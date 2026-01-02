H100 berencana membangun platform keuangan Bitcoin pada tahun 2026 dan saat ini memegang 1046 BTC.

BursaDEX+
2026/01/02 18:22
PANews melaporkan pada 2 Januari bahwa perusahaan perbendaharaan Bitcoin asal Swedia H100 merilis surat pemegang saham Tahun Baru, menyatakan bahwa sejak meluncurkan strategi Bitcoin-nya pada Mei 2025, perusahaan telah mengumpulkan sekitar 120 juta krona Swedia dan membentuk perbendaharaan Bitcoin yang berisi 1046 BTC. Saat ini merupakan perusahaan perbendaharaan Bitcoin terdaftar terbesar di kawasan Nordik dan salah satu perusahaan perbendaharaan Bitcoin dengan pertumbuhan tercepat secara global. Pada tahun 2026, perusahaan akan terus meningkatkan kepemilikan BTC-nya dan meluncurkan produk-produk native Bitcoin, termasuk strategi yield, solusi hedging, dan instrumen berbasis aset, sekaligus membangun platform keuangan Bitcoin.

