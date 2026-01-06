BursaDEX+
ETF spot Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $168 juta kemarin, dengan ETHA milik BlackRock memimpin.

PANews melaporkan pada 6 Januari bahwa, menurut data SoSoValue, pada 5 Januari (Waktu Bagian Timur), ETF spot Ethereum mencatat total arus masuk bersih sebesar $168 juta. ETHA milik BlackRock mencatat arus masuk bersih sebesar $103 juta, membawa total akumulasi arus masuk historisnya menjadi $12,718 miliar; ETF ETH Mini Trust milik Grayscale mencatat arus masuk bersih sebesar $22,34 juta. Saat ini, total nilai aset bersih ETF spot ETH adalah $19,953 miliar, mewakili sekitar 5,1% dari total kapitalisasi pasar Ethereum.

