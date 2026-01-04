Prediksi Harga Solana, Koin Kripto Baru

Saat minggu pertama Januari 2026 dimulai, Solana (SOL) telah melampaui reputasinya sebagai alternatif high-beta untuk Ethereum dan telah memantapkan dirinya sebagai pilar utama ekonomi kripto institusional global.

Sementara pasar yang lebih luas mengalami konsolidasi awal tahun, Solana menunjukkan sinyal bullish yang kuat. Pada 3 Januari, Circle Treasury menyuntikkan likuiditas USDC senilai $750 juta yang bersejarah ke dalam jaringan, memperkuat kepercayaan terhadap peran Solana yang semakin meningkat dalam arus modal berskala besar.

Setelah pulih ke level $128, SOL kini menunjukkan tanda-tanda kelanjutan tren, mendorong analis untuk mengamati dengan cermat potensi pergerakan menuju resistensi psikologis $150 dan, mungkin, rekor tertinggi sepanjang masa yang baru.

Saat Solana terus mendominasi sektor layer-one berkecepatan tinggi, perhatian investor juga beralih ke peluang yang muncul. Bitcoin Hyper (HYPER) mulai menarik minat dari trader yang mencari kripto terbaik untuk dibeli menjelang bull run besar berikutnya yang diharapkan terjadi pada akhir 2026.

Sumber – Cilinix Crypto YouTube Channel

Prediksi Harga Solana

Setelah ayunan harga tajam dari Minggu hingga Senin, Solana menetap di dekat kisaran $124–$125. Trader melihat zona ini sebagai support kunci pada kerangka waktu pendek dan panjang.

Harga menghormati area ini, yang mengonfirmasi pentingnya. Solana kemudian menembus di atas $125 dan mengonfirmasi breakout bullish, meskipun beberapa trader tetap ragu.

Pergerakan ini membawa momentum kenaikan yang segar. Solana kini bergerak menuju target utama pertamanya, VWAP bergulir 30 hari. Level ini sejalan dengan VWAP bulan lalu dan area nilai rendah kuartal sebelumnya, menjadikannya zona resistensi yang kuat.

Karena konfluensi ini, harga mungkin kesulitan menembus dalam jangka pendek. Namun, prospek keseluruhan tetap positif selama sinyal saat ini bertahan.

Ke depan, target kenaikan utama berikutnya berada di dekat $136. Area ini menggabungkan area nilai tinggi bulan lalu dan area nilai rendah tahun lalu, menciptakan magnet teknis yang kuat jika momentum berlanjut.

Pasar juga mengalami volatilitas tajam pada 31 Desember, kemungkinan disebabkan oleh likuiditas liburan yang rendah. Binance menunjukkan lonjakan harga yang jelas, sementara bursa lain melihat pergerakan yang lebih kecil. Bahkan dengan volatilitas ini, level $132 tetap penting dari sudut pandang teknis.

Secara keseluruhan, struktur tetap bullish. Solana menembus di atas $125 dengan candlestick yang solid, tetapi harga kini menghadapi resistensi berat di dekat $130.

Volume tetap moderat, tidak agresif, yang menimbulkan keraguan tentang dorongan kuat yang lebih tinggi segera. Pergerakan jangka pendek yang lebih tinggi tampak mungkin, tetapi penembusan bersih di atas $130 tampaknya kurang mungkin untuk saat ini.

Pullback menuju $125 tampak lebih realistis. Level itu akan bertindak sebagai uji kunci. Jika Solana mempertahankan $125 dan menunjukkan support yang kuat, peluang breakout di atas $130 nanti meningkat.

Dari pandangan yang lebih luas, arus masuk ETF Solana tetap kecil tetapi positif, yang menonjol karena tidak semua cryptocurrency mengalami arus masuk saat ini.

Pencetakan USDC $750 Juta Circle Menandakan Awal yang Kuat untuk Solana di 2026

Circle memulai Januari 2026 dengan pencetakan USDC strategis senilai $750 juta di blockchain Solana, mengirimkan sinyal kuat likuiditas segar yang memasuki jaringan.

