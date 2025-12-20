BursaDEX+
Metaplanet Akan Memulai Perdagangan di AS Melalui American Depositary Receipts

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/20 08:29
Metaplanet, sebuah perusahaan perbendaharaan Bitcoin Jepang, akan memulai perdagangan di Amerika Serikat di pasar OTC melalui American Depositary Receipts (ADR).

Perdagangan ADR Metaplanet diperkirakan akan dimulai pada hari Jumat, dengan sahamnya terdaftar dalam dolar AS di pasar over-the-counter (OTC) dengan simbol ticker MPJPY, menurut pengumuman.

"Ini secara langsung mencerminkan umpan balik dari investor ritel dan institusi AS yang mencari akses lebih mudah ke ekuitas kami," kata CEO Metaplanet Simon Gerovich dalam posting X pada hari Jumat, menambahkan bahwa peluncuran ini menandai langkah lain menuju akses global yang lebih luas ke perusahaan.

Peluncuran ini datang beberapa bulan setelah Metaplanet mendirikan anak perusahaan AS di Miami dengan modal awal $15 juta untuk meningkatkan pendapatan Bitcoin (BTC).

ADR tidak dimaksudkan untuk mengumpulkan modal, kata Metaplanet

Program ADR Metaplanet diluncurkan melalui perjanjian trust tingkat sponsor dengan Deutsche Bank Trust Company Americas, yang bertindak sebagai depositori, dan MUFG Bank sebagai kustodian di Jepang.

American Depositary Receipts adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank AS yang mewakili saham perusahaan non-AS, memungkinkan investor AS untuk membeli dan menjual saham perusahaan asing tanpa perlu berdagang langsung di bursa asing.

"ADR tidak dimaksudkan untuk mengumpulkan dana, tetapi untuk mendanai penerbitan saham biasa dan saham preferen oleh perusahaan," kata Metaplanet.

Data dari penawaran ADR Metaplanet (diterjemahkan oleh Google). Sumber: Metaplanet

Program ADR berbeda dari penawaran MTPLF Metaplanet, yang mulai diperdagangkan di pasar OTCQX OTC Markets Group pada Desember 2024.

"Itu [MTPLF] tidak didasarkan pada program ADR sponsor," catat perusahaan dalam pengumuman.

Metaplanet belum membeli Bitcoin sejak September

Peluncuran program ADR MPJPY Metaplanet terjadi saat pembelian Bitcoin perusahaan terhenti. Setelah mengakuisisi sekitar 29.000 Bitcoin pada tahun 2025, Metaplanet menghentikan pembelian pada bulan September, dengan akuisisi terbarunya tertanggal 29 September, menurut data dari Bitbo.

Sejak meluncurkan strategi akuisisi Bitcoin pada April 2024, Metaplanet telah mengakumulasi total 30.823 BTC, muncul sebagai salah satu perbendaharaan aset digital terbesar di dunia bersama Strategy milik Michael Saylor.

Kepemilikan perbendaharaan Bitcoin oleh tujuh DAT teratas. Sumber: CoinGecko

Penghentian pembelian BTC Metaplanet terjadi di tengah nilai perusahaan Metaplanet jatuh di bawah nilai kepemilikan Bitcoin-nya pada pertengahan Oktober, menimbulkan kekhawatiran di seluruh industri.

Beberapa perusahaan perbendaharaan aset digital (DAT) juga mengalami penurunan harga saham tajam setelah reli kuat pada Juli 2025.

Terkait: Strategy menambahkan hampir $1 miliar dalam Bitcoin saat penurunan pasar menekan saham MSTR

Market to Bitcoin NAV (mNAV) Metaplanet — rasio antara nilai perusahaan dan kepemilikan BTC-nya — telah pulih di atas 1, berada di 1,12 pada waktu penerbitan, menurut data resmi yang dilaporkan oleh perusahaan.

Sumber: https://cointelegraph.com/news/metaplanet-us-trading-adr-program-deutsche-bank?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

