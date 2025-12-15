BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Ketika momentum pasar berfluktuasi, hal ini menghasilkan sinyal campuran di seluruh aset kripto. Beberapa tergambar dalam warna hijau, dan mayoritas token adalahKetika momentum pasar berfluktuasi, hal ini menghasilkan sinyal campuran di seluruh aset kripto. Beberapa tergambar dalam warna hijau, dan mayoritas token adalah

Bulls Masuk untuk MYX Finance (MYX): Akankah Reli 10% Berkembang Menjadi Lari yang Lebih Besar?

Penulis: ThenewscryptoSumber: Thenewscrypto
2025/12/15 21:04
BULLS
BULLS$410,64+%3,84
MYX Finance
MYX$5,59878-%6,31
RedStone
RED$0,2587-%4,00
Bitcoin
BTC$96.892,1+%1,76
  • MYX Finance naik 10%, mencapai level $3,43.
  • Volume perdagangan harian MYX melonjak sebesar 155%.

Saat momentum pasar berfluktuasi, hal ini menghasilkan sinyal campuran di seluruh aset kripto. Beberapa tercatat dalam warna hijau, dan mayoritas token berada dalam warna merah. Aset terbesar, Bitcoin (BTC), diperdagangkan pada $89,4K, dan altcoin terbesar, Ethereum (ETH), bergerak sekitar $3,1K. 

Di antara aset digital, MYX Finance (MYX) telah bergerak berlawanan dengan tren yang berlaku. Aset ini memulai perdagangan hari ini pada level terendah $3,00. Dengan tekanan bullish yang semakin kuat, harga telah naik ke level tertinggi $3,69, menguji zona resistensi kunci antara $3,06 dan $3,63. 

Dengan lonjakan nilai 10,42% dalam 24 jam terakhir, harga MYX Finance diperdagangkan sekitar $3,43 pada saat penulisan. Kapitalisasi pasar aset ini berada pada $859,29 juta. Selain itu, volume perdagangan harian MYX telah melonjak lebih dari 115,27%, mencapai angka $89,48 juta. 

Apakah MYX Finance Bersiap untuk Kenaikan Harga Lebih Tinggi Lagi?

Garis Moving Average Convergence Divergence MYX Finance telah bergerak di atas garis sinyal, yang menunjukkan tren bullish yang berkembang. Jika MACD terus menyimpang di atas garis sinyal, kemungkinan mendukung kenaikan lebih lanjut. Selain itu, indikator Chaikin Money Flow pada 0,16 menunjukkan arus uang positif ke pasar MYX, mencerminkan minat beli yang stabil. Jika CMF tetap di atas nol atau naik lebih jauh, ini mendukung bias bullish.

Grafik MYX (Sumber: TradingView)

Nilai Relative Strength Index (RSI) 24 jam sebesar 61,92 menunjukkan momentum bullish moderat. Tekanan beli lebih kuat daripada tekanan jual, tetapi MYX belum overbought. Kenaikan menuju 70 meningkatkan kekuatan bullish. Pembacaan Bull Bear Power (BBP) MYX Finance sebesar 0,6062 menandakan bahwa para bull sedang mengendalikan, mencerminkan kekuatan pasar yang membaik. Tekanan bullish lebih lanjut memperkuat tren aktif.

Melihat lebih dekat pada grafik perdagangan MYX Finance, terlihat potensi tren naik. Saat lilin hijau menyala, harga mungkin naik ke resistensi krusialnya di $3,55. Penembusan di atas kisaran ini bisa memicu para bull untuk mencapai di atas $3,68. Di sisi lain, dengan asumsi pergeseran bearish, harga MYX Finance bisa langsung turun menuju $3,31. Koreksi yang lebih luas ke bawah mungkin mendorong harga lebih rendah ke level $3,17.

Berita Kripto Terbaru

Kebuntuan Harga XRP: Guncangan Akan Datang, atau Perjuangan Sideways Berlanjut?

Peluang Pasar
Logo BULLS
Harga BULLS(BULLS)
$410,64
$410,64$410,64
+%0,47
USD
Grafik Harga Live BULLS (BULLS)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20