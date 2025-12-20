BursaDEX+
XRPStaking mendapatkan daya tarik karena investor beralih dari BTC dan ETH ETF menuju pengembalian kripto yang stabil dan berfokus pada hasil. Seiring struktur pendanaan pasar cryptocurrency

Dari ETF XRP hingga hasil staking: Investor beralih ke platform staking XRP, menghasilkan $5.000 per hari

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2025/12/20 02:00
XRPStaking mendapat daya tarik saat investor beralih dari ETF BTC dan ETH menuju imbal hasil kripto yang stabil dan berfokus pada yield.

Ringkasan
  • Investor beralih dari ETF BTC dan ETH ke XRPStaking karena permintaan meningkat untuk imbal hasil kripto harian yang stabil.
  • XRPStaking telah mendapat daya tarik besar dengan menawarkan staking kontrak pintar dengan imbal hasil harian yang dilaporkan mencapai $5.000.
  • Ekosistem XRP meluncurkan model staking yang berfokus pada yield, menarik pencari pendapatan pasif di tengah volatilitas pasar.

Seiring struktur pendanaan pasar mata uang kripto berubah, investor secara bertahap mengalihkan fokus mereka dari ETF Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) tradisional ke model staking XRP yang berorientasi pada yield. 

Tren ini mencerminkan peningkatan permintaan yang berkelanjutan untuk produk aset kripto dengan yield stabil di lingkungan pasar yang sangat volatile. Baru-baru ini, layanan kontrak XRPStaking yang diluncurkan oleh ekosistem XRP telah menarik perhatian luas. Berdasarkan mekanisme blockchain dan kontrak pintar. Model ini memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam distribusi yield jaringan dengan staking XRP, mencapai imbal hasil harian yang stabil.

Menurut pengungkapan informasi terkait, program staking platform ini menawarkan imbal hasil harian hingga $5.000 atau bahkan lebih tinggi, menarik banyak investor kripto yang mencari pendapatan pasif.

From XRP ETFs to staking yields: Investors turn to XRP staking platforms, earning $5,000 daily - 2

Panduan partisipasi platform XRPstaking

1. Daftarkan Akun

Kunjungi platform resmi XRPstaking. (Pengguna baru akan menerima hadiah percobaan $15 setelah pendaftaran berhasil.)

2. Pilih Paket Staking

Pilih paket staking dan periode yang sesuai berdasarkan dana yang tersedia dan imbal hasil yang diinginkan.

3. Selesaikan Staking dan Mulai Penghasilan

Setelah kontrak yang dibeli menjadi aktif, penghasilan harian akan secara otomatis dikreditkan ke akun.

Contoh Kontrak:

  • Paket Percobaan Gratis: Investasi: $15, Periode Kontrak: 1 hari, Imbal Hasil Jatuh Tempo: $15,60
  • Paket Yield Percobaan: Investasi: $100, Periode Kontrak: 2 hari, Imbal Hasil Jatuh Tempo: $107,20
  • Paket Staking Stabil LTC: Investasi: $500, Periode Kontrak: 7 hari, Imbal Hasil Jatuh Tempo: $548,65
  • Paket Peningkatan Yield DOGE: Investasi: $3.000, Periode Kontrak: 25 hari, Imbal Hasil Jatuh Tempo: $4.132,50

Keunggulan inti platform XRPstaking:

1. Berbagai Langkah Keamanan: Menggunakan multi-tanda tangan, isolasi cold wallet, dan mekanisme kontrol risiko real-time, aset dikelola secara independen, memastikan keamanan dana secara menyeluruh.

2. Imbal Hasil Stabil dan Berkelanjutan: Melalui staking multi-chain dan strategi diversifikasi risiko, dampak volatilitas pasar dikurangi, mencapai imbal hasil stabil jangka panjang.

3. Konfigurasi Optimasi Cerdas AI: Sistem AI secara otomatis menyesuaikan strategi staking dan mengoptimalkan jalur imbal hasil, memungkinkan pengguna berpartisipasi tanpa operasi yang rumit.

4. Manajemen Transparan dan Visual: Informasi aset, imbal hasil, dan kontrak sepenuhnya dapat dilacak, aturan dinyatakan dengan jelas, dan tidak ada biaya tersembunyi.

5. Mendukung deposit, penarikan, dan aktivasi kontrak untuk berbagai aset digital mainstream termasuk XRP, BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, DOGE, LTC, dan BCH.

Kesimpulan

Di dunia kripto yang berubah cepat, yang benar-benar penting bukanlah fluktuasi harga jangka pendek, tetapi kemampuan untuk membangun cara berpartisipasi yang jelas, kuat, dan berkelanjutan. Platform yang dapat dipercaya harus memungkinkan pengguna memahami aturan, mengelola risiko, dan menuai hasil bahkan di lingkungan pasar yang kompleks. Masa depan tetap tidak pasti, tetapi selama alat dan jalur yang tepat dipilih, aset dapat terus mengakumulasi nilai dari waktu ke waktu. Platform XRPstaking dengan sempurna memenuhi permintaan pasar baru ini.

Tentang XRPstaking

XRPstaking adalah platform yield mata uang kripto yang berorientasi masa depan yang dirancang untuk pengguna global. Kami percaya bahwa aset digital tidak boleh hanya "disimpan," tetapi harus mencapai apresiasi nilai yang cerdas berdasarkan keamanan dan transparansi. Oleh karena itu, platform XRPstaking mengintegrasikan kustodi aman lintas rantai, manajemen yield cerdas yang didorong AI, dan model insentif keuangan perilaku, yang bertujuan untuk memberikan pengguna pengalaman apresiasi aset yang lebih sederhana, lebih andal, dan lebih berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web resmi.
Email: [email protected]

Pengungkapan: Konten ini disediakan oleh pihak ketiga. Baik crypto.news maupun penulis artikel ini tidak mendukung produk apa pun yang disebutkan di halaman ini. Pengguna harus melakukan riset sendiri sebelum mengambil tindakan apa pun terkait perusahaan.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

