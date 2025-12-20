ETH Terkonsolidasi di Sekitar $3.000, Pergerakan Besar Akan Datang

Ethereum (ETH) saat ini berada dalam fase yang menarik, dengan harga bertahan tepat di bawah level psikologis $3.000. Beberapa hari ke depan akan menjadi krusial: jika koin ini menembus level tersebut, maka kemungkinan akan terjadi kenaikan yang signifikan. Namun jika ditolak, harga justru bisa...

