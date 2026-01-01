Tren Tahun Baru: Aktivitas Whale Solana Menandakan Potensi Rally Sementara MSTR Menghadapi Pengawasan

Jam-jam pertama tahun 2026 mengungkapkan pasar kripto berada di persimpangan jalan.

Sementara aktivitas whale yang mencolok di jaringan Solana mengisyaratkan potensi pemulihan harga, akumulasi Bitcoin yang agresif oleh Strategy (MSTR) menarik kritik investor yang meningkat karena sahamnya berjuang.

Pergerakan Whale dan Arus Institusional Membangun Kasus Solana

Data dari platform analitik Santiment menunjukkan "aktivitas pembelian besar-besaran" di berbagai token berbasis Solana, dengan beberapa pemegang besar berulang kali mengakuisisi jumlah 10 SOL atau lebih. Aktivitas on-chain ini menunjukkan minat berkelanjutan dari investor besar, kemungkinan mengantisipasi perkembangan positif atau apresiasi harga untuk ekosistem tersebut.

Tren ini sejalan dengan data arus institusional terkini. Menurut laporan CoinShares terbaru, produk investasi Solana menarik $7,5 juta modal baru minggu lalu saja. Sejak peluncuran ETF Solana yang terdaftar di AS pada pertengahan Oktober, produk-produk ini telah melihat total arus masuk melampaui $1,3 miliar.

Permintaan yang konsisten ini ada di tengah latar belakang tekanan pasar yang lebih luas, di mana produk investasi aset digital secara keseluruhan mengalami arus keluar $446 juta minggu lalu. Produk XRP juga menentang tren tersebut, mengumpulkan $70,2 juta, dengan Jerman muncul sebagai wilayah pembelian yang mencolok, menambahkan $35,7 juta.

Taruhan Besar Strategy Menghadapi Skeptisisme Pasar

Sebaliknya, permainan Bitcoin monumental Strategy menghadapi pengawasan yang meningkat, dengan perusahaan yang dipimpin oleh ketua eksekutif Michael Saylor mengumumkan pembelian terbarunya sebanyak 1.229 BTC pada 29 Desember 2025, dengan harga rata-rata $88.568 per unit.

Ini melanjutkan gelombang pembelian yang telah meningkatkan kepemilikannya dari 252.220 BTC sebelum pemilihan AS 2024 menjadi 672.497 BTC, yang diakuisisi dengan biaya rata-rata $74.997 per koin.

Meskipun perbendaharaannya terus bertumbuh, kinerja pasar MSTR telah menderita. Analisis Tahun Baru Santiment mencatat harga saham perusahaan turun hampir 50% pada tahun 2025, penurunan yang melampaui penurunan moderat Bitcoin sendiri sebesar 6% untuk tahun tersebut.

Kinerja buruk ini telah membelah opini investor, dengan beberapa melihat strategi ini sebagai taruhan jangka panjang yang visioner pada Bitcoin dan yang lain melihatnya sebagai risiko penghancur nilai bagi pemegang saham.

Lebih lanjut, kepergian legenda investasi tradisional Warren Buffett dari Berkshire Hathaway, yang dicatat dalam obrolan sosial sebagai simbolis "akhir dari sebuah era," secara kebetulan menyoroti filosofi yang sangat berbeda yang kini mendominasi berita keuangan.

Saat tahun 2026 dimulai, data Santiment menunjukkan narasi pasar terbagi antara optimisme hati-hati untuk ekosistem spesifik seperti Solana, yang dibuktikan oleh dukungan on-chain dan institusional, dan pertanyaan mendalam tentang keberlanjutan strategi Bitcoin korporat yang sejauh ini telah menghukum pemegang ekuitas.

