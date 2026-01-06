Bitget Memperkenalkan Perdagangan Emas, Dapat Diakses dengan $USDT

Bitget, bursa cryptocurrency terkenal, akan memperluas kemungkinan trading dengan memperkenalkan perdagangan emas menggunakan Tether ($USDT), bersama dengan kelas aset tradisional lainnya. Satu-satunya tujuan peluncuran ini adalah untuk meningkatkan kemungkinan trading bersama dengan aset tradisional yang ada. Bitget juga dikenal sebagai bursa kripto global utama dan memainkan peran penting dalam membantu pengguna cryptocurrency.

Sisi lain dari langkah ini adalah bahwa koneksi yang lebih kuat akan dibangun antara keuangan tradisional (TradFi) dan teknologi Web3. Seiring dunia berkembang, semua orang membutuhkan perlindungan dan keputusan masa depan yang aman untuk aset digital mereka. Emas tetap menjadi aset penting setiap saat, baik di masa lalu, sekarang, atau hampir di masa mendatang. Gracy Chen, CEO Bitget, telah merilis berita ini melalui akun media sosial resmi X.

Bitget Memperkenalkan Trading Multi-Aset Terpadu Tanpa Konversi Fiat

Bitget adalah langkah menuju peningkatan dalam cara trading dan setiap hari mencari peluang untuk memperkuat aset pengguna. Sekarang, pengguna akan dapat melakukan trading aset kripto, saham, Emas, dan Forex (FX) dengan USDT tanpa perlu konversi ke fiat untuk membuatnya dapat diperdagangkan.

Emas adalah favorit abadi dan dianggap sebagai aset yang lebih autentik dan dapat dimiliki dengan kepuasan mental. Jadi, banyak orang telah membeli banyak aset dalam bentuk kepemilikan emas. Selain itu, Emas juga dapat diterima dan diberi gelar sebagai aset yang dapat diperdagangkan secara universal.

$USDT Membuka Trading Global yang Mulus di Berbagai Kelas Aset

Singkatnya, USDT akan menjadi mata uang trading utama yang memungkinkan pemegang aset yang berbeda untuk mengkonversi aset mereka menjadi aset yang dapat diperdagangkan, di seluruh dunia. Selain itu, ada keuntungan lain yaitu tidak ada keterlibatan bank, memastikan eksekusi lebih cepat, lebih mudah bagi pengguna global, dan peralihan yang mulus antara berbagai aset.