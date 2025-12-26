Proyek Kripto

Matador Technologies menargetkan 1000 BTC. Kami akan menjelaskan prediksi harga Shiba Inu dan mengapa DeepSnitch AI memiliki alat yang lebih baik untuk 2026.

Matador akan mengumpulkan dana untuk membeli lebih banyak Bitcoin. Dengan pasar yang terlihat berisiko, orang-orang yang memegang koin meme seperti Shiba Inu selalu memantau grafik untuk mengetahui pergerakannya. Prediksi harga shiba inu menunjukkan prospek yang hati-hati. Jadi, trader pintar mencari alat yang memberi mereka kontrol alih-alih hanya berharap.

Sementara perusahaan besar membeli Bitcoin, investor kecil menghadapi risiko tinggi. Kesenjangan ini telah menciptakan kebutuhan besar akan proyek utilitas. DeepSnitch AI mendapat banyak perhatian karena agen AI langsungnya yang membantu trader menang. Presale telah mengumpulkan lebih dari $885.000, dengan peluncuran terkonfirmasi di bulan Januari.

Matador menargetkan 1000 Bitcoin

Matador Technologies mengumumkan pada 23 Desember bahwa Komisi Sekuritas Ontario telah mengizinkan perusahaan untuk menerbitkan hingga 80 juta dolar Kanada ($58,4 juta) dalam bentuk saham biasa, waran, dan sekuritas lainnya hingga Januari 2028. Modal yang dikumpulkan dari penawaran ini akan digunakan untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya memiliki 1.000 Bitcoin pada akhir 2026.

Saat ini, Matador memegang 175 Bitcoin senilai $15,3 juta, menempati peringkat sebagai pemegang korporat terbesar ke-90 menurut data BitcoinTreasuries.NET.

CEO mengatakan perusahaan ingin memegang lebih banyak Bitcoin untuk setiap saham. Rencana ini mirip dengan yang dilakukan perusahaan besar lainnya. Untuk trader kecil, berita ini membuktikan bahwa kripto memiliki masa depan cerah. Namun, ini juga menunjukkan bahwa uang besar masuk ke Bitcoin dan bukan ke koin meme yang berisiko.

Mengapa investor beralih ke DeepSnitch AI untuk utilitas nyata

DeepSnitch AI adalah pilihan investasi utama untuk awal 2026. Sementara sebagian besar proyek menjanjikan alat masa depan, proyek ini sudah memberikan utilitas langsung melalui dashboard tunggal yang menghubungkan beberapa agen AI. Tiga dari lima agennya, SnitchFeed, SnitchScan, dan SnitchGPT, sudah aktif hari ini, memberikan pengguna sinyal pasar real-time dan wawasan berbasis AI dalam satu antarmuka.

SnitchFeed memungkinkan pengguna melacak dompet whale besar secara real-time. SnitchScan memeriksa kontrak pintar untuk risiko keamanan, dan SnitchGPT adalah analis AI yang bekerja 24/7. Presale telah mengumpulkan lebih dari $885.000 sejauh ini, dengan harga saat ini di $0,03020. Menurut tim proyek, token akan diluncurkan di bulan Januari.

Analis memproyeksikan lonjakan 50x hingga 100x pasca-peluncuran saat modal beralih ke aset AI utilitas tinggi. Pengguna bisa mendapatkan bonus 100% dengan menggunakan kode promo DSNTVIP100. Investasi $5.000 akan menjadi $10.000 dalam token. Untuk memaksimalkan keuntungan, gandakan kepemilikan Anda dan staking bersama 21 juta token untuk mendapatkan hadiah harian. Strategi ini akan memberikan pengembalian sederhana $1.000.000 jika $DSNT mencapai target 100x.

Prediksi harga Shiba Inu

SHIB telah mengalami penurunan harga besar sebesar 10% sejak 24 Desember sebelum kembali ke 0,0000072. Penurunan dua digit ini menunjukkan risiko koin yang mengandalkan hype media sosial. Sentimen pasar Shiba Inu saat ini bearish, dengan "ketakutan ekstrem" di 24.

