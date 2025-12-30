Metaplanet Menambah Bitcoin Senilai $451 Juta di Q4, Yield Melampaui 528%

CEO Metaplanet Simon Gerovich mengumumkan di X bahwa perusahaan yang terdaftar di Jepang tersebut mengakuisisi 4.279 Bitcoin BTC $87 959 Volatilitas 24j: 0.0% Kap. pasar: $1.76 T Vol. 24j: $35.25 B di Q4 2025.

Pembelian tersebut menghabiskan sekitar $451 juta, dengan harga pembelian rata-rata sekitar $105.412.

Dengan kecepatan ini, perusahaan terus bergerak menuju targetnya untuk mengakumulasi 210.000 Bitcoin pada tahun 2027.

Metaplanet Meningkatkan Cadangan menjadi 35.102 BTC

Metaplanet berhasil memperluas kepemilikan Bitcoin-nya menjadi 35.102 BTC dengan membeli 4279 BTC seharga $451 juta.

Dalam postingan X-nya, Simon Gerovich mencatat bahwa perusahaan kini telah mencapai BTC Yield sebesar 568,2% Year-to-date (YTD) 2025.

Hal ini terjadi setelah perusahaan melaporkan penurunan 8% dalam harga sahamnya menjadi 405 JPY. Pada saat yang sama, BTC tetap berada di bawah tekanan jual, saat ini diperdagangkan pada $87.698,31.

Cadangan Bitcoin MicroStrategy Asia ini bernilai sekitar $3 miliar. Perlu dicatat bahwa Metaplanet mengumpulkan jumlah besar ini hampir $3,78 miliar dengan harga rata-rata $107.606 per BTC. Setelah pembelian terakhir ini, perusahaan kini memiliki kerugian yang belum direalisasi hampir $520,34 juta.

Seperti perusahaan perbendaharaan Bitcoin populer Strategy, mNAV Metaplanet telah turun dari 1,17 menjadi 1,03 dalam satu hari.

Selain pembelian Bitcoin baru, perusahaan juga melakukan pembayaran penuh untuk penerbitan 23.610.000 saham preferen MERCURY Kelas B melalui alokasi pihak ketiga.

Saham Metaplanet Mencatat Penurunan Harga

Metaplanet mengharapkan pendapatan operasional sebesar JPY 4,242 miliar dari bisnis pendapatan Bitcoin-nya di Q4 2025.

Sementara itu, sahamnya mengalami kesulitan mempertahankan support, mencerminkan kegagalan Bitcoin untuk mencapai rekor tertinggi baru. Harga TYO: 3350 ditutup turun 7,95% menjadi 405 JPY karena harga BTC baru-baru ini jatuh di bawah $87.000.

Angka tersebut mencapai terendah dan tertinggi 24 jam masing-masing 403 dan 421 JPY. Volume perdagangan 24 jam Metaplanet menurun di bawah volume rata-rata hampir 34 juta saham.

Ini merupakan sikap yang berbeda dari seminggu yang lalu, ketika saham Metaplanet naik 4,16% selama jam penutupan di Bursa Saham Tokyo.

Selama waktu ini, saham Metaplanet kembali merebut level 450 JPY. Secara kebetulan, pemegang sahamnya telah menyetujui lima proposal besar pada waktu itu.

Ini termasuk penerbitan saham preferen pembayaran dividen untuk menghimpun modal dan memperluas kepemilikan Bitcoin perusahaan.

Postingan Metaplanet Menambah Bitcoin $451 Juta di Q4, Yield Mencapai 528% pertama kali muncul di Coinspeaker.