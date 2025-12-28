Begini cara Ethereum kalah dalam perang harga, tetapi memenangkan pertempuran yang sesungguhnya

Ethereum [ETH] mungkin terlihat kurang menarik pada pandangan pertama, tetapi ada lebih banyak hal dari yang terlihat. Sementara pasar terpaku pada kinerja harga jangka pendek yang lemah, Ethereum mendominasi aktivitas on-chain dan menarik para pemain besar. Kesenjangan semakin melebar, dan penting untuk memperhatikan alasannya. Ethereum, raja DeFi Mainnet Ethereum saja masih menguasai sekitar 68% dari total TVL DeFi, dan itu jauh melampaui setiap blockchain lainnya. Bahkan selama musim gugur 2022, pangsa pasarnya tidak pernah sepenuhnya runtuh. Jaringan ini turun mendekati 45% sebelum pulih sepanjang 2024 hingga 2025. Sumber: DeFiLlama Yang lebih mengungkapkan adalah gambaran besarnya. Meskipun data dari DeFiLlama yang disebutkan di atas mencakup L2 Ethereum seperti Arbitrum [ARB], Optimism [OP], dan Base, pangsa pasarnya naik jauh melampaui 70% ketika tidak termasuk kompetisi ini.

Sumber: X

Bitmine milik Tom Lee melakukan staking 74.880 ETH senilai $219 juta. Jadi, ada kepercayaan besar terhadap pertumbuhan jangka panjang Ethereum.

Sementara itu, SharpLink Gaming menebus 35.627 ETH – Sebuah tanda bahwa langkah institusional menjadi lebih aktif dan taktis.

Sumber: X

Ini sesuai dengan tren yang lebih besar. Pangsa Ethereum dalam DeFi tidak melemah meskipun ada rotasi modal. Sebaliknya, para pemain besar sedang belajar untuk bekerja dalam sistem.

Apa yang mendorong narasi harga?

Sementara fundamental mengukuhkan Ethereum, aksi harga dipengaruhi di tempat lain... dalam derivatif.

Sumber: Cryptoquant

Pada tahun 2025, aktivitas ETH Futures naik ke level rekor. Binance saja mencatat lebih dari $6,7 triliun volume ETH Futures, hampir dua kali lipat tahun lalu.

Bursa lain seperti OKX, Bybit, dan Bitget mengikuti pola yang sama, mengonfirmasi bahwa spekulasi telah menciptakan momentum.

Sumber: Cryptoquant

Ketidakseimbangannya cukup mencolok. Menurut analis Darkfost di X, untuk setiap $1 dalam ETH spot, hampir $5 mengalir ke Futures.

Tingkat leverage ini menjelaskan mengapa pergerakan harga terasa kacau dan tidak stabil, meskipun fundamental Ethereum tetap kokoh.

Kesimpulan

Ethereum menguasai 68% TVL DeFi dan 70% dengan L2.

Harga ETH didorong oleh leverage rekor, menjelaskan volatilitas dan kesenjangan pasar.