USDC Treasury menyelesaikan pencetakan dalam tiga transaksi terpisah, menandai penerbitan stablecoin besar pertama tahun ini dan memperkuat peran Solana sebagai pusat terkemuka untuk aktivitas keuangan bervolume tinggi.

Injeksi modal besar ini segera menarik perhatian dari trader dan pengembang, menyoroti baik skala operasional Circle maupun permintaan yang meningkat untuk infrastruktur berkecepatan tinggi Solana.

Saat investor terus beralih ke blockchain yang cepat dan berbiaya rendah, pencetakan ini bertindak sebagai suara kepercayaan yang jelas dari pemain institusional.

Dalam ekosistem DeFi Solana, dana ini menyediakan dry powder kritis, memungkinkan protokol pinjaman dan DEX untuk mengakses likuiditas yang dalam dan andal yang mengurangi slippage dan mendukung perdagangan frekuensi tinggi.

Di luar likuiditas, arus masuk USDC memungkinkan Solana menangani volume transaksi yang masif sambil mempertahankan finalitas sub-detik yang khas. Dengan menawarkan trader hedge yang stabil dan pengembang basis yang kuat untuk membangun aplikasi keuangan baru, langkah Circle membantu memantapkan posisi Solana sebagai lapisan pembayaran konsumen 2026.

Sementara Circle memperkuat fondasi DeFi Solana, Bitcoin Hyper (HYPER) muncul sebagai peluang terkemuka bagi investor yang mencari likuiditas berkecepatan tinggi yang sama dipasangkan dengan keamanan Bitcoin yang tak tertandingi.

Kecepatan Gaya Solana Mendorong Pertumbuhan Bitcoin Layer-2

Saat pasar memasuki 2026, riset industri baru mengonfirmasi tren yang diperhatikan banyak investor dan pembangun sepanjang 2025. Jaringan Layer-2 kini menangkap pangsa nilai on-chain yang semakin besar dan sering mengungguli chain Layer-1 dalam biaya dan aktivitas aplikasi.

Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan kunci: Apakah aktivitas ekonomi bergerak menjauh dari lapisan dasar dan meninggalkan aset utama dengan nilai langsung yang lebih sedikit? Bitcoin Hyper (HYPER) bertujuan untuk menyelesaikan masalah ini.

Bitcoin Hyper adalah Bitcoin Layer-2 berkinerja tinggi yang dibangun untuk menjaga Bitcoin tetap di pusat aktivitas ekonomi. Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $30 juta dalam presale-nya, menunjukkan kepercayaan yang kuat pada model yang menskalakan kinerja tanpa mendorong nilai menjauh dari Bitcoin.

Bitcoin Hyper menggunakan Solana Virtual Machine (SVM) sebagai lapisan eksekusinya. Pengaturan ini memberikan transaksi cepat dan berbiaya rendah yang mirip dengan Solana sambil menjaga penyelesaian akhir yang diamankan oleh Bitcoin.

Layer-2 menangani aktivitas throughput tinggi, sementara Bitcoin menyediakan keamanan. Desain ini memungkinkan pengembang membangun aplikasi modern seperti pembayaran, perdagangan, gaming, dan kasus penggunaan frekuensi tinggi lainnya tanpa membebani lapisan dasar Bitcoin.

Token $HYPER dihargai $0,013525 dalam putaran presale saat ini, dengan harga lebih tinggi ditetapkan untuk tahap berikutnya. Permintaan yang terus meningkat menunjukkan $HYPER sebagai salah satu koin kripto baru terbaik 2026. Bitcoin Hyper juga menawarkan imbal hasil staking bonus APY 39%.

Investor yang menginginkan akses awal dapat mengunjungi situs web Bitcoin Hyper dan membeli $HYPER menggunakan ETH, USDT, BNB, atau kartu kredit. Bitcoin Hyper juga merekomendasikan penggunaan Best Wallet, dompet kripto dan Bitcoin yang populer.

Kunjungi Bitcoin Hyper

Artikel ini telah disediakan oleh salah satu mitra komersial kami dan tidak mencerminkan opini Cryptonomist. Harap perhatikan bahwa mitra komersial kami mungkin menggunakan program afiliasi untuk menghasilkan pendapatan melalui tautan pada artikel ini.