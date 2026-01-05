Postingan Raksasa Big Four PwC Terjun Penuh ke Kripto Setelah Pergeseran Regulasi AS pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

PwC, salah satu dari empat besar firma akuntansi dunia, melangkah lebih dalam ke kripto setelah bertahun-tahun bersikap hati-hati. Dalam wawancara baru-baru ini, Paul Griggs, senior partner PwC AS, mengatakan firma tersebut telah memutuskan untuk "terjun" ke kripto.

Ia mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah mengurangi ketidakpastian hukum, terutama di bidang yang dipantau ketat oleh bank dan korporasi besar.

Ekspansi Kripto PwC Setelah Pergeseran Regulasi AS

PwC mengkonfirmasi akan memperluas layanan audit dan konsultasi terkait kripto, dengan fokus utama pada stablecoin dan aset yang ditokenisasi. Keputusan ini menyusul perubahan regulasi yang mendukung di AS, termasuk GENIUS Act, yang membawa aturan yang lebih jelas untuk aset digital dan mengurangi ketidakpastian hukum.

Paul Griggs, CEO PwC AS, mengatakan lingkungan baru memungkinkan firma untuk "terjun" alih-alih tetap di pinggir lapangan.

Ia mencatat bahwa regulasi stablecoin dan pembuatan aturan yang lebih jelas menciptakan kepercayaan yang lebih kuat untuk keterlibatan jangka panjang di sektor tersebut.

Stablecoin dan Tokenisasi Mendorong Peluang

Waktunya penting. Pasar stablecoin global saat ini bernilai lebih dari $317 miliar, dengan token yang didukung dolar AS menyumbang lebih dari 90% dari total pasokan. Volume transaksi stablecoin harian sering melebihi $80–90 miliar, menyaingi jaringan pembayaran besar.

Pada saat yang sama, tokenisasi semakin berkembang pesat. Perkiraan industri menunjukkan bahwa aset dunia nyata senilai $5–10 triliun dapat ditokenisasi pada tahun 2030, termasuk obligasi, real estat, dana, dan kredit swasta.

PwC melihat ini sebagai area pertumbuhan jangka panjang di mana perusahaan akan membutuhkan auditor dan penasihat terpercaya.

PwC Menambahkan Layanan Audit dan Konsultasi Kripto

PwC berencana untuk mengembangkan penawaran audit kripto, kepatuhan, dan konsultasi untuk bursa, penerbit stablecoin, startup blockchain, dan platform tokenisasi. Sementara itu, layanan ini mencakup tinjauan kustodian, pelaporan keuangan, dan manajemen risiko.

Firma ini juga membangun tim internal yang lebih besar yang berfokus pada blockchain, akuntansi aset digital, dan regulasi kripto. Ini akan membantu PwC mendukung baik firma yang berasal dari kripto maupun perusahaan tradisional yang memasuki aset digital.

Perpindahan Kripto ke Keuangan Arus Utama

Meskipun PwC tidak sendirian. KPMG telah mengatakan adopsi kripto telah mencapai "titik balik", sementara Deloitte telah merilis peta jalan akuntansi terperinci untuk aset digital.

Dengan tiga dari empat firma Big Four sekarang terlibat aktif, kripto tidak lagi dipandang sebagai hal yang marjinal. Sebaliknya, kripto semakin dipandang sebagai bagian inti dari sistem keuangan global.

Langkah PwC menambah kredibilitas di saat nilai pasar kripto global melayang-layang mendekati $3,25 triliun. Partisipasi institusional tetap menjadi kunci, dan firma besar yang memasuki ruang ini membantu mengurangi kesenjangan kepercayaan.