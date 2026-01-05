Newsletter Kripto Terbaik 2026: Hilangkan Kebisingan & Trading Lebih Baik

Mengapa Anda Memerlukan Newsletter Kripto Terkurasi

Sektor cryptocurrency kini merupakan industri bernilai $3 triliun dolar yang penuh dengan peluang bagi investor dan trader untuk membangun kekayaan. Pada tahun 2025, kami melihat pasar memasuki era baru kematangan dengan narasi segar, aset tertentu mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa dan adopsi on-chain yang melonjak. Baik bagi pendatang baru maupun investor berpengalaman, pendekatan terhadap pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan bahkan beberapa tahun yang lalu, tidak hanya karena regulasi yang mulai terbentuk di seluruh dunia, tetapi juga karena informasi dan alat yang tersedia untuk membuat keputusan yang tepat.

Saat ini, sumber daya yang tersedia untuk mempelajari kripto, tren, analisis on-chain dan segala hal di antaranya sangat melimpah. Di satu sisi, kami memiliki sumber daya edukatif seperti publikasi berita/media kripto dan platform analitik yang dirancang khusus bagi mereka yang dapat membaca aktivitas jaringan. Di sisi lain, platform media sosial seperti YouTube dan X telah menjadi tujuan utama untuk penjelasan singkat dan cepat. X atau lebih khususnya crypto twitter seperti yang kami ketahui adalah komunitas subkultur yang berkembang dari founder, builder, trader dan analis yang secara aktif berbagi wawasan tentang ruang ini.

Namun, melimpahnya informasi yang tersedia merupakan pedang bermata dua. Mengingat sifat pasar yang 24/7 bersama dengan teknis yang terkait dengan kripto, asimetri informasi ini dapat membingungkan dan membebani bahkan analis terbaik sekalipun. Volume dan kedalaman konten sebenarnya dapat membuat Anda terlena dan menyebabkan beberapa sinyal penting terlewatkan.

Untuk memanfaatkan perdagangan atau investasi, seseorang harus selalu mengikuti tren dan ke mana perhatian mengalir.

Untuk melakukan ini, sumber informasi yang andal, akurat dan tepat waktu menjadi kunci. Di sinilah newsletter cryptocurrency menjadi alat yang sangat berharga karena memotong kebisingan dan memberikan gambaran terkurasi dari berita teratas yang layak diperhatikan.

Dalam artikel ini kami menyoroti delapan newsletter kripto terpenting yang memberikan analisis pasar tepat waktu langsung ke inbox Anda.

Ringkasan Harian Terbaik (Untuk Investor yang Sibuk)

Ruang kripto bergerak cepat. Peluncuran proyek baru, peningkatan jaringan, faktor makro dll yang memengaruhi harga. Semua itu bisa menjadi tantangan untuk diikuti setiap hari. Berikut adalah tiga newsletter yang memberikan pembaruan kripto harian tentang berita dan tren terpenting yang membentuk pasar. Jika Anda seorang investor yang mencari pandangan menyeluruh tentang kripto tanpa basa-basi yang memakan waktu kurang dari 5 menit untuk dibaca setiap hari, newsletter ini layak mendapat perhatian Anda.

Newsletter Cryptopolitan

Cryptopolitan adalah situs web berita dan wawasan yang diluncurkan pada tahun 2018. Platform ini dibuat untuk orang-orang yang memasuki ruang ini dengan materi pembelajaran ekstensif mereka serta veteran berpengalaman yang mencari wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Dengan lebih dari 110.500 pelanggan, newsletter hariannya memotong hype dan menyampaikan headline yang relevan dengan cara yang ringkas. Format mereka yang banyak tautan dan tanpa basa-basi membantu individu dengan tidak hanya memberi mereka opsi untuk membaca lebih lanjut tentang topik tertentu tetapi juga memandu pembaca menuju kesimpulan yang jelas. Newsletter ini mencakup topik mulai dari adopsi kripto, pembaruan regulasi, headline makroekonomi hingga analisis teknis, sektor teratas dan bahkan bagian yang membahas tweet teratas di seluruh crypto twitter.

Kesimpulan, Frekuensi & Biaya

Newsletter Cryptopolitan gratis untuk berlangganan dan merupakan pilihan yang solid jika Anda mencari pembaruan pasar harian yang cepat di berbagai kategori tanpa hype. Pengelompokan bagian newsletter membuatnya sangat mudah untuk dinavigasi juga. Pada akhirnya, jika Anda mencari informasi tentang apa yang penting untuk pasar setiap hari, newsletter ini memberikannya.

Milk Road

Milk road adalah newsletter kripto harian yang melayani pembaca native kripto dengan nada dan kecerdasannya. Newsletter ini menyederhanakan kompleksitas yang sering melekat pada kripto. Newsletter ini memberikan pembaruan pasar dan tren dengan cara yang conversational dan ringkas. Newsletter ini mencakup pengukur sentimen untuk pasar kripto dengan mengintegrasikan indeks fear and greed secara langsung dengannya. Selain berita unggulan, newsletter ini juga memiliki bagian yang mudah dicerna tentang topik terpenting yang sedang dibahas.

