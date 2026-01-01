Michaël van de Poppe memprediksi rotasi besar ke Bitcoin: rasio BTC-emas memberikan sinyal bullish

Analis kripto terkenal Michaël van de Poppe melihat pembalikan tren yang kuat akan datang dalam rasio antara Bitcoin (BTC) dan emas. Menurutnya, rasio BTC/emas yang disebut menunjukkan bullish divergence yang jelas, yang menunjukkan kemungkinan aliran modal dari logam mulia ke Bitcoin. Apa yang sedang terjadi? Cek Discord kami Terhubung dengan penggemar kripto yang "berpikiran sama" Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan yang jelas & grafik dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang berkembang bersama. Ke Discord Sekarang Bitcoin berkinerja lebih baik dari emas pada grafik harian Van de Poppe, yang memiliki lebih dari 816.000 pengikut di X (sebelumnya Twitter), menunjukkan bahwa grafik harian rasio BTCUSD/emas memberikan sinyal positif. Sementara emas baru-baru ini turun, Bitcoin tetap stabil. Pola itu ia sebut "massive bullish divergence", yang merupakan sinyal klasik bahwa harga BTC bersiap untuk naik. "Emas turun, Bitcoin berkonsolidasi, dan ini mulai terlihat lebih baik," tulis Van de Poppe. "Jika divergensi ini tetap valid, ini berarti Bitcoin kemungkinan akan mengungguli emas dalam periode mendatang." Massive bullish divergence on the daily timeframe for BTCUSD vs. Gold. Gold comes down, #Bitcoin consolidates and this starts to look better. On top of that, given that this is a valid bullish divergence, it implies that Bitcoin is likely to outperform Gold in the coming… pic.twitter.com/cX2Vgn9NO1 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) December 29, 2025 Analis membandingkan situasi saat ini dengan momen-momen sebelumnya di mana harga Bitcoin meningkat tajam setelah divergensi seperti itu, seperti di Q4 2022 (akhir pasar bearish) dan Q3 2024, tepat sebelum lonjakan ke batas $100.000. Massive bullish divergence on the daily timeframe for BTCUSD vs. Gold. Koreksi emas bisa menjadi tanda awal untuk rally Bitcoin baru Senin, harga emas turun tajam di bawah all-time high sebelumnya. Menurut Van de Poppe, itu bukan sekadar koreksi, tetapi sinyal bahwa investor akan segera dapat memindahkan keuntungan emas mereka ke Bitcoin. "Emas menunjukkan beberapa bearish divergences dan kehilangan momentum dalam satu hari di perak, platinum, dan paladium," kata analis. "Ini sering menjadi momen ketika pasar berpikir bahwa emas masih bisa naik satu kaki, tetapi justru saat itulah rotasi ke Bitcoin terjadi." Analis berbicara tentang "rotasi besar" yang akan datang, di mana investor institusional dan ritel secara bertahap mengalihkan modal mereka dari logam mulia ke aset digital. Menurutnya, dinamika pasar saat ini mengkonfirmasi bahwa Bitcoin memperkuat posisinya sebagai emas digital — sebuah tren yang, jika rasionya berlanjut, dapat mengawali bullrun berikutnya. Dalam tweet berikutnya dia mengatakan bahwa juga belum ada arah yang jelas untuk harga. I'll just keep updating the same chart on #Bitcoin. It's moving to the right, that's the conclusion. There's no clear direction, and price is literally pingponging between two crucial levels. Really keen to see how this is going to develop itself from tomorrow on. pic.twitter.com/eznM2LRcK6 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) December 31, 2025 Ini yang dikatakan analis lain tentang harga Apa yang dikatakan analis lain tentang harga? Ini adalah apa yang dikatakan Crypto Seth dalam posting baru. The hopium injection on New Years Eve. 🥳$BTC 3D Bullish Divergence that hasn't triggered yet. MACD 3D cross bullish. Q1 2026 might be a good one. Some kind of extended bull cycle. pic.twitter.com/lJwLaUGASG — Crypto Seth (@seth_fin) December 31, 2025 BitBull melihat bahwa RSI naik lagi dan biasanya harga juga mengikuti, begitu pikirnya. $BTC daily RSI has broken out of its downtrend. 