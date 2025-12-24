Jaringan Bitcoin yang Mendingin Mungkin Mengonfirmasi Kondisi Pasar Saat Ini – Inilah Yang Perlu Diketahui

Sejak penurunan tajam harga Bitcoin dari rekor tertinggi sepanjang masa $126.000, spekulasi tentang fase pasar bearish telah mengguncang komunitas secara signifikan. Setelah berminggu-minggu aksi harga turun secara stabil, beberapa indikator on-chain kunci mulai menunjukkan bahwa BTC telah beralih ke fase pasar bearish.

Aktivitas Jaringan Melambat di Tengah Aksi Harga Bitcoin yang Melemah

Dengan harga Bitcoin yang terus-menerus menunjukkan kinerja bearish, aktivitas on-chain tampaknya telah mengalami pergeseran krusial. Apa yang tampak sebagai penurunan tipikal kini mengungkap pergeseran yang lebih mendalam dalam aktivitas on-chain, kepemilikan jangka panjang, dan perilaku trader.

Saat ini, aktivitas jaringan Bitcoin memasuki fase yang jauh lebih tenang, yang memberikan gambaran jelas tentang status pasar saat ini. Dalam postingan singkat, GugaOnChain mengungkapkan indikator BTC Bull-Bear Cycle dan MA_30D di bawah MA_365D (-0,52%), yang keduanya mengonfirmasi bahwa pasar BTC tetap berada dalam pasar bearish.

Namun, analisis platform tentang kondisi pasar saat ini terutama berpusat pada metrik Bitcoin Highly Active Address. Metrik kunci ini menunjukkan perlambatan di Jaringan BTC. Melihat grafik tersebut mengungkapkan penurunan stabil dalam alamat BTC yang sangat aktif, memperkuat aktivitas spekulatif yang lebih rendah dan menunjukkan bahwa volatilitas yang lebih tinggi ada di depan.

Setelah penurunan tajam, alamat BTC yang sangat aktif telah menurun dari 43.300 menjadi 41.500, menunjukkan bahwa pemain besar keluar dari pasar, konsisten dengan fase defensif. Secara historis, setiap kali alamat yang sangat aktif menyusut, ini menandakan mundurnya trader dan institusi, yang mendukung transisi ke fase akumulasi tenang yang mengarah pada volatilitas masa depan.

Selain itu, data menunjukkan bahwa jumlah total transaksi di jaringan telah turun dari 460.000 menjadi 438.000 selama beberapa hari terakhir. GugaOnChain menyoroti bahwa ketika ada jumlah transaksi yang lebih rendah, ada pengurangan penggunaan spekulatif.

Perlu dicatat bahwa penurunan jumlah transaksi merupakan gejala yang jelas dari memudarnya minat spekulatif dalam siklus turun sebelumnya, dan jaringan Bitcoin beroperasi pada volume yang berkurang hingga katalis baru muncul.

Aspek lain yang mengalami penurunan adalah biaya jaringan. Data menunjukkan bahwa biaya turun dari 233.000 menjadi 230.000, menunjukkan jaringan yang kurang padat. Selama pasar bearish sebelumnya, biaya yang lebih rendah sering bertepatan dengan periode permintaan yang lebih lemah, menunjukkan bahwa pengguna tidak bersaing untuk ruang blok dan mendorong lingkungan tekanan rendah.

Bagaimana Tren Saat Ini Berbeda dengan Siklus Pasar 2018

Menurut platform tersebut, data saat ini dari metrik ini mirip dengan yang diamati pada pasar bearish 2018. Selama periode tersebut, ada juga lebih sedikit alamat aktif, transaksi yang memudar, biaya yang lebih rendah, dan mundurnya pemain utama, seperti yang terlihat dalam kondisi pasar saat ini.

Namun, basis pengguna Bitcoin saat ini lebih besar, dengan lebih dari 800.000 dibandingkan dengan 600.000 pada 2018; tanda ketahanan struktural. Sementara itu, aktivitas rendah sering mendahului peningkatan volatilitas, seperti yang terjadi di masa lalu.

GugaOnChain menyatakan bahwa indikator-indikator tersebut mengonfirmasi skenario defensif, dan perbandingan masa depan dengan 2018 menunjukkan bahwa periode aktivitas rendah biasanya mendahului lebih banyak volatilitas. Meskipun demikian, basis pengguna yang lebih besar saat ini menunjukkan peningkatan ketahanan ekologis.