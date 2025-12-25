Bear Bitcoin saat ini diuntungkan dalam kadaluarsa opsi senilai $30,3 miliar BTC di akhir tahun

Pasar opsi Bitcoin tetap condong ke arah bearish meskipun ekspektasi investor AS terhadap injeksi stimulus ekonomi dan prospek semi-bullish untuk 2026.

Poin penting:

Opsi Bitcoin senilai $30,3 miliar akan kedaluwarsa pada akhir tahun, dengan sebagian besar taruhan call (beli) ditempatkan jauh di atas kisaran harga $89.000 hingga $94.000.

Strategi bearish tetap disukai kecuali BTC menembus $94.000 karena harga di atas $88.000 telah menghapus lebih dari setengah taruhan opsi put (jual).

