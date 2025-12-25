Bear Bitcoin saat ini diuntungkan dalam kadaluarsa opsi senilai $30,3 miliar BTC di akhir tahun

Pasar opsi Bitcoin tetap condong ke arah bearish meskipun ekspektasi investor AS terhadap injeksi stimulus ekonomi dan prospek semi-bullish untuk 2026.
Poin penting:
Opsi Bitcoin senilai $30,3 miliar akan kedaluwarsa pada akhir tahun, dengan sebagian besar taruhan call (beli) ditempatkan jauh di atas kisaran harga $89.000 hingga $94.000.
Strategi bearish tetap disukai kecuali BTC menembus $94.000 karena harga di atas $88.000 telah menghapus lebih dari setengah taruhan opsi put (jual).
Baca selengkapnya
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.