Kesimpulan, Frekuensi & Biaya

Newsletter Milk Road adalah pilihan yang bagus jika Anda mencari saluran yang menghilangkan jargon, memberikan data yang didukung dengan baik dan dikurasi dalam format yang lucu dan menarik. Ini adalah newsletter gratis yang dirancang untuk dapat dibaca cepat sambil memberi pembaca headline dengan konteks yang diperlukan.

CoinDesk's The Node

CoinDesk adalah salah satu outlet berita kripto tertua dan mapan yang diluncurkan pada tahun 2013. The Node adalah newsletter harian unggulan yang mencakup perkembangan sektor kripto, tren dan konten yang menggerakkan pasar. Gaya pelaporan dalam newsletter ini netral, akurat dengan penekanan pada kejelasan. Hype atau sensasionalisme tidak ada dalam newsletter kripto ini dan cenderung pada pelaporan faktual daripada spekulasi atau opini.

Kesimpulan, Frekuensi & Biaya

Bagi mereka yang mencari berita teratas dalam kripto dengan cara jurnalistik yang diperiksa faktanya, the Node adalah newsletter gratis dan kuat untuk berlangganan. CoinDesk telah mempertahankan standar editorial yang tinggi sepanjang sejarahnya sehingga berita yang disaring di sini selalu dianggap konsisten dan bereputasi baik.

Terbaik untuk Analisis Pasar dan Trading (Untuk Trader Aktif)

Daftar sejauh ini telah mencakup newsletter yang menyoroti headline utama di berbagai kategori yang memengaruhi harga aset kripto. Namun, bagi mereka yang aktif di pasar dan ingin trading baik untuk jangka pendek atau jangka panjang, newsletter berikut menawarkan perspektif yang diperbesar tentang apa yang menggerakkan kripto. Setiap newsletter berikut memanfaatkan sinyal spesifik, seperti ekonomi makro, data on chain dan fokus pada keuangan terdesentralisasi.

The Pomp Letter

The Pomp Letter adalah newsletter kripto populer yang ditulis oleh Anthony Pompliano, seorang entrepreneur, investor, dan tokoh berpengaruh Amerika yang terkenal di ruang kripto. Newsletter-nya melampaui headline dan terutama berfokus pada kontekstualisasi aksi harga Bitcoin dari perspektif bisnis dan siklus ekonomi. Newsletter ini memprovokasi pemikiran dalam arti bahwa ia menunjukkan bagaimana kripto terkait erat dengan keuangan tradisional yang lebih luas.

Untuk trader kripto yang mencari kejelasan tentang beberapa peristiwa keuangan teratas yang dapat memengaruhi harga aset, newsletter ini sangat cocok untuk memberikan konteks. Pelanggan gratis mendapatkan newsletter mingguan sementara langganan berbayar sekitar $19 per bulan memiliki akses ke tiga edisi atau lebih per minggu.

Glassnode Insights

Glassnode insights adalah newsletter analisis on-chain unggulan dari Glassnode, platform data dan analitik blockchain terkemuka. Daripada berfokus pada headline berita, newsletter ini semuanya tentang membedah data yang tersedia dari jaringan blockchain publik untuk mencapai keputusan yang tepat. Dari perspektif trader, newsletter ini menghilangkan semua spekulasi dan memberikan informasi melalui indikator kuantitatif. Data seperti aktivitas jaringan dan perilaku investor memberi pembaca pandangan yang beralasan tentang apa yang terjadi di bawah permukaan.

Newsletter mingguan gratis ini adalah sumber informasi yang bagus bagi mereka yang mencari analisis objektif berbasis bukti saat mendekati pasar kripto.

Bankless

Ini adalah newsletter kripto dan Web3 terkemuka yang dikembangkan oleh tim Bankless, didirikan bersama oleh David Hoffman dan Ryan Sean Adams. Newsletter Bankless berfokus terutama pada ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan jaringan Ethereum. Newsletter ini memberikan rincian komprehensif dari wawasan dan konteks tentang protokol yang muncul, peluang yield dan narasi kunci yang membentuk DeFi. Newsletter dikurasi untuk perspektif jangka panjang daripada obrolan harga.

Bankless menawarkan empat jenis newsletter yang berbeda, masing-masing dengan frekuensi distribusi dan topik yang berbeda. Ini ideal bagi individu yang ingin menyelami lebih dalam dunia DeFi dan ekosistem Ethereum karena memberikan cara berorientasi strategi untuk mendekati sub-sektor ini dalam kripto.

Terbaik untuk Tren Institusional dan Makro

Kripto kini merupakan kelas aset yang benar-benar memasuki era institusionalnya. Dari perusahaan treasury hingga perusahaan investasi terbesar yang kini memegang kripto, pergeseran ini mengubah cara harga bereaksi terhadap pembelian atau penjualan dari pemain besar ini. Selain itu, seiring pasar matang, faktor global dan makro semakin memengaruhi lintasan kripto. Newsletter berikut memberikan gambaran besar dari tren institusional dan makro yang membentuk industri ini.

