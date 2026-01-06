Sanksi Rusia membekukan pembiayaan Telegram senilai $500 juta

Telegram kehilangan akses ke pembiayaan senilai $500 juta setelah obligasi dibekukan di bawah sanksi Barat terhadap Rusia. Meskipun Telegram memiliki kehadiran global, hubungannya dengan Moskow masih mempengaruhi bisnisnya.

Telegram telah menerbitkan beberapa obligasi, termasuk emisi untuk menutupi utang sebelumnya. Perusahaan melakukan buyback rutin dan telah membeli sebagian besar utangnya yang jatuh tempo pada tahun 2026.

Sebagian dari obligasi yang beredar, dengan total $500 juta, telah dibekukan di deposito sekuritas pusat Rusia, mengutip sanksi Barat, melaporkan Financial Times. Penerbitan obligasi telah mengekspos Telegram ke modal Rusia, yang memperumit operasi obligasi dan program buyback-nya.

National Settlement Depository Rusia telah menghadapi sanksi dari Uni Eropa, serta mitra Inggris dan AS, yang memberlakukan pembekuan aset dan pembatasan lainnya. Sanksi yang diterapkan setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, mengekspos organisasi Barat besar lainnya dengan pemegang obligasi Rusia.

Telegram telah memperingatkan pemegang obligasi bahwa perusahaan akan melunasi utang yang dibekukan pada saat jatuh tempo, sementara agen pembayar dan deposito akan memutuskan apakah pembayaran dapat dilepaskan kepada pemegang Rusia.

Telegram berusaha memutus hubungan dengan Rusia

Pendiri Telegram, Pavel Durov, secara eksplisit berusaha mengubah perusahaan menjadi kehadiran internasional, melawan tuduhan bahwa dia dipengaruhi oleh pemerintah. Durov telah membantah klaim tersebut, menyebutnya "teori konspirasi."

Seperti yang dilaporkan Cryptopolitan sebelumnya, Telegram telah mencari eksposur ke trader AS, juga melalui blockchain TON-nya. Selama bertahun-tahun, Telegram dan TON harus bekerja menuju diterima sebagai bagian dari ekosistem kripto.

Telegram bertujuan untuk menampilkan dirinya sebagai perusahaan global mengingat kemungkinan IPO. Grup ini berbasis di Dubai, dan Durov telah menjauhkan diri dari Rusia sejak 2014, setelah menolak berbagi data pengguna dengan otoritas Rusia.

Durov juga menghadapi proses hukum di Prancis, sekali lagi menggarisbawahi masalah paling kontroversial Telegram tentang kemungkinan berbagi data pengguna. Durov telah menyatakan berkali-kali bahwa dia berkomitmen pada kebebasan berbicara dan menolak tekanan pemerintah.

Pendapatan Telegram meningkat meskipun ada masalah dengan otoritas Prancis

Telegram telah mendapatkan popularitas dalam setahun terakhir, mencatat hasil keuangan yang sukses meskipun penyelidikan yang sedang berlangsung oleh otoritas Prancis. Pada tahun 2025, Telegram tetap menjadi perusahaan ramping dengan staf kecil, tetapi akses ke 1 miliar pengguna.

Setelah menambahkan iklan dan langganan, perusahaan mencapai pendapatan $870 juta untuk H1, mengumpulkan $910 juta dalam bentuk kas dan setara kas. Telegram mungkin berada di jalur untuk pendapatan $2 miliar pada tahun 2025, sebagian didukung oleh token TON dan aktivitas on-chain-nya. Berdasarkan laporan, hingga $300 juta dari pendapatan tersebut mungkin berasal dari penggunaan TON, setelah Telegram memberikan eksklusivitas ke jaringan aslinya di aplikasi, menghapus akses ke Ethereum dan chain lain dari dompetnya.

Keberhasilan monetisasi sekali lagi meningkatkan potensi IPO, meskipun penyelidikan Prancis mungkin menunda penawaran tersebut.

Pemegang obligasi memperhatikan lintasan Telegram dengan cermat, karena memegang utang dapat memberi investor opsi untuk membeli saham dengan diskon hingga 20%. IPO potensial tiba pada saat perusahaan terkait kripto lainnya berusaha untuk menawarkan saham mereka.

Telegram belum dibersihkan dari tuduhan untuk hosting grup yang menyebarkan konten ilegal, meskipun Durov membantah kesalahan yang disengaja. Telegram tetap menjadi jaringan luas yang tidak diawasi, yang telah hosting pasar tidak diatur, dengan laporan konten ilegal.

Meskipun pendapatan yang signifikan, Telegram menghapus nilai kepemilikan TON, karena aset tersebut terus turun. Namun, dalam sebulan terakhir, TON pulih lebih dari 19%, naik menjadi $1,92.

