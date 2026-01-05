Laporan Menunjukkan Venezuela Mungkin Menyimpan Hingga 600.000 BTC dalam Cadangan Bayangan yang Diduga

Laporan mengklaim bahwa Venezuela memegang 600.000 BTC, dua kali lipat dari pemerintah AS dan kepemilikan terbesar keempat secara global.

Akumulasi dilaporkan dimulai pada tahun 2018 melalui penyitaan, pembayaran minyak yang diterima dalam kripto, dan pertukaran emas.

Venezuela mungkin saat ini berada di bawah periode paling kacau dalam sejarahnya dengan penangkapan mantan presiden Nicolas Maduro, tetapi negara Amerika Latin ini telah muncul sebagai salah satu pemegang Bitcoin terbesar di dunia. Menurut beberapa laporan, pemerintah Venezuela memegang dua kali lipat BTC dibandingkan AS, dan apa yang terjadi selanjutnya dapat memiliki efek riak besar pada harga kripto teratas.

Menurut laporan oleh Whale Hunting, yang diterbitkan di Project Brazen, Venezuela saat ini memegang 600.000 BTC, bernilai $55,6 miliar pada saat pers. Ini menjadikan negara tersebut sebagai pemegang BTC terbesar keempat setelah Satoshi Nakamoto, ETF iBIT BlackRock, dan pemegang korporat terbesar, Strategy.

Sumber: TFTC di X

Menurut laporan Whale Hunting, Maduro dan kroni-kroninya telah menyalurkan miliaran pendapatan minyak dan cadangan emas ke dalam BTC selama bertahun-tahun. Proyek ini dipimpin oleh Alex Saab, seorang pengusaha Kolombia terkenal yang menjabat sebagai perantara kunci untuk pemerintahan Maduro. Laporan menggambarkan Saab sebagai "satu-satunya orang di Bumi yang tahu bagaimana mengakses apa yang diperkirakan sumber bisa mencapai $60 miliar dalam Bitcoin."

Klaim tersebut belum dikonfirmasi oleh analis blockchain mana pun karena sebagian besar transaksi kripto di pemerintahan Maduro dirahasiakan.

Namun, laporan tersebut mencatat bahwa Maduro telah mengkonversi sebagian pendapatan dari minyak dan emas ke BTC sejak 2018. Tahun itu saja, negara tersebut mengekspor 73 ton emas; logam mulia tersebut diperdagangkan dengan rata-rata $1270 per ons pada tahun 2018, yang akan diterjemahkan menjadi $3 miliar pendapatan untuk Venezuela.

Jika ada yang masuk ke Bitcoin, yang mengakhiri tahun di $3.400, dan belum dijual selama bertahun-tahun, maka rezim Maduro duduk di atas Bitcoin senilai miliaran.

Dengan Maduro Ditangkap, Apa Selanjutnya untuk 600.000 BTC Venezuela?

Seperti yang dilaporkan CNF, Maduro ditangkap dalam operasi yang banyak dikritik oleh pemerintahan Trump, yang telah mengguncang pasar kripto. Meskipun BTC belum mencatat keuntungan yang signifikan, analis mengatakan bahwa posisinya sebagai lindung nilai terhadap peristiwa seperti invasi AS terhadap negara berdaulat telah menjadi lebih kuat.

Tidak jelas apa yang terjadi pada simpanan BTC sekarang karena Maduro ditangkap di AS. Banyak dari itu akan bergantung pada siapa yang memiliki akses ke sana. Saat ini, Saab diyakini sebagai dalangnya, tetapi keberadaannya tetap tidak diketahui.

Pihak lain juga bisa terlibat. Menurut Whale Hunting, konversi hasil emas dan minyak ke BTC juga melibatkan perantara dari Turki dan UEA, yang memindahkan aset melalui mixer dan dompet dingin ke Venezuela.

"Kunci untuk dompet tersebut, kata sumber, dipegang oleh lingkaran kecil operatif terpercaya—dengan Saab di pusatnya," kata laporan tersebut.

BTC diperdagangkan pada $92.750 pada saat pers, naik 1,4% untuk membuka minggu dengan kapitalisasi pasar $1,85 triliun. Setelah penurunan akhir pekan, volume perdagangan melonjak 33% untuk mencapai $33 miliar.