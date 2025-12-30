BursaDEX+
Paus Kripto Tarik 1.600 BTC Dari Binance di Tengah Ketidakpastian Pasar

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2025/12/30 22:58
Bitcoin
BTC$96,925.58+2.11%
Penarikan Bitcoin Whale Memicu Perhatian Pasar
Poin Utama:
  • Peristiwa utama, perubahan kepemimpinan, dampak pasar, pergeseran keuangan, atau wawasan ahli.
  • Whale menunjukkan minat akumulasi.
  • Dampak potensial terhadap likuiditas Bitcoin.

Whale Bitcoin baru-baru ini menarik 1.600 BTC senilai sekitar $144 juta dari Binance, menunjukkan berkurangnya tekanan jual. Peter Schiff memperingatkan risiko penurunan seiring leverage meningkat di pasar. Netflow exchange BTC negatif mendukung tren akumulasi ini.

Whale Bitcoin anonim baru-baru ini menarik 1.600 BTC, dengan nilai sekitar $144 juta, dari Binance. Langkah ini sejalan dengan peningkatan leverage di pasar cryptocurrency dan peringatan dari Peter Schiff tentang potensi risiko penurunan.

Penarikan tersebut menunjukkan pergeseran menuju akumulasi, mengindikasikan berkurangnya tekanan jual di pasar Bitcoin. Namun, peningkatan leverage menimbulkan kekhawatiran tentang potensi koreksi harga.

Pergerakan signifikan dalam kepemilikan Bitcoin oleh entitas besar telah tercatat. Dua dompet yang baru dibuat menarik 1.600 BTC yang substansial dari Binance, sejalan dengan strategi akumulasi historis yang memicu intrik pasar.

Whale Bitcoin terlibat melalui dompet yang baru dibuat yang menunjukkan akumulasi yang disengaja. Langkah ini muncul di tengah peringatan ekonom Peter Schiff tentang risiko penurunan saat Bitcoin mencapai $90K, menunjukkan peluang de-risking strategis.

Dampaknya signifikan karena penarikan semacam itu biasanya menunjukkan kepercayaan pasar jangka panjang. Trader memantau dengan cermat dinamika pasar, karena whale yang mengakumulasi dapat menyebabkan berkurangnya likuiditas Bitcoin dan potensi stabilisasi harga.

Analis pasar mencatat harga Bitcoin sekitar $87,6K setelah sempat mencapai $90K. Peningkatan leverage, seiring open interest futures meningkat, menimbulkan risiko likuidasi jika pergerakan harga BTC stagnan.

Para ahli memprediksi potensi dampak keuangan, dengan penekanan pada pergeseran lanskap regulasi dan teknologi. Data on-chain menunjukkan arus keluar bersih yang berkelanjutan dari exchange, sejalan dengan skenario holding jangka panjang yang memengaruhi stabilitas pasar.

Peluang Pasar
