aktivitas terus meningkat setiap hari.

Mengapa Analis Menempatkan IPO Genie di Antara 5 Presale Kripto Teratas 2025

Menurut laporan analis BeInCrypto, IPO Genie secara konsisten muncul dalam daftar 5 presale kripto teratas tahun 2025. Alasannya sederhana: proyek ini menyeimbangkan inovasi AI dengan eksposur aset nyata

Tidak seperti token meme spekulatif, $IPO berada di persimpangan kepatuhan, likuiditas, dan kecerdasan mesin.

Analis juga menyoroti model deflasionernya, pelepasan token terstruktur, dan tata kelola DAO sebagai pengungkit pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, ini menjadikannya kontestan jangka panjang, bukan tren musiman.

Kekuatan dan Keterbatasan Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper memiliki tujuan infrastruktur yang kuat; ini mengintegrasikan Solana Virtual Machine untuk transaksi berkecepatan tinggi dan bertujuan membawa DeFi ke jaringan Bitcoin. 

Keunggulan terbesarnya adalah kedalaman teknis. Namun, integrasi AI-nya tetap terbatas, dan keterlibatan ritel kecil dibandingkan dengan komunitas IPO Genie yang berkembang pesat.

Sederhananya, Bitcoin Hyper membangun rel untuk masa depan, tetapi IPO Genie sudah menjalankan keretanya.

Mengapa Investor Menyebut $IPO "Koin Kripto Baru Terbaik 2025"

Di luar hype AI, IPO Genie menawarkan tokenomics terstruktur dan akses bertingkat yang mendorong kepemilikan jangka panjang dan staking. Setiap fase harga naik sedikit, memberi penghargaan kepada peserta awal dan mendorong kelangkaan.

Tahap PresaleHarga per $IPOToken per $1 USDKenaikan dari Tahap 1
Tahap 1$0$10.000,00
Tahap 2$0$9.980,000,20 %
Tahap 3$0$9.950,000,50 %
Tahap 4$09.9200,80 %
Tahap 5 (Aktif)$0,0001010 (perkiraan)~9.900> 1 % dari Tahap 1

Dengan demikian, kenaikan terstruktur ini memastikan bahwa pembeli awal mendapatkan keunggulan harga saat proyek maju menuju listing CEX. Perkembangan transparan seperti itu membantu IPO Genie $IPO menonjol dalam kompetisi kripto AI teratas tahun 2025 dan menjadikannya pilihan logis bagi investor kripto jangka panjang.

Kesimpulan Akhir: IPO Genie Memimpin Kompetisi Kripto AI

Dalam kompetisi kripto AI 2025, IPO Genie mendominasi di setiap aspek terukur: kinerja presale, integrasi AI, keterlibatan komunitas, dan utilitas dunia nyata. Dengan empat fase terjual habis, airdrop $50.000 yang aktif, dan ribuan pemegang token, ini bukan sekadar tren; faktanya, ini adalah daya tarik.

Bitcoin Hyper mungkin mengesankan kaum puritan teknologi, tetapi IPO menggabungkan kepatuhan, likuiditas, dan otomatisasi cerdas. Dan menawarkan titik masuk nyata bagi investor ritel dan institusional.

Jika laju saat ini berlanjut, $IPO bisa muncul sebagai kisah sukses AI-kripto yang mendefinisikan tahun 2025. Presale sedang berlangsung sekarang, dan karena setiap fase terjual lebih cepat dari sebelumnya, waktu mungkin menjadi keunggulan terbesar yang dapat dimiliki investor.

Jadi, jika Anda ingin berinvestasi dalam presale kripto terbesar 2025 dengan harga rendah, maka IPO adalah yang terbaik di antara yang terbaik.

    Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

