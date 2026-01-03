Prediksi Harga Bitcoin: Harga BTC Menembus Trendline Multi-Bulan saat Likuiditas Pasar AS Mendorong Rally $92K–$95K

Pergerakan ini terjadi setelah berminggu-minggu konsolidasi antara $88K dan $93K, di mana BTC kesulitan mempertahankan arah. Pola teknikal seperti double bottom dan ascending triangle kini menunjukkan potensi dorongan menuju $92K–$95K.

Breakout BTC Terkonfirmasi Setelah Konsolidasi Multi-Bulan

Setelah berbulan-bulan pergerakan sideways dan retracement, Bitcoin akhirnya menunjukkan breakout yang menentukan. Analis kripto Ted (@TedPillows) berkomentar, X: "$BTC breakout akhirnya terjadi. Masih menunggu penutupan harian, tapi ini terlihat menjanjikan."

Bitcoin ($BTC) menembus resistance kunci, menunjukkan momentum bullish saat trader menunggu konfirmasi candle harian. Sumber: @TedPillows via X

BTC rebound dari level terendah lokal dekat $88K setelah swing high sekitar $93K pada November. Dorongan melewati resistance $90.5K mencerminkan momentum bullish yang sehat. Data on-chain juga menunjukkan peningkatan outflow exchange dan alamat aktif, mengindikasikan berkurangnya tekanan jual langsung dan meningkatnya minat investor. Meskipun sentimen sosial bullish, perlu dicatat bahwa breakout dapat gagal jika volume menurun atau penutupan harian mundur di bawah level support kunci.

Pola Teknikal yang Mendukung Rally Bitcoin

Beberapa indikator teknikal memperkuat kasus bullish. Analis TradingView CryptoSanders9563 mencatat bahwa BTC sedang terkompresi dalam ascending triangle, dengan higher low mendukung momentum ke atas.

BTCUSDT membentuk ascending triangle dengan higher low; penembusan di atas resistance dapat mendorong harga lebih tinggi, sementara support tetap stabil di bawah. Sumber: CryptoSanders9563 di TradingView

Level kunci:

Resistance: $89.5K–$90K

Potensi kenaikan: $92K–$95K jika breakout bertahan

Support: $86K–$87K

Double bottom dekat $88K memberikan fondasi teknikal tambahan, menunjukkan bahwa pembeli secara historis masuk pada level ini. Ekspansi volume yang menyertai breakout semakin memvalidasi pergerakan, membedakannya dari lonjakan likuiditas rendah. Trader harus memantau penutupan candle harian dan perilaku relative strength index (RSI), karena keduanya memberikan konfirmasi keberlanjutan tren.

Likuiditas Pasar AS Memicu Tekanan ke Atas

Waktu pembukaan pasar AS sering bertepatan dengan peningkatan likuiditas. Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) mengamati, "Pasar mulai bergerak ke atas, yang sangat baik. Saya mengharapkan pasar terus naik dengan likuiditas baru mengalir ke Bitcoin."

Bitcoin ($BTC) memperoleh momentum ke atas saat likuiditas pasar AS baru mengalir masuk, dengan potensi pengujian $100K diperkirakan pada Januari. Sumber: @CryptoMichNL via X

Arus masuk seperti itu dapat mendukung breakout, berpotensi menguji $100K jika momentum bertahan. Namun, trader harus tetap berhati-hati terhadap gap selama penutupan hari libur CME atau periode volume rendah lainnya, yang dapat menciptakan pergerakan palsu sementara.

Kesimpulan

Bitcoin diperdagangkan sekitar $90.5K, dan outlook jangka pendek tetap bullish dengan hati-hati. Pola teknikal yang kuat, kapitalisasi pasar BTC yang meningkat, dan likuiditas pasar AS yang segar semuanya mendukung momentum ke atas. Trader jangka pendek mungkin fokus pada rentang $92K–$95K, sementara investor jangka panjang bisa menargetkan $100K jika breakout bertahan.

Bitcoin diperdagangkan sekitar 90.561, naik 3,01% dalam 24 jam terakhir pada saat penulisan. Sumber: Harga Bitcoin via Brave New Coin

Namun, tesis ini bersyarat: penutupan harian kembali di bawah $89K dengan volume menurun akan melemahkan skenario breakout dan meningkatkan risiko pergerakan palsu. Mempertahankan support antara $86K–$87K sangat penting untuk mempertahankan struktur bullish.