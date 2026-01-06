Nvidia melaporkan permintaan kuat dari China untuk H200

Nvidia mengatakan kepada analis pada hari Senin bahwa permintaan untuk chip H200-nya di China "kuat," dan tidak ada kekurangan pasokan dari mereka.

Dalam pertemuan acara yang disiarkan langsung di CES di Las Vegas, CFO Nvidia Colette Kress mengatakan perusahaan telah mengajukan permohonan lisensi kepada otoritas AS dan bahwa "pemerintah sedang memutuskan apa yang ingin mereka lakukan dengan permohonan tersebut."

Colette menambahkan, "Kami memiliki pasokan yang cukup untuk memenuhi permintaan China tanpa mempengaruhi pengiriman ke pelanggan lain di seluruh dunia."

Beijing, bagaimanapun, tidak membuat hal-hal menjadi sederhana, seperti yang dilaporkan Cryptopolitan sebelumnya, Xi Jinping telah mencegah lembaga dan perusahaan lokal untuk menggunakan chip H20 lama Nvidia, menyebutnya kurang bertenaga.

Pada pertemuan CES, Nvidia juga memberikan detail tentang kesepakatan robotaxi, mengatakan bahwa mereka bekerja dengan platform ride-hailing untuk menggerakkan armada mobil otonom menggunakan tumpukan Drive AV dan perangkat keras AI-nya. Tujuannya adalah untuk meluncurkannya pada awal 2027. Ini termasuk kemitraan dengan Uber, yang pertama kali diumumkan pada bulan Oktober.

Sejak 2015, Nvidia telah mendorong chip di bawah merek Drive, tetapi pendapatan otomotif dan robotikanya hanya mencapai $592 juta pada kuartal terakhir, yang hampir tidak mencapai 1% dari total pendapatan. Untuk memangkas waktu dan biaya bagi produsen mobil, perusahaan menawarkan komputer Drive AGX Thor seharga $3.500 per chip. Sistem ini mencakup opsi penyesuaian khusus, seperti seberapa keras mobil berakselerasi.

Nvidia mengungkapkan tumpukan AV lengkap, sistem Vera Rubin, dan ekosistem chip di CES

Di CES, CEO Nvidia Jensen Huang juga memperkenalkan Alpamo, sebuah AI yang mengendalikan mobil self-driving. Ini dilatih dari ujung ke ujung; artinya dari kamera hingga kemudi, pengereman, dan akselerasi. "Ini memberi tahu Anda tindakan apa yang akan diambil, alasan di baliknya, dan jalur yang akan diikuti," katanya. Data berasal dari pengemudi manusia, simulasi dari Cosmos, dan ratusan ribu contoh berlabel, menurut Jensen.

AI ini menggerakkan mobil seperti Mercedes-Benz CLA baru, yang menurutnya dinilai "paling aman di dunia" oleh NCAAP. Alpamo terhubung ke sistem keselamatan ganda, dan jika tumpukan AI utama tidak dapat menangani situasi, sistem cadangan akan aktif.

Nvidia mengklaim itu adalah satu-satunya mobil di dunia yang menjalankan tumpukan AI dan AV tradisional sekaligus.

Jensen juga menamai sistem baru perusahaan Vera Rubin, yang sudah dalam produksi. Ini memiliki 1.152 GPU yang tersebar di 16 rak, masing-masing berisi 72 modul Rubin. Modul-modul ini terhubung ke GPU Reuben dan CPU Vera; dua chip besar yang digabungkan menjadi satu pengaturan. Vera menggandakan kinerja per watt dibandingkan CPU sebelumnya.

Bluefield 4, prosesor baru, juga tertanam di setiap unit. Ini memotong pusat data menjadi potongan-potongan, sehingga pengguna yang berbeda dapat berbagi satu ruang tanpa saling mengganggu. Semua ini dikemas di bawah standar MGX, yang terbuat dari 80.000 bagian. Foxconn, Quanta, Wistron, HP, Dell, dan Lenovo semuanya menggunakannya.

Meskipun menggandakan penggunaan daya, kebutuhan pendinginan Vera Rubin tetap sama, karena masih berjalan pada air 45°C, tanpa memerlukan chiller. Bahkan dengan peningkatan ukuran, seluruh platform berjalan pada proses fotonik silikon baru yang dikembangkan dengan TSMC, menghasilkan 512 port pada 200 gigabit per detik, didorong langsung ke chip.