Para ahli mengatakan SHIB mungkin naik 16% untuk mencapai $0,000008152 pada Januari 2026. Keuntungannya kecil dibandingkan dengan potensi pertumbuhan peluncuran baru seperti Deepsnitch AI.

Dogecoin (DOGE)

Sama seperti prospek harga SHIB Inu, harga Dogecoin tidak terlihat bagus. Harga token telah turun 3% sejak 24 Desember. Sentimen seputar token tersebut bearish. Dogecoin biasanya mengikuti pasar lainnya. DOGE, sama seperti altcoin lainnya, selalu mengikuti pergerakan Bitcoin, dan ketika harga Bitcoin turun, ia jatuh rata.

Dogecoin mungkin naik untuk mencapai $0,1467 pada Januari 2026, yang berarti koin tersebut kemungkinan akan tetap rata alih-alih naik, seperti yang akan kita lihat dari alat utilitas seperti Deepsnitch AI.

Aksi Harga: Tinjauan Teknis 7 Hari

Selama tujuh hari terakhir, Dogecoin telah diperdagangkan dalam kisaran yang relatif ketat, naik dari area support $0,123–$0,124 sebelum mencapai puncak di dekat band resistensi $0,134–$0,135. Grafik menunjukkan urutan higher high di awal minggu, diikuti oleh pengambilan keuntungan yang stabil, menghasilkan rollover bertahap ke konsolidasi sideways-ke-lower.

Harga sekarang stabil di sekitar $0,126–$0,128, menunjukkan bahwa pembeli mempertahankan zona ini sementara momentum mendingin. Penembusan di atas $0,132 akan membuka kembali momentum bullish, sedangkan penutupan di bawah $0,124 dapat menandakan retracement yang lebih dalam.

Kesimpulan

Matador membeli 1000 Bitcoin menunjukkan bahwa uang besar mencari stabilitas. Untuk orang-orang yang terjebak di koin seperti Shiba Inu atau Dogecoin, menunggu itu sulit. Prediksi harga shiba inu adalah jalan yang lambat.

DeepSnitch AI adalah pilihan terbaik untuk trader aktif dengan peluncurannya di bulan Januari, dan lebih dari $885.000 dikumpulkan dari presale-nya. Bonus 100% tersedia untuk pembeli melalui kode promo DSNTVIP100. Dengan dukungan dari anggota komunitas dengan staking lebih dari 21 juta token, ini menjadi hal besar berikutnya untuk kemungkinan bull run pasar 2026.

Periksa situs web resmi untuk akses prioritas dan kunjungi X dan Telegram untuk pembaruan komunitas terbaru.

FAQ

Apa prediksi harga Shiba Inu untuk awal 2026?

Meskipun perkiraan Shiba akan melihat harganya naik 16% pada 2026, prospek untuk Shiba terlihat lambat jika dibandingkan dengan koin baru seperti DeepSnitch AI.

Bagaimana berita Matador Technologies mempengaruhi pasar?

Matador membeli 1000 Bitcoin menunjukkan permintaan besar. Namun, uang ini masuk ke BTC dan bukan SHIB. Ini membuat trader melihat proyek utilitas seperti DeepSnitch AI.

Apa sentimen pasar Shiba Inu saat ini?

Suasananya bearish. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di 24, yang berarti ketakutan ekstrem. Harga turun 10% dalam satu minggu.

Apakah Dogecoin pembelian yang lebih baik daripada DeepSnitch AI?

Dogecoin stabil tetapi memiliki pertumbuhan rendah. DeepSnitch AI memiliki potensi pertumbuhan 100x dan diluncurkan di bulan Januari.

Publikasi ini disponsori dan ditulis oleh pihak ketiga. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency apa pun. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan dari penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan.

Penulis

Kosta bergabung dengan tim pada 2021 dan dengan cepat memantapkan dirinya dengan kehausannya akan pengetahuan, dedikasi luar biasa, dan pemikiran analitis. Dia tidak hanya meliput berbagai topik terkini, tetapi juga menulis ulasan yang sangat baik, artikel PR, dan materi edukasi. Artikel-artikelnya juga dikutip oleh agen berita lain.

Cerita terkait

Artikel selanjutnya