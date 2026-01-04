BursaDEX+
Mengapa 'Koreksi' Bitcoin Mungkin Tidak Terjadi Pasca Serangan AS ke Venezuela: Pandangan Analis

Penulis: Crypto Breaking NewsSumber: Crypto Breaking News
2026/01/04 19:25
Mengapa 'Koreksi' Bitcoin Mungkin Tidak Terjadi Pasca Serangan AS ke Venezuela: Wawasan Analis

Bitcoin Tetap Tangguh di Tengah Serangan AS ke Venezuela, Kata Para Ahli

Meskipun terjadi ketegangan geopolitik baru-baru ini, harga Bitcoin tampak mempertahankan stabilitas setelah serangan militer AS ke Venezuela. Analis menyarankan bahwa cryptocurrency tetap tangguh, dengan dampak jangka pendek yang terbatas diperkirakan dari peristiwa tersebut.

Poin Utama

  • Stabilitas Bitcoin baru-baru ini menentang reaksi khas terhadap konflik geopolitik.
  • Serangan AS ke Venezuela berlangsung sekitar 30 menit dan digambarkan sebagai terencana dan terkoordinasi.
  • Analis pasar percaya kemungkinan dampak negatif lebih lanjut rendah, mengutip kepercayaan pada ketangguhan Bitcoin.
  • Secara historis, Bitcoin telah menunjukkan kemampuan untuk tetap teguh di tengah ketidakpastian geopolitik.

Ticker yang disebutkan: Bitcoin

Sentimen: Netral

Dampak harga: Netral. Peristiwa tersebut dianggap terencana dan telah berlalu, dengan sedikit efek langsung pada harga Bitcoin.

Menyusul serangan militer AS ke Venezuela pada Sabtu dini hari, harga Bitcoin tetap stabil, menunjukkan bahwa pasar tidak terlalu dipengaruhi oleh titik panas geopolitik dalam jangka pendek. Menurut analis crypto Michael van de Poppe, serangan yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut direncanakan sebelumnya dan dieksekusi sebagai bagian dari upaya terkoordinasi. Oleh karena itu, ia mengantisipasi bahwa dampak langsung pada Bitcoin akan minimal, terutama karena peristiwa tersebut telah berakhir.

Memang, perdagangan Bitcoin telah menunjukkan ketangguhan dengan aset digital naik 1,66% selama 24 jam terakhir untuk diperdagangkan pada sekitar $91.290, menurut CoinMarketCap. Cryptocurrency tersebut juga mengalami kenaikan 4,19% selama seminggu, mencerminkan kepercayaan investor dan tingkat stabilitas meskipun ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung.

Dalam sejarah baru-baru ini, Bitcoin telah mengalami penurunan tajam setelah eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Israel, Rusia, dan Ukraina. Misalnya, pada Juni 2025, cryptocurrency tersebut turun 2,8%, jatuh dari $106.042 menjadi $103.053 dalam 90 menit setelah ledakan di Teheran, yang kemudian diklaim Israel bertanggung jawab. Peristiwa semacam itu biasanya memicu volatilitas jangka pendek, tetapi Bitcoin telah menunjukkan kapasitas untuk tetap di atas level support kunci seperti $90.000.

Analis crypto seperti Tyler Hill dan Shagun Makin telah menekankan ketangguhan Bitcoin, mencatat bahwa reaksi pasar seringkali dilebih-lebihkan selama ketidakpastian geopolitik. Hill menyatakan bahwa pasar cenderung bangkit kembali atau bahkan menguat ketika krisis tampak mereda, sementara Makin menyoroti kemampuan konsisten Bitcoin untuk tetap tangguh di tengah kebisingan, menegaskan kembali posisinya sebagai "penyimpan nilai" di masa-masa bergejolak.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Mengapa 'Koreksi' Bitcoin Mungkin Tidak Terjadi Pasca Serangan AS ke Venezuela: Wawasan Analis di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita crypto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.

