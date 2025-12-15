Analis Makro Memprediksi Bitcoin Mungkin Turun Di Bawah $70K Karena Kebijakan Hawkish di Jepang

Kata Kunci: Penurunan harga Bitcoin $70K, kebijakan hawkish Jepang Bitcoin, prediksi analis makro BTC, sinyal ekonomi global kripto, tren pasar Bitcoin

Analis makro memperkirakan bahwa Bitcoin (BTC) bisa turun di bawah $70.000, didorong oleh kebijakan moneter hawkish di Jepang yang mempengaruhi likuiditas global dan sentimen risiko. Seiring tren pasar beradaptasi dengan sinyal ekonomi internasional yang berkembang, prediksi ini menyoroti keterkaitan kripto dengan keuangan tradisional.

Prediksi Analis tentang Harga Bitcoin

Pakar makro terkemuka, termasuk dari JPMorgan dan Bloomberg Intelligence, memperingatkan potensi penarikan BTC di bawah $70K. Saat ini diperdagangkan sekitar $75.000 setelah mencapai level tinggi baru-baru ini, Bitcoin menghadapi tekanan dari pergeseran Jepang menuju kebijakan yang lebih ketat. Bank of Japan (BoJ) telah mengisyaratkan kenaikan suku bunga dan pengurangan pembelian obligasi untuk memerangi inflasi, memperkuat yen dan mendorong arus keluar modal dari aset berisiko seperti kripto.

Sikap hawkish ini bertentangan dengan kebijakan dovish di tempat lain, menciptakan volatilitas mata uang. Analis mencatat bahwa yen yang lebih kuat dapat menyebabkan pembubaran "carry trade", di mana investor menjual aset berhasil tinggi (termasuk BTC) untuk membayar kembali pinjaman dalam denominasi yen, menekan harga.

Dampak Kebijakan Jepang pada Pasar Global

Perubahan kebijakan Jepang merambat ke seluruh pasar. Sebagai ekonomi terbesar ketiga, tindakannya mempengaruhi likuiditas global—kondisi yang lebih ketat mengurangi modal yang tersedia untuk investasi spekulatif seperti Bitcoin. Pola historis menunjukkan sensitivitas BTC terhadap pergeseran semacam itu; misalnya, langkah BoJ serupa pada 2022 berkontribusi pada penurunan musim dingin kripto.

Sinyal makro, termasuk ekspektasi suku bunga Fed AS dan stimulus Tiongkok, juga berperan, tetapi sikap hawkish Jepang menambah tekanan ke bawah. "Reli Bitcoin mungkin berhenti di bawah $70K saat Jepang memperketat," kata ahli strategi makro Bloomberg Mike McGlone.

Tren Pasar yang Berkembang dan Respons Kripto

Meskipun prediksi tersebut, BTC telah menunjukkan ketahanan, dengan arus masuk ETF dan efek halving memberikan dukungan. Namun, tren seperti penurunan volume perdagangan dan kenaikan indeks volatilitas menunjukkan kehati-hatian. Jika BTC menembus dukungan $70K, itu bisa menguji level $60K, menurut grafik teknis.

Di sisi lain, jika sinyal global berubah positif (misalnya, pemotongan suku bunga AS), pemulihan mungkin terjadi. Investor mengawasi pertemuan BoJ dan kekuatan yen dengan cermat.

Implikasi dan Saran untuk Investor Kripto

Perkiraan ini menggarisbawahi kerentanan kripto terhadap peristiwa makro. Diversifikasi kepemilikan dan pantau kebijakan global. Meskipun bearish dalam jangka pendek, fundamental jangka panjang seperti adopsi tetap kuat. Tetap update tentang prediksi analis makro BTC dan sinyal ekonomi global kripto untuk keputusan yang tepat—volatilitas adalah bagian tak terpisahkan dari pasar.