The Block

The Block adalah platform berita dan riset kripto terkemuka yang memberikan wawasan rinci tingkat institusional tentang aset digital dan faktor makro yang membentuk ruang ini. Newsletter harian dan mingguan (data & insights) nya memberikan konteks mendalam tentang bagaimana harga bereaksi berdasarkan aliran modal dan tren makro yang lebih luas.

Investor yang mencari pandangan berorientasi makro tentang kripto akan menemukan newsletter ini sangat berguna. The block menawarkan empat jenis newsletter kripto yang gratis masing-masing dengan frekuensi distribusi mereka sendiri.

Bloomberg Crypto

Bloomberg crypto adalah bagian dari outlet berita keuangan global Bloomberg. Dengan akses mendalam Bloomberg ke data pasar, indikator ekonomi dan standar ruang berita profesional, newsletter kripto-nya memberi pembaca wawasan yang diperiksa faktanya, seimbang dan bersumber dengan baik. Newsletter ini dikirimkan dua kali seminggu dan memberikan pandangan yang ketat secara institusional tentang bagaimana kripto terkait dengan pasar global dan kekuatan makro. Akses ke laporan memerlukan langganan Bloomberg sebesar $14,99 per bulan.

Perbandingan Cepat: Newsletter Kripto Teratas Sekilas

Newsletter Terbaik Untuk Fokus Utama Frekuensi Biaya Cryptopolitan Newsletter Peserta pasar setiap hari Berita pasar luas, regulasi, makro, sektor, sorotan CT Harian Gratis Milk Road Pemula & pembaca native kripto Berita yang disederhanakan, sentimen, diskusi kunci Harian Gratis CoinDesk: The Node Pembaca berita pertama Pelaporan yang diperiksa faktanya, perkembangan sektor Harian Gratis The Pomp Letter Trader & investor yang sadar makro Bitcoin, makroekonomi, siklus bisnis Mingguan (gratis), 3+ / minggu (berbayar) Gratis / ~$19 per bulan Glassnode Insights Trader berbasis data Metrik on-chain, perilaku investor, data jaringan Mingguan Gratis Bankless Peserta DeFi & Ethereum Protokol DeFi, strategi, narasi jangka panjang Beberapa (bervariasi per edisi) Gratis The Block Investor institusional & makro Struktur pasar, aliran modal, tren makro Harian Gratis Bloomberg Crypto Profesional institusional Makro, regulasi, pasar global 2× per minggu Berbayar ($14,99/bulan)

Metodologi: Bagaimana Kami Menilai Newsletter Ini

Daftar di atas hanyalah beberapa dari banyak newsletter kripto yang beredar saat ini. Namun, saat meninjau, yang masuk dalam daftar ini menonjol dengan memenuhi serangkaian kriteria kunci. Newsletter yang bagus, selain mencakup informasi yang relevan, harus tetap konsisten, tidak hanya dalam nada tetapi akurasi. Wawasan objektif dan kurangnya shilling proyek yang jelas adalah faktor kunci lain yang kami pertimbangkan saat menyusun daftar ini.

Kesimpulan

Pada akhirnya, jika Anda mencari debriefing reguler tentang pasar kripto dengan cara yang mudah dipahami, newsletter kripto adalah tempat yang bagus untuk memulai. Seiring industri matang, menemukan investasi yang menang di tengah kebisingan akan memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang menggerakkan pasar. Berlangganan newsletter dalam daftar ini kemungkinan akan memberi investor dan trader pandangan yang jauh lebih luas tentang apa yang memengaruhi kripto hari ini dan apa yang mungkin membentuknya besok.

FAQ

Apakah newsletter kripto berbayar layak?

Bisa jadi, terutama jika Anda mencari analisis yang lebih mendalam tentang tema atau sektor tertentu. Sebagian besar newsletter kripto cenderung menawarkan analisis mendalam yang didukung oleh penelitian kuantitatif. Untuk trader dan investor aktif, ini bisa menjadi panduan yang berguna. Namun, banyak newsletter gratis melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam meliput berita teratas yang sering memengaruhi pasar dengan cara yang serupa.

Apa sumber paling andal untuk berita kripto?

Tidak ada sumber tunggal yang "paling andal", tetapi keandalan berasal dari standar editorial yang kuat, pemeriksaan fakta dan netralitas. Untuk investor, kombinasi sumber, dari ruang berita hingga platform analitik on-chain kemungkinan besar akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

Apa newsletter kripto terbaik untuk pemula?

Sebagian besar newsletter kripto gratis dalam daftar ini memberi pemula cara yang mudah dipahami untuk mendekati pasar. Newsletter yang memprioritaskan kejelasan daripada jargon dan konteks daripada hype adalah fondasi untuk newsletter kripto yang ramah pemula.