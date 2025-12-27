BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Seorang pakar pasar telah menarik perhatian pada tren yang melibatkan korelasi harga XRP dan Bitcoin, mencatat bahwa kedua aset cenderung bergerak sejalan. Komentar terbaru iniSeorang pakar pasar telah menarik perhatian pada tren yang melibatkan korelasi harga XRP dan Bitcoin, mencatat bahwa kedua aset cenderung bergerak sejalan. Komentar terbaru ini

Pakar Mengatakan Anda Berhalusinasi jika Berpikir Harga XRP Tidak Mengikuti BTC

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/12/27 12:59
THINK Token
THINK$0.00231-0.43%
XRP
XRP$2.1247+0.27%
Threshold
T$0.010039-0.70%
Bitcoin
BTC$96,896.48+1.97%
Movement
MOVE$0.04052+6.63%

Seorang pakar pasar telah menarik perhatian pada tren yang melibatkan korelasi harga XRP dan Bitcoin, mencatat bahwa kedua aset cenderung bergerak secara bersamaan. Komentar terbaru ini datang dari King Valex, seorang komentator komunitas XRP, di tengah tren penurunan pasar.

Kunjungi Situs Web

Peluang Pasar
Logo THINK Token
Harga THINK Token(THINK)
$0.00231
$0.00231$0.00231
0.00%
USD
Grafik Harga Live THINK Token (THINK)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21