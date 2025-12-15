Bendera Beruang Bitcoin Menjadi Fokus dengan Harga yang Akan Menentukan Nasib $90.000

Bitcoin (BTC) mengikis dukungan $90.000 menjelang penutupan mingguan Minggu saat prediksi melihat volatilitas harga BTC berikutnya.

Poin-poin utama:

Bitcoin terlihat menembus rentang perdagangan sideways-nya saat volatilitas mencapai titik terendah "ekstrem".

Para trader menunggu breakout saat penutupan mingguan mendekat.

Ketakutan pasar bearish memicu target harga dasar BTC $50.000 lainnya.

Pergerakan breakout Bitcoin "sudah dekat"

Data dari Cointelegraph Markets Pro dan TradingView menunjukkan pergerakan harga BTC yang datar selama akhir pekan, dengan resistensi horizontal yang kuat di atasnya.

Grafik satu jam BTC/USD. Sumber: Cointelegraph/TradingView

Upaya berulang untuk menembus lebih tinggi sepanjang minggu gagal, tetapi rentang perdagangan Bitcoin yang ketat kini mengarah pada perkiraan pergerakan besar.

"Pengaturan volatilitas rendah yang ekstrem. Artinya pergerakan terarah sudah dekat," tulis analis trader Aksel Kibar dalam postingan terbarunya di X.

Kibar menawarkan dua skenario potensial untuk pukulan volatilitas: penurunan dari formasi bendera bearish saat ini pada grafik harian, serta kenaikan menuju $95.000.

"Jika ini berfungsi sebagai bendera bearish, satu penurunan terakhir menuju area 73,7K-76,5K dapat terjadi di mana kita mencari sinyal dasar jangka menengah," lanjutnya disertai grafik penjelasan.

Grafik satu hari BTC/USD. Sumber: Aksel Kibar/X

Yang lain juga melihat BTC/USD berada di persimpangan jalan, dengan kemungkinan titik terendah baru jika penjual mengambil kendali.

"$90.600 dan $89.800 adalah rentang kita," kata trader Crypto Tony kepada pengikut X pada hari itu.

Rentang $50.000 kini menjadi target harga BTC yang "potensial"

Grafik satu jam kontrak perpetual BTC/USDT. Sumber: Crypto Tony/X

Dalam temuan terbarunya, platform analitik onchain CryptoQuant, sementara itu, memperingatkan bahwa pasar bearish Bitcoin sudah berlangsung.

Terkait: Arus masuk ritel Bitcoin ke Binance 'anjlok' ke rekor terendah 400 BTC pada 2025

Kombinasi simple moving averages (SMA) yang menurun dan perdagangan harga di bawah garis tren utama menjadi dasar prediksi pasar kripto baru yang suram oleh kontributor Pelin Ay.

"Reaksi harga dijual pada rata-rata bergerak yang menurun, artinya rata-rata ini telah berubah menjadi level resistensi dinamis. Upaya untuk menembus lebih tinggi terjadi dengan volume rendah, menunjukkan bahwa pembeli kekurangan kekuatan. Volume penjualan pada candle merah terlihat lebih kuat daripada volume pembelian pada candle hijau," tulisnya dalam posting blog "Quicktake" Minggu.

Grafik BTC/USDT, ETH/USDT dengan SMA (tangkapan layar). Sumber: CryptoQuant

Meskipun mengakui bahwa Ether (ETH) telah menunjukkan pemulihan yang lebih kuat dari titik terendah jangka panjang baru-baru ini, Ay mengatakan bahwa bahkan di sini, ada sedikit alasan untuk optimisme.

"Untuk saat ini, reli Bitcoin tampaknya telah berakhir," simpulnya.

Seperti dilaporkan Cointelegraph, seruan untuk pengujian ulang dukungan harga BTC yang jauh lebih rendah telah meningkat sepanjang Desember.

Artikel ini tidak berisi saran atau rekomendasi investasi. Setiap investasi dan langkah trading melibatkan risiko, dan pembaca harus melakukan penelitian mereka sendiri saat membuat keputusan. Meskipun kami berusaha memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, Cointelegraph tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keandalan informasi apa pun dalam artikel ini. Artikel ini mungkin berisi pernyataan berwawasan ke depan yang tunduk pada risiko dan ketidakpastian. Cointelegraph tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari ketergantungan Anda pada informasi ini.