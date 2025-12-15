Bulls Masuk untuk MYX Finance (MYX): Akankah Reli 10% Berkembang Menjadi Lari yang Lebih Besar?

MYX Finance naik 10%, mencapai level $3,43.

Volume perdagangan harian MYX melonjak sebesar 155%.

Saat momentum pasar berfluktuasi, hal ini menghasilkan sinyal campuran di seluruh aset kripto. Beberapa tercatat dalam warna hijau, dan mayoritas token berada dalam warna merah. Aset terbesar, Bitcoin (BTC), diperdagangkan pada $89,4K, dan altcoin terbesar, Ethereum (ETH), bergerak sekitar $3,1K.

Di antara aset digital, MYX Finance (MYX) telah bergerak berlawanan dengan tren yang berlaku. Aset ini memulai perdagangan hari ini pada level terendah $3,00. Dengan tekanan bullish yang semakin kuat, harga telah naik ke level tertinggi $3,69, menguji zona resistensi kunci antara $3,06 dan $3,63.

Dengan lonjakan nilai 10,42% dalam 24 jam terakhir, harga MYX Finance diperdagangkan sekitar $3,43 pada saat penulisan. Kapitalisasi pasar aset ini berada pada $859,29 juta. Selain itu, volume perdagangan harian MYX telah melonjak lebih dari 115,27%, mencapai angka $89,48 juta.

Apakah MYX Finance Bersiap untuk Kenaikan Harga Lebih Tinggi Lagi?

Garis Moving Average Convergence Divergence MYX Finance telah bergerak di atas garis sinyal, yang menunjukkan tren bullish yang berkembang. Jika MACD terus menyimpang di atas garis sinyal, kemungkinan mendukung kenaikan lebih lanjut. Selain itu, indikator Chaikin Money Flow pada 0,16 menunjukkan arus uang positif ke pasar MYX, mencerminkan minat beli yang stabil. Jika CMF tetap di atas nol atau naik lebih jauh, ini mendukung bias bullish.

Nilai Relative Strength Index (RSI) 24 jam sebesar 61,92 menunjukkan momentum bullish moderat. Tekanan beli lebih kuat daripada tekanan jual, tetapi MYX belum overbought. Kenaikan menuju 70 meningkatkan kekuatan bullish. Pembacaan Bull Bear Power (BBP) MYX Finance sebesar 0,6062 menandakan bahwa para bull sedang mengendalikan, mencerminkan kekuatan pasar yang membaik. Tekanan bullish lebih lanjut memperkuat tren aktif.

Melihat lebih dekat pada grafik perdagangan MYX Finance, terlihat potensi tren naik. Saat lilin hijau menyala, harga mungkin naik ke resistensi krusialnya di $3,55. Penembusan di atas kisaran ini bisa memicu para bull untuk mencapai di atas $3,68. Di sisi lain, dengan asumsi pergeseran bearish, harga MYX Finance bisa langsung turun menuju $3,31. Koreksi yang lebih luas ke bawah mungkin mendorong harga lebih rendah ke level $3,17.

