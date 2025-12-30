Paus Kripto Tarik 1.600 BTC Dari Binance di Tengah Ketidakpastian Pasar

Poin Utama: Peristiwa utama, perubahan kepemimpinan, dampak pasar, pergeseran keuangan, atau wawasan ahli.

Whale menunjukkan minat akumulasi.

Dampak potensial terhadap likuiditas Bitcoin.

Whale Bitcoin baru-baru ini menarik 1.600 BTC senilai sekitar $144 juta dari Binance, menunjukkan berkurangnya tekanan jual. Peter Schiff memperingatkan risiko penurunan seiring leverage meningkat di pasar. Netflow exchange BTC negatif mendukung tren akumulasi ini.

Dampaknya signifikan karena penarikan semacam itu biasanya menunjukkan kepercayaan pasar jangka panjang. Trader memantau dengan cermat dinamika pasar, karena whale yang mengakumulasi dapat menyebabkan berkurangnya likuiditas Bitcoin dan potensi stabilisasi harga.

Analis pasar mencatat harga Bitcoin sekitar $87,6K setelah sempat mencapai $90K. Peningkatan leverage, seiring open interest futures meningkat, menimbulkan risiko likuidasi jika pergerakan harga BTC stagnan.

Para ahli memprediksi potensi dampak keuangan, dengan penekanan pada pergeseran lanskap regulasi dan teknologi. Data on-chain menunjukkan arus keluar bersih yang berkelanjutan dari exchange, sejalan dengan skenario holding jangka panjang yang memengaruhi stabilitas pasar.