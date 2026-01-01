Prediksi Harga Bitcoin (BTC) 2026

Sejarah harga Bitcoin: 2026 sebagai titik balik

2025 adalah tahun penting bagi pasar kripto. Lonjakan awal dalam selera risiko secara bertahap memberi jalan kepada sentimen yang jauh lebih rapuh.

Bitcoin mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $126.210,50 pada 6 Oktober 2025. Sejak itu, pasar telah didominasi oleh doomscrolling, penolakan, kecurigaan, likuidasi yang penuh tekanan, dan gelombang optimisme yang tidak masuk akal.

Setelah beberapa apa yang disebut "pertumpahan darah kripto" hanya dalam beberapa bulan, trader kini mendekati 2026 dengan kehati-hatian ringan.

Apakah bull run lainnya muncul di awal 2026 akan sangat bergantung pada kondisi makroekonomi yang lebih luas dan sentimen pasar keuangan secara keseluruhan.

Gelembung S&P 500: Akankah BTC menyelamatkan pasar kripto?

Pertanyaan ini sering muncul ketika menilai perusahaan teknologi terbesar AS. Perbandingan dengan gelembung dot-com tahun 2000 sangat berguna. Saat itu, Nasdaq turun sekitar 75% selama dua tahun.

Tabel dari Goldman Sachs membandingkan rasio P/E saat ini dari 10 perusahaan terbesar di S&P 500 dengan levelnya pada puncak 1999, sebelum pasar bearish dimulai. Ini juga menyoroti konsentrasi: tiga perusahaan teratas menyumbang 10% dari indeks saat itu, dibandingkan dengan 20% saat ini.

Lebih penting lagi, pada puncak 1999, rata-rata P/E dari 10 perusahaan teratas adalah 41; hari ini sekitar 31. Ada outlier saat itu (Cisco, Time Warner) dan sekarang (Tesla), tetapi secara rata-rata valuasi masih sekitar 30% lebih rendah dari 25 tahun yang lalu.

S&P 500 baru-baru ini mengakhiri rentetan 138 hari berturut-turut ditutup di atas rata-rata pergerakan 50 harinya.

Inilah yang telah dilakukan indeks dalam situasi serupa selama 100 tahun terakhir: 100 hari atau lebih di atas rata-rata pergerakan 50 hari dan penutupan pertama di bawahnya.

Melihat kembali selama 100 tahun terakhir pada kasus serupa, kesimpulannya beragam: hasilnya mendekati pelemparan koin dalam horizon mingguan, tetapi tetap positif dalam basis bulanan.

Mengingat kondisi pasar yang tidak biasa saat ini, ada kemungkinan untuk melihat beberapa FOMO dari investor dan manajer yang tidak percaya pada reli musim semi/panas dan tertinggal dari patokan mereka. Sekarang mereka perlu entah bagaimana mengejar indeks.

Dalam skenario ini, pergerakan turun kecil lainnya dan kemudian rebound pada akhir tahun bukanlah hal yang mustahil, bahkan mungkin mencapai puncak baru.

Itu membuat pembicaraan tentang "gelembung" prematur. Gelembung besar biasanya meletus di tengah euforia ekstrem, ketika investor percaya "kali ini berbeda."

Itu tidak menggambarkan suasana hati saat ini: indeks ketakutan-keserakahan CNN Money berada dalam ketakutan ekstrem hanya beberapa minggu lalu dan baru-baru ini kembali ke netral. Setelah jeda singkat dan rotasi internal, pasar mungkin terus naik di Q1–Q2 2026.

Strategy (MSTR): Perjalanan panjang Bitcoin menuju adopsi institusional

Saat ini, Bitcoin didominasi oleh perusahaan publik dan produk yang diatur, bukan kerumunan yang berjuang melalui kontrol pemerintah, seperti yang mereka lakukan di era sebelumnya.

Strategy sendiri mengontrol 641.692 BTC, dan Marathon memegang 53.250 BTC, sementara Coinbase memiliki 14.548 BTC. Bahkan Tesla memegang 11.509 BTC. Tambahkan ETF BlackRock dan lainnya ke total itu dan menjadi jelas bahwa proporsi besar dari pasokan sekarang dipegang oleh entitas yang tunduk pada pengungkapan, persetujuan dewan, dan kebijakan internal daripada insting pasar.

