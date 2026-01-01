BursaDEX+
Solana (SOL) dalam Proses Pemulihan: Resistensi Kunci $132 Menjadi Penentu

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/01 23:30
Solana
SOL$144.02-1.43%
4
4$0.02607+4.40%

Solana (SOL) menunjukkan tanda-tanda pemulihan sementara setelah beberapa bulan tekanan jual yang persisten. Menyusul penurunan tajam dari tertinggi September–Oktober, SOL telah menetap dalam kisaran konsolidasi sekitar $120–$125 pada grafik 4 jam dan harian. Pengamat pasar mencatat bahwa stabilisasi ini mencerminkan pergeseran dari momentum bearish yang agresif ke akumulasi yang hati-hati.

Analisis kedalaman grafik menyoroti bahwa downtrend sebelumnya SOL ditandai dengan serangkaian lower highs dan lower lows, dengan rebound yang cepat dibatasi oleh penjual yang mempertahankan zona resistance. Seiring downtrend berlanjut, momentum melambat, memungkinkan harga memasuki struktur sideways yang ketat.

Konsolidasi ini menunjukkan ketidakpastian di pasar, di mana penjual tidak lagi mendominasi, tetapi pembeli belum menegaskan kontrol penuh. Rebound awal dari ujung bawah kisaran ini menunjukkan bahwa permintaan perlahan menyerap pasokan yang tersedia, dengan pertengahan $120 bertahan sebagai support kunci.

Sumber: X

Indikator Teknikal Solana Menandakan Optimisme Netral hingga Hati-hati

Indikator momentum mencerminkan kemungkinan pembalikan, meskipun tidak ada kepastian dalam hal pembalikan tren. RSI (14) berada di pertengahan 40-an, dan ini menggambarkan situasi di mana pasar tidak bullish maupun bearish. Bears tidak mengendalikan pasar, meskipun fakta bahwa harga telah mampu bergerak menjauh dari wilayah oversold menunjukkan bahwa tekanan jual telah berkurang.

Bersamaan dengan itu, histogram MACD mendekati garis nol, yang mengimplikasikan hilangnya dominasi oleh bears. Jika skenario ini berlanjut dan garis MACD melintas di atas garis sinyal, ini mungkin memberikan indikasi pertama perubahan jangka pendek menuju bias positif.

Dari grafik TradingView, dapat diperhatikan bahwa fase saat ini untuk SOL adalah fase koreksi, membentuk basis pada $120-$122 setelah sell-off mendadak di akhir November. Analisis menunjukkan tingkat resistance saat ini di $132-$135 harus diatasi untuk kenaikan signifikan, sementara level support $120 sangat penting agar tidak ada devaluasi portofolio lebih lanjut melewati $110-$105.

Sumber: Tradingview

Prospek Pasar: Terikat Kisaran dengan Bias Bullish

Saat ini, tampaknya SOL bisa sedang mengalami transisi. Pasar tampaknya mencerna kerugian baru-baru ini dan menerima pembeli yang masuk di sekitar harga yang menurun. Ini tampaknya pasar terikat kisaran dengan bias yang agak bullish, karena level terendah intraday meningkat.

Penutupan kuat di atas $132-$135, dengan volume yang lebih besar, diperlukan untuk membangun rally menuju uptrend jangka pendek. Sampai saat itu, optimisme sementara bertahan, yang mungkin memberi jalan untuk kelemahan lebih lanjut di bawah level support kunci.

Investor Solana perlu mengawasi level support dan resistance ini. Setelah pergerakan bear yang panjang, ada fase konsolidasi sebelum penurunan lebih lanjut atau pemulihan bertahap. Situasi saat ini di pasar mempertahankan keseimbangan ketat antara pemulihan dan pembalikan bears.

Baca Juga: Solana (SOL) Dapat Melonjak ke $308 saat Ondo Finance Membawa Saham dan ETF ke Solana

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

