Akankah AS Menyita Bitcoin Venezuela Senilai $60 Miliar – dan Apa Artinya bagi Pasar?

Menurut beberapa laporan terkait intelijen yang beredar di kalangan analis makro dan kripto, rezim Venezuela mungkin telah mengumpulkan "cadangan bayangan" Bitcoin dan Tether yang besar selama beberapa tahun, terutama sebagai cara untuk menghindari sanksi dan menstabilkan keuangan negara.

Poin-Poin Penting Laporan terkait intelijen mengklaim Venezuela mengumpulkan cadangan Bitcoin yang besar melalui swap emas, perdagangan minyak, dan penyelesaian USDT.

Perkiraan berkisar antara 600.000 hingga 660.000 BTC, berpotensi bernilai lebih dari $55 miliar pada harga saat ini.

Jika disita, hasil yang paling mungkin melibatkan aset yang dibekukan atau ditahan jangka panjang daripada likuidasi cepat.

Penguncian pasokan sebesar ini dapat secara material memperketat pasokan likuid Bitcoin dan mendukung harga yang lebih tinggi.

Spekulasi muncul kembali setelah Nicolás Maduro mengaku tidak bersalah di pengadilan federal New York atas tuduhan narko-terorisme dan perdagangan kokain, memicu pengawasan baru terhadap aset luar negeri Venezuela.

Cadangan Bitcoin bayangan yang dibangun di luar sistem

Laporan menunjukkan Venezuela diam-diam mulai mengumpulkan kripto sekitar tahun 2018, ketika akses ke jalur keuangan tradisional memburuk dan emas dari Orinoco Mining Arc dilikuidasi secara agresif. Intelijen yang dikutip oleh peneliti pasar mengklaim swap emas, perdagangan minyak untuk kripto, dan penyelesaian USDT wajib untuk ekspor minyak mentah digunakan untuk memindahkan nilai di luar sistem perbankan.

Perkiraan bervariasi, tetapi beberapa analisis menempatkan kepemilikan gabungan Bitcoin dan USDT lebih dari $60 miliar pada harga saat ini, yang menyiratkan sekitar 600.000 hingga 660.000 BTC yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Sebuah transaksi yang sering dikutip menunjukkan sekitar $2 miliar emas mungkin telah dikonversi menjadi Bitcoin pada harga mendekati $5.000, yang saja sekarang akan bernilai lebih dari $35 miliar jika masih dipegang.

Ketika eksperimen Petro yang didukung negara gagal, Venezuela dilaporkan lebih banyak mengandalkan Tether untuk transaksi minyak, kemudian memutar sebagian menjadi Bitcoin untuk mengurangi eksposur terhadap pembekuan alamat. Perkiraan terpisah juga mencakup hasil dari penyitaan penambangan dan penambangan kripto domestik, yang menjadi luas di kalangan warga dan institusi ketika bolívar runtuh.

Apa yang terjadi jika AS mendapatkan kuncinya?

Spekulasi meningkat seputar kemungkinan bahwa otoritas AS dapat memperoleh kendali atas sebagian atau semua aset ini melalui penyitaan atau kesepakatan kerja sama. Analis menguraikan tiga skenario luas, dengan implikasi pasar yang sangat berbeda.

Hasil yang paling banyak dibahas adalah skenario "aset beku", di mana Bitcoin yang disita terikat dalam litigasi dan efektif tidak dapat dipindahkan selama bertahun-tahun. Bahkan tanpa likuidasi, menghapus ratusan ribu koin dari sirkulasi akan mewakili pengurangan yang berarti dalam pasokan likuid.

Jalur probabilitas tinggi lainnya adalah pendekatan cadangan strategis. Dengan gagasan kepemilikan Bitcoin berdaulat yang mendapat daya tarik secara global, analis berpendapat AS dapat memilih untuk menyimpan Bitcoin yang disita dalam jangka panjang daripada menjualnya. Sikap Donald Trump, yang secara publik mendukung cadangan Bitcoin, telah memperkuat narasi ini.

Likuidasi cepat tetap mungkin tetapi secara luas dipandang tidak mungkin, terutama mengingat optik politik dan preseden manajemen aset yang lambat dan terkontrol oleh Departemen Kehakiman AS.

Mengapa pasar mungkin melewatkan gambaran yang lebih besar

Sementara berita utama fokus pada cadangan minyak Venezuela dan risiko geopolitik, analis berpendapat Bitcoin adalah variabel yang terabaikan. Cadangan yang terkunci sekitar 600.000 BTC akan mewakili hampir 3% dari total pasokan yang beredar, menciptakan tekanan pasokan struktural daripada risiko jual massal.

Dinamika itu dapat memperkenalkan volatilitas jangka pendek ketika ketidakpastian hukum berlangsung, diikuti oleh efek bullish jangka panjang jika koin-koin tersebut tetap beku atau direklasifikasi sebagai aset berdaulat. Beberapa pelaku pasar sudah memandang situasi ini sebagai dukungan untuk ekuitas terkait Bitcoin dan pemegang jangka panjang, terutama jika aset dihapus dari sirkulasi aktif selama bertahun-tahun.

Informasi yang disediakan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau mata uang kripto tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Postingan Akankah AS Menyita $60 Miliar Bitcoin Venezuela – dan Apa Artinya bagi Pasar? muncul pertama kali di Coindoo.