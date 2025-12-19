Pemeriksaan Momentum Ethereum (ETH): Akankah $2.9K Bertahan atau Tembus?

Ethereum saat ini diperdagangkan di kisaran $2,9K.

Volume perdagangan harian ETH telah meningkat lebih dari 44%.

Kenaikan singkat sebesar 1,19% dalam kapitalisasi pasar telah memicunya mencapai $2,97 triliun. Hal ini menghasilkan sinyal campuran di seluruh aset kripto, mengirim harga naik dan turun. Aset terbesar, Bitcoin (BTC), berusaha memasuki zona bullish dan melepaskan diri dari cengkeraman bear. Sementara itu, Ethereum (ETH), altcoin terbesar, telah mengalami tekanan penurunan yang berkepanjangan.

Aset tersebut telah mencatat kenaikan lebih dari 3,73% dalam 24 jam terakhir. Kisaran rendah dan tinggi ETH hari ini ditandai di sekitar $2.777,12 dan $2.994,55. Jika bulls terus memperoleh kekuatan, mereka dapat membentuk garis tren bullish. Jika upaya gagal, pergerakan harga mungkin akan kehilangan lebih banyak momentum di pasar.

Pada saat penulisan, Ethereum diperdagangkan dalam kisaran $2.959, dengan kapitalisasi pasar sebesar $356,61 miliar. Selain itu, volume perdagangan harian aset tersebut telah melonjak lebih dari 44,72%, mencapai angka $37,15 miliar. Menurut data Coinglass, pasar telah mengalami likuidasi 24 jam senilai $158,28 juta Ethereum.

Bisakah Ethereum Membalikkan Momentum dan Menembus Lebih Tinggi?

Garis Moving Average Convergence Divergence (MACD) Ethereum dan garis sinyal berada di bawah garis nol, menunjukkan momentum bearish. Khususnya, tren harga jangka pendek lebih lemah daripada tren jangka panjang. Selain itu, indikator Chaikin Money Flow (CMF) di 0,06 mengisyaratkan tekanan beli ringan di pasar ETH. Uang mengalir ke dalam aset, menunjukkan akumulasi awal, tetapi tidak cukup kuat untuk mengonfirmasi uptrend yang solid.

Grafik ETH (Sumber: TradingView)

Dengan koreksi penurunan yang sedang berlangsung, harga Ethereum bisa mundur ke zona support di $2.947. Tekanan bearish potensial mungkin memicu death cross terjadi, dan mengirim harga di bawah kisaran $2.935. Sebaliknya, jika momentum Ethereum berubah bullish, ia mungkin naik dan menemukan resistance di level $2.971. Breakout kemungkinan besar akan memulai pergeseran kenaikan yang kuat, dan golden cross akan terungkap untuk mendorong harga menuju $2.983.

Selain itu, pembacaan Bull Bear Power (BBP) ETH di 101,29 menunjukkan dominasi bullish yang kuat di pasar, mencerminkan momentum naik. Pembacaan yang lebih tinggi dapat menandakan kondisi overextension. Relative Strength Index (RSI) harian Ethereum yang berada di 52,40 menunjukkan momentum netral. Secara signifikan, baik pembeli maupun penjual tidak dalam kontrol yang jelas, tetapi ini sering terlihat selama fase konsolidasi.

