Ethereum Siap untuk Bull Run 2026 saat Jay Li dari Liquid Capital Mempertahankan Tesis Short-Squeeze dan Menandakan Akumulasi ETH yang Berkelanjutan

COINOTAG News, 1 Januari, melaporkan bahwa pendiri Liquid Capital, Jay Li menegaskan kembali dukungannya terhadap logika short-squeeze yang disorot oleh analisis terbaru dalam sebuah postingan media sosial. Dalam pembaruan tersebut, Li berkomitmen untuk terus mengakumulasi ETH dengan leverage yang dapat dikelola, mengantisipasi kemungkinan siklus panjang hingga 2026.

Posisi ini digambarkan sebagai investasi tren dalam skala besar, menggemakan sikap serupa dari paruh pertama 2025 ketika ETH diperdagangkan sekitar antara $1.000 dan $2.000. Li menekankan untuk tetap pada jalur yang telah ditetapkan meskipun terjadi volatilitas, yang dijangkarkan oleh katalis Ethereum di masa depan.

Komentar tersebut menggarisbawahi manajemen risiko yang disiplin daripada spekulasi, sejalan dengan jalur akumulasi yang kredibel dan metodis. Prospek ini bergantung pada dinamika pasar yang berkembang dan wawasan yang dapat diverifikasi yang dapat mempertahankan siklus multi-tahun untuk Ethereum.

Pembaca disarankan untuk memantau perkembangan yang kredibel dan faktor risiko makro saat pasar menilai kelayakan pasar bullish 2026 dan dampak potensialnya terhadap portofolio ETH.