Brandt membandingkan akhir 2025 dengan akhir 2021 secara terbalik: harga turun sementara indeks tradisional seperti S&P 500 tetap stabil. Masalah utamanya adalah bahwa banyak aset sudah diperdagangkan seolah-olah suku bunga akan turun dengan cepat. Kripto mengikuti logika yang sama, mengabaikan bahwa pemotongan masa depan mungkin sudah ada di grafik.

Tesis utama Brandt adalah bahwa pertumbuhan eksplosif Bitcoin melambat seiring waktu. Ini tidak mati, tetapi sedang matang. Ini pada dasarnya berarti bahwa setiap "siklus bull" kurang kuat dari yang sebelumnya.

Meskipun pertumbuhan eksponensial melambat, Peter Brandt memprediksi bahwa siklus bull utama berikutnya masih bisa membawa BTC menuju level $200.000 hingga $250.000. Namun, reli besar-besaran tidak akan terjadi dalam waktu dekat, dan Bitcoin mungkin perlu turun serendah $50.000 terlebih dahulu untuk mencapai target ini.

Di sisi yang lebih pesimistis, analis Bloomberg Mike McGlone memperkirakan penurunan parah untuk Bitcoin. Dia berpendapat bahwa $50.000 tidak akan bertahan sebagai dasar, melihatnya sebagai level interim saja.

McGlone percaya 2025 menandai puncak definitif siklus dan mengharapkan 2026 membawa "pembalikan ke mean" yang tajam, dengan target saat ini mendekati $10.000.

Dia juga berpendapat bahwa kelas aset kripto yang lebih luas bersifat inflasi dan praktis tidak terbatas, dengan penerbitan konstan yang mengencerkan aliran modal ke ruang ini.

BTC/USD: Prediksi 2026

Pendiri CryptoQuant mencatat bahwa pemegang besar, yang populer dikenal sebagai paus, telah menjual Bitcoin senilai miliaran sejak koin mencapai $100.000. Biasanya, penjualan paus menciptakan kelebihan pasokan, yang berarti lebih banyak BTC yang memasuki pasar daripada yang dapat diserap pembeli, mendorong harga turun.

Setelah Bitcoin mencapai rekor tertinggi sepanjang masa (ATH) sebesar $126.025 pada 6 Oktober, harganya telah terkoreksi sekitar 20-30%. Ini sebagian karena kelebihan pasokan dan merupakan tanda klasik distribusi dalam siklus pasar.

Mempertimbangkan penjualan paus, Young Ju sebelumnya menyarankan bahwa bull run 2024-2025 telah mencapai puncak dan berbalik bearish. Namun, dia menunjukkan bahwa arus masuk dari Strategy dan dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin (ETF) membatalkan pasar bearish.

Beberapa analis tetap optimis mengenai potensi bull run Q1 2026.

CEO Galaxy Mike Novogratz telah memprediksi bahwa 2026 berpotensi menjadi tahun yang hebat untuk kripto. Namun, dia mengakui kenyataan teknis bahwa aset tersebut "terhenti." Novogratz mengklaim bahwa Bitcoin perlu merebut kembali $100.000 untuk mulai mendapatkan momentum.

Menurut Novogratz, apati ekstrem sering menunjukkan dasar karena itu berarti semua penjual kemungkinan sudah menjual. Dia melihat kurangnya hype ini sebagai pengaturan bullish untuk 2026 karena pasar tidak terlalu panas.

Dalam laporan terbaru, Coinbase menunjuk pada dorongan likuiditas yang lebih awal, dengan pertumbuhan cadangan diharapkan berlanjut hingga April 2026. Pergeseran Federal Reserve dari pelarian neraca ke injeksi bersih bisa, menurut Coinbase, mendukung pasar kripto.

Hunter Horsley, CEO Bitwise, juga berpendapat bahwa teori siklus empat tahun secara efektif berakhir. Dia mengharapkan bull run besar tahun depan, dengan mengatakan, "Semuanya sejalan untuk 2026 yang masif. Ini menakjubkan."

Standard Chartered baru-baru ini menggemakan pandangan ini, menyatakan bahwa siklus halving empat tahun tradisional Bitcoin tidak lagi menjadi panduan yang dapat diandalkan untuk aksi harga. Untuk mengkonfirmasi pergeseran ini, Bitcoin perlu menembus rekor tertinggi sepanjang masa sebelumnya sebesar $126.000, yang menurut Standard Chartered, bisa terjadi di awal 2026.