DOGE, PEPE, dan SHIB Menguat di Tengah Kebangkitan Minat terhadap Koin Meme

Wawasan Utama:

Kinerja terkini koin meme menunjukkan bahwa segmen ini belum mati.

Dogecoin, Pepe, dan Shiba Inu mencatat keuntungan dua digit yang mengesankan.

Pesanan whale mengungkapkan detail menarik tentang reli saat ini dan apakah akan bertahan.

Tahun 2025 secara keseluruhan bearish untuk koin meme, terutama dalam hal aksi harga. Tiga cryptocurrency teratas dalam segmen ini berdasarkan kapitalisasi pasar, yaitu Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), dan Pepe (PEPE), semuanya ditutup merah pada tahun tersebut, dengan diskon yang cukup besar.

Untuk memberikan perspektif seberapa jauh koin meme jatuh dari kejayaannya pada tahun 2025, DOGE anjlok 62% dari harga pembukaan hingga penutupan tahun ini. SHIB mundur 67%, sementara PEPE kehilangan 67% dari nilainya dalam 12 bulan terakhir.

Koin Meme: Aksi Harga PEPE, SHIB, & DOGE | Sumber: TradingView

Segmen koin meme sangat bearish pada tahun 2025 sehingga masuk dalam narasi crypto teratas yang gagal pada tahun 2025. Kinerja segmen koin meme sebagian besar disebabkan oleh pergeseran menuju likuiditas institusional dan aset dunia nyata (RWA) pada tahun 2025.

DOGE, PEPE, & SHIB Memulai 2026 dengan Keuntungan Dua Digit

Pergeseran narasi mengalihkan perhatian investor dan menetapkan laju untuk arus keluar likuiditas yang besar pada tahun 2025. Akibatnya, investor penasaran apakah koin meme masih bisa bangkit kembali pada tahun 2026, mengingat diskon substansial mereka.

Menariknya, segmen koin meme tampaknya telah memulai tahun 2026 dengan momentum bullish yang kuat. Menurut data pasar terbaru, DOGE naik 15% dalam 7 hari terakhir, dengan sebagian besar keuntungan tersebut terjadi dalam 2 hari terakhir.

SHIB mencatat kenaikan moderat 8% selama periode yang sama. PEPE lebih dramatis, dengan keuntungan 47% dalam 7 hari terakhir pada saat pengamatan. Keuntungan dua digit yang mengesankan dari PEPE dan DOGE mengkonfirmasi minat yang kuat pada segmen ini.

Minat yang diperbarui ini menunjukkan bahwa smart money berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan potensi kenaikan setelah harga yang sangat diskon diamati pada tahun 2025. Hasil bullish di antara koin meme teratas ini mengkonfirmasi kembalinya selera spekulatif.

Meskipun relief bullish untuk koin meme mengkonfirmasi minat pada peluang diskon tanpa bias narasi, ini juga menimbulkan pertanyaan. Misalnya, apakah segmen koin meme akan mengalami pemulihan yang lebih dalam, atau apakah reli ini sebuah jebakan?

Aktivitas Whale Mengungkapkan Lebih Banyak Detail tentang Reli Koin Meme

Aktivitas whale pada titik tertentu di pasar mengungkapkan data penting tentang posisi mereka. Misalnya, peningkatan kepercayaan pasar dan ekspektasi pemulihan yang lebih dalam mendorong eksposur yang lebih dalam.

Di sisi lain, whale cenderung mencoba pasar dengan tingkat likuiditas yang lebih konservatif ketika ketidakpastian tinggi. Ini kemudian menghasilkan relief bullish singkat.

Data order book besar Dogecoin mengungkapkan bahwa dalam 2 hari terakhir, whale mengakuisisi BTC senilai sekitar $3,4 juta di spot Binance dan sekitar $787.000 di Coinbase. Arus masuk bersih whale di OKX lebih tinggi pada $1,5 juta.

Di segmen derivatif, net long mencapai $96 juta di perps Binance dan sedikit di atas $25,5 juta di perps OKX. Permintaan SHIB di segmen spot dan derivatif jauh lebih tenang, dengan tidak ada bursa yang melewati $1 juta.

Whale PEPE memiliki arus masuk bersih $6 juta di OKX dan $5 juta di Binance. Perps OKX mengungkapkan $10 juta dalam net short.

Meskipun ketiga koin meme menunjukkan lonjakan permintaan yang signifikan, itu masih sangat rendah. Ini mungkin menunjukkan kenaikan yang terbatas, tetapi bulls mungkin menang jika permintaan terus meningkat.