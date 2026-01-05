Harga Bitcoin: Aktivitas Whale BTC dan Institusi Meningkatkan Kepercayaan

Wawasan Utama:

Harga Bitcoin menjadi fokus karena ETF BTC baru saja mencatat arus masuk spot harian tertinggi sejak 11 November tahun lalu.

Whale dan bursa dengan saldo lebih dari 1.000 BTC secara agresif menambah saldo mereka di akhir tahun 2025.

Rasio Sharpe Bitcoin berubah negatif. Inilah mengapa ini bisa baik untuk tren bullish BTC.

Harga Bitcoin telah membangun momentum bullish dalam 2 hari terakhir, menyoroti awal bullish di tahun 2026. Data awal mengungkapkan posisi menarik di segmen ETF Bitcoin dan kelompok whale.

Arus ETF BTC sebagian besar negatif pada bulan Desember, menunjukkan bahwa pemegang institusional melakukan dumping dan berkontribusi pada penurunan harga BTC. Meskipun masih terlalu dini untuk mengatakan apakah perubahan tren sedang berlangsung penuh, pasar telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

Salah satu tanda tersebut adalah fakta bahwa arus ETF Bitcoin ditutup pada hari Jumat dengan positif, tetapi itu belum semuanya. ETF mencatat arus masuk bersih $471 juta pada hari Jumat, yang merupakan arus masuk harian tertinggi yang diamati sejak 11 November.

Data Arus Dana ETF Bitcoin | Sumber: Coinglass

Arus masuk bersih ETF Bitcoin berkontribusi pada kenaikan harga pada hari Jumat, sekaligus meningkatkan kepercayaan bullish. Meskipun demikian, arus pesanan besar Bitcoin sejak 1 Januari tetap relatif lemah, menunjukkan lemahnya tindak lanjut permintaan di antara whale.

Akumulasi Whale Mengisyaratkan Perubahan Harga Bitcoin yang Bullish

Sementara pasar mengakhiri paruh kedua tahun dengan merugi besar, analis sangat tertarik untuk membeli saat penurunan. Data buku pesanan besar di bursa menunjukkan permintaan yang lemah selama beberapa minggu terakhir.

Namun, data pasar yang lebih mendalam menunjukkan bahwa whale besar telah mengakumulasi Bitcoin dengan harga diskon. Data terkini mengungkapkan bahwa saldo Bitcoin pada alamat dengan lebih dari 1.000 BTC melonjak secara agresif selama beberapa hari terakhir.

Perubahan Saldo Bitcoin | Sumber: Checkonchain

Menurut data di atas, alamat whale Bitcoin terlibat dalam gelombang akumulasi paling tajam yang diamati dalam lebih dari 2 tahun.

Ini adalah pengamatan penting karena whale sering membeli kembali ketika mereka yakin bahwa tren berada di atau mendekati titik terendahnya.

Lonjakan akumulasi ini menunjukkan bahwa whale mungkin yakin bahwa harga Bitcoin berada di ambang pemulihan besar. Ini juga sejalan dengan pembelian besar yang diamati di segmen ETF Bitcoin pada hari Jumat.

Mengapa Rasio Sharpe Bitcoin Menjadi Fokus Sekarang?

Rasio Sharpe secara historis telah digunakan untuk mengukur risiko-pengembalian pada aset volatil. Dalam kasus harga Bitcoin, rasio ini baru-baru ini turun ke wilayah negatif, menunjukkan bahwa diperdagangkan di bawah tingkat bebas risiko.

Rasio Sharpe Bitcoin | Sumber: CryptoQuant

Perusahaan seperti Metaplanet dan MicroStrategy sangat bergantung pada rasio Sharpe Bitcoin untuk strategi mereka. Rasio ini mungkin masih turun lebih jauh ke wilayah negatif, seperti yang terjadi beberapa kali di masa lalu.

Sementara rasio Sharpe negatif dapat menandakan kerugian besar, ini juga dapat menunjukkan peluang akumulasi. Dengan demikian, ini dapat menandakan bahwa pasar sekarang berada di zona pembelian kembali yang menarik. Permintaan secara historis telah kembali saat rasio turun ke wilayah negatif.

Menariknya, pengamatan ini juga sejalan dengan data sebelumnya, yang menunjukkan bahwa momentum tekanan jual mereda secara substansial. Dengan kata lain, harga Bitcoin (BTC) telah memulai Januari 2026 dengan dinamika permintaan yang berubah yang dapat memberikan wawasan tentang apa yang diharapkan ke depan.

Meskipun poin data ini telah membangun bias bullish, pasar masih berisiko mengalami potensi penurunan kejutan. Terutama dengan mempertimbangkan bahwa kenaikan harga Bitcoin (BTC) terbaru memiliki tindak lanjut terbatas dari kelompok whale.