Lighter telah mulai menggunakan pendapatan biaya protokolnya untuk membeli kembali token LIT, dan telah membeli kembali serta memegang sekitar 180,000 token LIT.

PANews melaporkan pada 6 Januari bahwa, menurut platform data on-chain Lighter Explorer, Lighter telah mulai menggunakan pendapatan protokolnya untuk membeli kembali token LIT-nya. Hingga saat ini, akun treasury Lighter telah membeli kembali dan memegang sekitar 180.493 LIT, setara dengan sekitar $540.000 pada harga saat ini.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.